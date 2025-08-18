Верим в лучшее — любовный гороскоп на 19 августа

Наш гороскоп подскажет, какие настроения и события могут повлиять на жизнь каждого знака зодиака.
Овен
Сегодня Овнов звезды не готовы обещать ровные отношения с любимым человеком, особенно при тесном контакте или проживании под одной крышей. Этот день усиливает риск ссор, причем не обязательно из-за негативных порывов, порой разногласия могут возникать даже при попытке согласовать добрые намерения.
Телец
Сегодня у Тельцов свидание с любимым человеком может сопровождаться приключениями, а общение с ним минутами раздражительности или какими-то недоразумениями. Возрастет риск обидчивости и размолвок по пустякам. Многие Тельцы будут добродушно настроены сами, но столкнутся с нервозностью партнера.
Близнецы
Сегодня Близнецам день способен добавить волнений, задев их эмоции, но причиной переживаний или напряженного поворота событий для них могут стать и чисто практические нюансы. Возможно, задуманное в личной жизни мероприятие потребует от них дополнительных усилий или материальных вложений.
Рак
Сегодня Ракам обеспечены сильные эмоции. Возможно, им придется пройти через приключение или размолвку, преодолеть барьер в виде какого-то недоразумения или разницы вкусов. Если они не перестараются с проявлением своих чувств, им ничего не угрожает, даже за ссорой очень скоро последует примирение.
Лев
Сегодня Львам звезды напоминают о важности духовной и эмоциональной близости с любимым человеком. Это день, когда чувства ценнее слов и хорошая психологическая атмосфера играет больше роли, чем интеллектуальная гармония. На ход романа может повлиять прошлое, семейная традиция или культурный код.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить, что гармония любви зиждется на сходстве взглядов и душевном родстве. Никакие приключения и осложнения не страшны, если влюбленных связали общие вкусы и духовные идеалы. Моменты напряженности в этот день часто вызваны именно потерей эмоционального или духовного баланса.
Весы
Сегодня Весов и их партнеров день может объединить в едином порыве, но также есть риск, что он усложнит отношения между влюбленными и разведет их «по разные стороны ринга». Возврат к гармонии будет зависеть от обоих, но Весам не стоит обольщаться: скорее всего, точку баланса придется искать именно им.
Скорпион
Сегодня Скорпионам ради любви предстоит пройти через приключение или проявить гибкость, иначе счастье останется где-то за горизонтом. Свидание может сопровождаться досадными помехами, но вероятность хорошего исхода событий велика, чувства подлинны и роман близок к идеалу, поэтому постараться стоит.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов градус любовных эмоций повышается. Даже если они не очень сильно влюблены, этот день может подарить им бурю страстей и волнений, провести через рискованное приключение или кризисную ситуацию. Найти или отстоять свое счастье они смогут, лишь прорываясь «через тернии к звездам».
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что этот день является для их любовных отношений довольно сложным. Очаровательный и великодушный партнер способен резко сменить настрой, если решит, что затронуты его ценности и лучшие чувства. Один неверный шаг, и можно поссориться или испытать обидное разочарование.
Водолей
Сегодня Водолеев звезды предостерегают от «бури в стакане воды». Ситуации этого дня могут не только дать в делах сердечных реальный повод для суеты и страстей, но и спровоцировать эмоциональное цунами из-за пустяка, вплоть до ссоры. Не лучший момент для важной встречи и спокойной беседы.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не терять оптимизма и верить в хорошее, если события в личной жизни приняли острый оборот. В то же время, стоит учесть риск осложнений. Ссоры этого дня не настолько критичны, чтобы убить любовь, но достаточно ощутимы, чтобы снизить настроение и испортить свидание.