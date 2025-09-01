ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
Рискуем меньше — финансовый гороскоп на 2 сентября

1 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть аккуратнее с деньгами.

Фото: senivpetro

В нашем гороскопе собраны советы и подсказки для каждого знака зодиака: где стоит проявить активность, а где лучше придержать эмоции и действовать осторожнее.

Овен

Сегодня Овны могут сильно побеспокоиться из-за неурегулированных отношений с деловыми партнерами. Если вы ранее планировали с ними совместные дела, то будьте готовы к тому, что эти планы будут сорваны или все пройдет не так, как вы ожидали. Звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора о сотрудничестве. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов.

Телец

Сегодня Тельцов, которые ориентированы на сотрудничество с заграницей, может ожидать напряженный день. Бизнесмены могут столкнуться с осложнениями при разработке новых логистических маршрутов по доставке товаров. Если есть возможность выбирать, отдавайте предпочтение простой работе, в которой у вас имеется большой опыт. Для выполнения сложной работы вам может не хватить квалификации.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может сложиться неблагоприятный день для укрепления положительного делового имиджа. Не еркомендуется проводить рекламные кампании ввиду их вероятной неэффективности. Также звезды не советуют совершать финансовые спекуляции. Не исключены потери в результате проведения платежей при безналичном расчете. Будьте осмотрительнее при инвестиции денег в рискованные проекты.

Рак

Сегодня Ракам, возможно, придется поволноваться относительно сохранности своего имущества. Прежде всего, может произойти техническая поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки. Наиболее уязвимы секторы экономики, относящиеся к строительству, сельскому хозяйству, гостиничному бизнесу.

Лев

Сегодня у Львов могут возникнуть осложнения из-за необходимости провести анализ большому количеству информации. Могут интенсифицироваться деловые связи, поездки, контакты. У вас может не умолкать телефон, всем будет что-то надо от вас. Из-за обилия информации, которую требуется быстро анализировать, у вас много времени будет уходить впустую — много разной суеты при почти нулевом результате.

Дева

Сегодня у Дев может снизиться уровень работоспособности, и работа может валиться из рук. Вы можете много трудиться и стараться все сделать наилучшим образом. Однако, какие то мелке неприятности не позволяют вам добиться хорошего результата. Звезды не рекомендуют делать капиталовложения. От убытков вас может уберечь консервативный неспешный подход в бизнесе и осмотрительность в расходовании средств.

Весы

Сегодня для Весов очень ответственный день. Главная интрига дня в том, что вы можете почувствовать в себе огромное желание действовать по своему усмотрению. Однако дело в том, что ваши инициативы в начинаниях могут потерпеть неудачу. Звезды советуют не торопиться и воздерживаться от скорых опрометчивых решений. Особенно это относится к тем, кто имеет отношение к семейному бизнесу, строительству.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут почувствовать, что их действия и свободу поведения пытаются ограничить некие люди или внешние обстоятельства. Попытка прорвать барьеры ограничений может обернуться для вас еще большими проблемами. Не рекомендуется заниматься тайной и теневой экономической деятельностью. Может осложниться работа с информацией. Деловые связи и поездки могут оказаться на грани срыва по странному стечению обстоятельств.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют, прежде всего, воздерживаться от участия в работе в составе творческой группы. Сюда относятся действия по организации и обеспечению акционерных обществ, проектно-конструкторских работ и научных исследований. Возрастает риск технических сбоев с материальными убытками. Нежелательно заниматься планированием на долгосрочную перспективу.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут значительно усиливаются амбиции и желание завоевать себе достойное место под солнцем. В эпицентре ваших усилий может оказаться карьера и профессиональный статус. Однако ваши пробивные способности могут наталкиваться на сопротивление и материальные потери. Звезды не советуют вам предпринимать шаги для продвижения в карьере. Ваша инициатива может не найти понимания и поддержки у руководства.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют проявить осмотрительность в тех вопросах, которые могут иметь отношение к не вполне законной экономической деятельности. Возможны осложнения с правоохранительными органами, проверки, контрольные закупки товара. Старайтесь своевременно оплачивать счета по кредитам и за предоставленные услуги. Не рекомендуется вести переговоры с иностранцами и отправляться в дальние деловые поездки.

Рыбы

Сегодня у Рыб может усилиться тяга к рискованным финансовым операциям. Однако звезды советуют воздерживаться от всяких рисков и позаботиться о безопасности своего имущества — иначе к концу дня часть его может оказаться утрачена. Возрастает вероятность технических поломок в электросетях и в производственных цехах. Старайтесь не делать того, что может повысить риск убытков и форс-мажорных происшествий.
