Продумываем новый план — гороскоп на 27 августа

26 августа 2025 Гороскопы Марианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Весов, подчеркивает важность баланса интересов, и с этой целью нередко обращает внимание на самые противоречивые точки отношений.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что ключ к гармонии может скрываться именно в них — если стороны признают, что с разных ракурсов смотрят на одну и ту же совместную задачу и им есть смысл объединить усилия. Важными условиями успеха вплоть до ночи останутся такие качества, как дипломатичность, готовность к компромиссу и умение распределять нагрузки. Там, где разногласия не улажены и сохраняется напряженное противостояние, стоит остерегаться коварства и провокаций. Овен Сегодня у Овнов есть время, чтобы продолжить удачное сотрудничество или вернуть равновесие в отношения, ставшие слишком напряженными. В последнем случае стоит помнить, что стороны могут «отзеркаливать» и провоцировать друг друга, а также по-разному утверждать одну истину. Звезды советуют быть дипломатичнее и искать дннамический баланс. В первую очередь, важно отрегулировать общение с близкими. Телец Сегодня Тельцам стоит учитывать факт мелких разногласий (в том числе отзвуки вчерашних противоречий). Если их не удалось нейтрализовать, рутинные дела будут забирать больше психологической энергии и, занимаясь ими в подобной атмосфере, есть риск встретить вечер в фазе «выжатого лимона». Важно не нагнетать напряжение дополнительно, иначе мелкие знаки неприязни вскоре перейдут в более крупные. Близнецы Сегодня Близнецы могут рассчитывать на определенные подвижки в своих делах, но при оценке полученных результатов звезды советуют им учитывать сопутствующие потери и честно «сводить баланс». Возможно, успех потребовал дополнительных трат или усилий, отнял много душевной или физической энергии, отразился на самочувствии. Доведя до конца начатое, не стоит браться в этот день за новые важные задачи. Рак Сегодня Раки могут столкнуться с плодами своего вчерашнего поведения, например, своей невоздержанности или властности. Итогом может стать конфликтная или двойственная ситуация, которая им невыгодна. Ракам, сумевшим избежать подобного развития событий вчера, стоит быть начеку: вплоть до ночи могут оставаться в силе раздражающие факторы, побуждающие их терять меру или играть неоднозначную роль. Лев Сегодня Львы могут рассчитывать на снятие противоречий в окружающей их обстановке. Звезды советуют отнестись с должным вниманием к опыту улаживания ссоры или устранения причины разногласий: не исключено, что вскоре он пригодится в собственных делах или отношениях. Если признаки неприязни или другие проблемы (например, домашние) уже наметились, в течение дня не стоит их дополнительно нагнетать. Дева Сегодня Девам звезды напоминают о необходимости аккуратнее вести дела, включая финансовые. Лучше избегать больших трат в расчете на будущий доход или на помощь близких: надежды такого рода могут оправдаться, а могут и не сбыться. Один из выходов — найти альтернативный вариант в качестве подстраховки. Заключая договор любого рода, стоит помнить, что с его выполнением могут возникнуть заминки. Весы Сегодня Весам ситуации дня покажут, чего они добились своим вчерашним поведением (например, проявленной инициативой или бурной демонстрацией своих эмоций). Многие Весы, несмотря на свою возможную резкость, увидят хорошие результаты, но рискуют получить чуть меньше того, к чему стремились, или не получить самого главного. В случае ссоры лучшим достижением стоит считать удержание баланса нитересов. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит помнить, что они в чем-то остаются зависимы от обстановки и не в их интересах действовать опрометчиво. Несмотря на везение, которое сопровождает их сейчас во многих делах, они могут оказаться в неоднозначной ситуации, способной надолго стать для них скрытым источником напряжения. Лучше исключить в этот день собственные инициативы и слишком активное участие в чужих делах. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют придерживаться старой истины «тише едешь — дальше будешь» и не торопить события, начатые с расчетом на будущее. Если дела идут хорошо, не стоит поддаваться соблазну их улучшить или ускорить. Нежелательно поднимать ставки и расширять команду, торопиться принимать кого-то без проверки в круг своих доверенных друзей, а также заниматься слиянием разных проектов. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют довести до конца срочные работы (особенно, если этого требуют партнерские обязательства), но избегать включения в новые проекты. Ситуация может потребовать напряжения сил и вынудить заниматься параллельными задачами, в которых пока нельзя поставить точку. Проблемы дня могут быть вызваны конфликтной атмосферой, неверным распределением нагрузок и переутомлением. Водолей Сегодня Водолеи могут рассчитывать на удачный или приемлемый итог недавних событий. Даже если эмоциональные бури и другие напряженные моменты не обошли их стороной, это мало повлияет на основной результат. Звезды советуют ценить даже малые успехи, так как они могут стать началом чего-то более масштабного, например, долгосрочного сотрудничества или расширения популярности в отдаленном будущем. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют сохранять долю осмотрительности в любой ситуации и любом деле. Новые проблемы в течение дня маловероятны, а вот последствия уже проявленной ошибки или небрежности могут напоминать о себе до ночи. Устранив погрешности, получив плоды труда и завершив нужные работы, лучше не спешить с переходом к новым задачам: есть риск ничего не получить, зато распылить ресурсы.