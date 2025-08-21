ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Поддерживаем игривый настрой — гороскоп на 22 августа

21 августа 2025ГороскопыМарианна Басс

28-29 лунные сутки. Сегодня возможны заминки в делах и невысок уровень энергии.

Поддерживаем игривый настрой — гороскоп на 22 августа
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что в течение дня не исключена потеря интереса к недавним темам, но и заняться чем-то другим не всегда будет легко: может иметь место отвращение к рутинной работе и нехватка вдохновения для творческих прорывов. Вероятны колебания перед новым шагом, и часто не зря: начинания, особенно поздним вечером, чреваты каким-то сюрпризом. Луна во Льве предлагает поддерживать легкий игривый настрой, заниматься несложным хобби, общаться с друзьями или детьми в свободной обстановке: это хороший способ отдохнуть и очистить ум от избыточной информации.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют минимизировать суету и сложные дела, стараться выбирать для себя свободные творческие занятия. Если нет срочных задач, лучше отдохнуть и провести время за любимыми увлечениями. Овнам-руководителям в эти сутки не стоит перегружать сложными поручениями своих подчиненных. Овнам-родителям желательно ослабить контроль за детьми и снизить дисциплинарные требования к ним.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что у них есть время продолжить обсуждение актуальной темы с домочадцами и детьми. Возможно, в течение дня будет сделан какой-то вывод, разговор выйдет на новый уровень и начнет приобретать другие оттенки. Если обсуждаемая тема задела жизненно важные интересы, вечером возможны признаки эмоционального истощения. Новый раунд беседы в этот день начинать не стоит.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют не откладывать на вечер целевые поездки и контакты, а также ответственную работу с важными документами, партнерские акции и другие мероприятия, от которых нужно получить конкретный результат. В течение дня может незаметно нарастать рассеянность или теряться интерес к поднятой теме. Возможно, начнут закрываться некоторые пути и пропадать подходящие собеседники.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют довести до конца требуемые ситуацией текущие дела (поставить точку в совещании или в личном разговоре, совершить нужные платежи, оформить необходимые документы). Приступать к решению новых задач в этот день нежелательно. Лучше повременить с целевой командировкой, переходом к новой теме, озвучиванием своих предложений и просьб. Не стоит делать спонтанные приобретения.

Лев

Сегодня Львам звезды рекомендуют не медлить с важными для себя разговорами и поездками, а также с другими мелкими делами, которые они считают для себя необходимыми. Стоит отдать предпочтение завершающим штрихам, а с новыми начинаниями не торопиться. Вечер способен принести усталость или рассеянность, создать тупик или паузу. В конце дня полезно заняться собой, избавиться от груза лишних мыслей.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с временной паузой в делах или оказаться на психологическом перепутье. Будут естественными сомнения, минуты усталости и скрытой нервозности. Думать о важном и поддерживать необходимые по ситуации контакты лучше утром. Вечером желательно оказаться в покое и тишине, очистить свои мысли и подумать о здоровье. Строя планы на завтра, стоит учитывать вероятность сюрприза.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют выбирать свободные занятия и неофициальные формы общения. Лучше отложить важные встречи или сделать в их череде перерыв. Не стоит увлекаться суетой и перегрузками даже в любимом деле. В случае переутомления день покажет его первые признаки. Предприимчивым и полным энтузиазма Весам придется смириться с тем, что другие люди не так активны и нуждаются в «подзарядке».

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют удерживать фокус своего внимания на главных целях. В течение дня может стать яснее результат проведенного совещания или собеседования, найтись дополнительное уточнение или завершающий штрих. Не стоит затягивать поиск нужных людей или необходимой информации, визиты и контакты: не исключено, что вечером будет утрачен интерес к разговору или двери окажутся закрыты.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют не торопиться с новыми планами и решениями, чтобы не попасть впросак. Также не стоит отправляться в путешествие. Вместо этого лучше следить за новостями в своей профессиональной сфере и социуме, не оставлять без внимания перемены в поведении нужных людей (друзей, коллег, начальства, партнеров). Поддерживать нужные связи и темпы сотрудничества желательно утром.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды предлагают не спешить с важными шагами и решениями, а к любым затруднениям относиться с юмором и долей творческого мышления. При таком настроении день пройдет намного легче. Не стоит пытаться делать точные прогнозы на ближайшие дни: не исключено, что неожиданный ход событий расставит акценты немного иначе, опасения окажутся напрасными или найдется источник поддержки.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют не пропускать признаки перемен в поведении и настроении собеседников и партнеров. Возможно, вскоре общение с ними примет другой оттенок (например, их начнут больше интересовать практические детали). В течение дня по разным причинам может пропасть интерес к диалогу. Если нужно обговорить важный вопрос в продолжение вчерашнего разговора, лучше сделать это с утра.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют ограничиться необходимой рутиной, а в ее отсутствие заняться здоровьем. Не стоит забывать об интересах детей и питомцев. Обсуждать текущие мелочи с коллегами и помощниками лучше утром. Рыбам, зависящим от других людей, стоит учесть вероятность скорого сюрприза от них. Не слишком прочными будут договоренности с друзьями, партнерами, сервисами и наемными работниками.
Рамблер: последние новости5 признаков того, что ваше энергетическое поле нуждается в защитеГороскоп на 22 августа 2025 годаФинансовый гороскоп на 22 августа 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на 22 августа: спустить состояние сейчас можно на ненужные мелочи
Гороскоп на 22 августа: спустить состояние сейчас можно на ненужные мелочи
Гороскопы
Задаем вопросы — любовный гороскоп на 22 августа
Задаем вопросы — любовный гороскоп на 22 августа
Политика конфиденциальностиУсловия использования