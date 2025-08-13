Ищем компромиссы — гороскоп на 14 августа

13 августа 2025 Марианна Басс

21-22 лунные сутки. Основная часть этого дня обеспечивает энергию для сотрудничества, помогает выравнивать в отношениях эмоциональные и другие перекосы, но может также усиливать колебания и создавать противоречия.

Гороскоп на сегодня говорит, что поиски компромисса и другие встречные шаги лучше не откладывать на вечер, так как в конце дня любое общение станет сложнее психологически. Вечерние новости напомнят о существовании не только счастливого, но и неприятного варианта событий, именно его стоит обдумать или обсудить в первую очередь. Вступление Луны в знак Тельца подчеркнет роль финансовых аспектов, возможно напоминание о платеже, кредите. Овен Сегодня Овны склонны намеренно или неосознанно потакать своим настроениям и привычкам. Возможно, их посетят колебания. Овны, рожденные в середине апреля, в это время могут стоять перед важным для себя выбором или компромиссом, либо искать остроумные пути совмещения двух вариантов. Вечер может принести финансовые или иные новости, напомнить о покупке или побудить связаться с друзьями. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что основная часть этого дня не сулит ясности. Будут вполне естественны и собственные тайные колебания, и элементы неопределенности в чужом поведении. Не стоит спешить с утверждением договора и озвучиванием своих мыслей. Вечерние новости напомнят о риске негативного сценария событий. Возможно, именно он станет поводом поговорить с кем-то из друзей, коллег или близких. Близнецы Сегодня Близнецам день может принести «раздвоение перспективы» впереди, затруднить им поиск непротиворечивых ответов на вопросы о профессиональном будущем, материальных ресурсах или возможностях друзей. Могут длиться колебания насчет покупки, сделки, инвестиции. Вечер принесет новости, указав хорошие и плохие варианты развития событий. На ночь глядя не стоит отправлять письма и пускаться в путь. Рак Сегодня Ракам стоит помнить, что основная часть этого дня для них коварна. Даже забавные с виду ситуации могут быть не такими уж невинными, создавая почву для проблем в будущем. Лучше избегать двусмысленностей там, где речь идет о чем-то важном (карьерных, жилищных и брачных позициях, базовых правах, личном авторитете и моральных ценностях). Вечером желательно удвоить внимание к материальным вопросам. Лев Сегодня Львы могут не опасаться нестандартных ситуаций, так как часто они будут им на руку (например, позволят им пользоваться противоречивыми пунктами в идеях, договорах или законах). А вот в конце дня им стоит стать очень осторожными и в новой, и в знакомой обстановке. Лучше избегать вечерних переговоров, а если они неизбежны, как можно аккуратнее подбирать в них слова и тон. Дева Сегодня Девам звезды советуют соблюдать осторожность в финансовых вопросах. Если возник выбор, лучше взять паузу и использовать ее для взвешивания вариантов. Не исключено, что уже этим вечером придут новости, дадут подсказку друзья или будет сделано какое-то неприятное, но полезное самостоятельное открытие. По возможности, лучше избегать в конце дня важных шагов, особенно отправки в путешествие. Весы Сегодня у Весов есть время для укрепления интересующих их взаимоотношений и договоренностей. Звезды советуют откликаться на дополнительные инициативы партнеров, не отказываться давать разъяснения сомневающимся и не отклонять встречные шаги конкурентов: возможно, с ними удастся поладить. Если остались вопросы, вечером стоит обратить внимание на финансовую сторону союзов и соглашений. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют держать в поле своего зрения рутинные повседневные дела и обязанности. Если их несколько и они противоречивы по своему характеру, придется найти какой-то компромисс и поддерживать равновесие. Возможно, это будет условием успеха или благосклонности начальства. Вечером стоит избегать переговоров и минимизировать контакты с неприятными для себя людьми. Стрелец Сегодня Стрельцам ситуации дня покажут, что у них есть талант удерживать равновесие в самой сложной ситуации. Несмотря на возможные риски, переживания и приключения, они справятся с волнением, не сломаются духом в минуту кризиса и в последний момент остановятся на краю пропасти. Однако вечером у них все-таки могут появиться трудности, например, со здоровьем или с получением информации от друзей. Козерог Сегодня Козерогам день не обещает полной уверенности и не позволяет забыть о трудностях. Что-то будет внушать им сомнения или ставить их перед неразрешимым в данный момент выбором, тем самым психологически выбивая у них почву из-под ног. В такой ситуации лучше не принимать важных решений и не делать «резких движений». Вечером полезно заново обдумать положение дел и изучить наиболее критичные моменты. Водолей Сегодня Водолеям не стоит придавать значение текущим противоречиям и двойственным моментам. Они могут создавать им определенные трудности на коротком отрезке времени, но не влияют на их отдаленные перспективы, на судьбу их проектов и значимых отношений. Наиболее сложен вечер, особенно для январских Водолеев. В это время не стоит вести переговоры и обсуждать неприятные темы с близкими людьми. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют воздерживаться от важных шагов и решений. Утром и днем не стоит игнорировать недоразумения и колебания в финансовой сфере: возможно, это намек на преждевременность или сомнительность задуманного проекта, на уместность проверки или паузы. Вечером не исключены неприятные новости или заминки со связью, лучше не спешить с денежным переводом, поездкой, отправкой письма.