Получаем удовольствие от жизни — гороскоп на 16 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Тельце склоняет к выбору психологически приятной душевной атмосферы, получению удовольствия от красоты, комфорта, любви, искусства, природы или вкусной еды. В это время хорошо делать покупки и восполнять ресурсы. Новый динамичный поворот событий ожидается на исходе дня с перемещением Луны в знак Близнецов. Благодаря ему возрастет общительность, поступят свежие идеи и оригинальные предложения, захочется обменяться новостями. Оживятся переговоры о сотрудничестве, может начаться совещание или наметиться поездка.
Овен
Сегодня у Овнов основная часть дня будет сдерживать контактность и мобильностьС, им может не хватать свежей информации. Возможна зависимость от состояния финансовых дел. В качестве компенсации будет время сделать покупки, спокойно поесть, совершить необходимые платежи или пополнить запас ресурсов. В конце дня может наметиться поездка, могут поступить новости от друзей или начаться деловые переговоры.
Телец
Сегодня Тельцы могут вплоть до вечера извлекать для себя выгоду или удовольствие из сложившейся накануне ситуации. У них будет время прислушаться к себе, посвятить больше времени своим личным нуждам, отдохнуть, заняться своим комфортом или удовлетворить свои капризы. Подобные приятные занятия звезды советуют не затягивать допоздна, так как вечером может наметиться разговор или внезапно позвать работа.
Близнецы
Сегодня Близнецы по разным причинам останутся инертными. Многим Близнецам будет не хватать интересного общения и новых впечатлений в качестве топлива для вдохновения. Им придется набраться терпения, так как новый поворот мыслей или событий ожидается лишь к концу дня. Именно в это время появятся свежие идеи, объявятся друзья, добавится энергии, наметится поездка или динамика в делах.
Рак
Сегодня для Раков день сохранит приятные шансы, которые им желательно реализовать до вечера — либо позволит им извлечь дополнительные выгоды из уже состоявшихся вчерашних событий, которые помогли исполнению их желаний. Можно продлить свидание, успеть спокойно сделать покупки или завершить сделку, отдохнуть в любимой обстановке. На исходе дня звезды советуют удвоить внимание к новостям.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют заниматься текущими делами, не забывая держать в поле зрения свои главные цели. На первое место желательно поставить материальную часть дел (покупки, финансирование, питание, хозяйственные нужды). Львам, испытывающим нехватку общения, придется подождать конца дня: в это время будет проще связаться с друзьями, получить новости или поднять интересные для себя темы.
Дева
Сегодня Девам день дает эмоциональную и моральную поддержку, а иногда к ней будет прилагаться и шанс на материальную удачу. Основную часть дня можно использовать для отдыха, приятных занятий или поправки финансовых дел. Вечером возможны важные сообщения о каких-то обновлениях или профессиональные новости. Может наметиться работа с документами, целевой личный разговор или корпоративное собрание.
Весы
Сегодня у Весов внимание могут занимать материальные детали, связанные с налогами, кредитами, совместными ресурсами, жильем или финансированием проектов. Многих Весов призовет к этому профессиональный или семейный долг. Лишь в самом конце дня появится шанс сменить обстановку или тему, пообщаться с друзьями или партнерами в неформальной обстановке, устроить физическую или интеллектуальную разминку.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не останавливаться на полпути и постараться извлечь из ситуации как можно больше, если начали складываться добрые отношения с нужными людьми. Но в конце дня лучше переключиться на общий информационный поток: открыть новостные ленты, ознакомиться с переменами в социуме или передовой технической мыслью, оживить при необходимости контакт с начальством и коллегами.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют заниматься рутинными делами. Для многих Стрельцов в них найдется что-то приятное, например, они поспособствуют выплате долгов, решению семейных проблем или сближению с любимым человеком. Хорошо уделить время темам питания, здоровья, заработка и обустройства быта. Вечером могут начаться переговоры, поступить новости или оригинальные предложения.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют найти время для отдыха или приятных легких занятий. Не стоит лишать себя удовольствия от вкусной еды, художественного творчества или пребывания в обществе симпатичных людей. Не исключено, что вечером обстановка изменится в менее комфортную сторону, заставив перейти к служебной переписке, выполнению новых обязанностей или работе с документами.
Водолей
Сегодня у Водолеев внимание могут удерживать домашние дела и бытовые нужды. Возможно, им придется заботиться о близких или заниматься хозяйством. Их реакцией на такое времяпрепровождение может стать скука или скрытое раздражение. Вечер позволит им снова почувствовать себя самими собой, вернуться к своим оригинальным идеям, творчеству, деловому сотрудничеству или интересным разговорам.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют активнее использовать первую половину дня (особенно, если хочется что-то купить или продлить какие-то удовольствия). Вечером может привлечь внимание домашний сюрприз, известие от друзей или новость в социуме. Могут стартовать плановые работы по обновлению старого уклада или возникнет внезапный порыв в этом направлении. Важно не забыть в такой момент об осторожности.