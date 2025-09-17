Партнер удивил и даже ошарашит — любовный гороскоп на 18 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что нам будет классно в любви.
Овен
Сегодня у Овнов в личной жизни может возникнуть небольшая пауза и наметиться смена акцентов. Если разочарует утро, звезды советуют подождать, и в течение дня что-то изменится (например, любимый человек снова напомнит о себе визитом или звонком). Однако на полную ясность рассчитывать не стоит.
Телец
Сегодня Тельцам звезды дают дополнительное время на оценку своих чувств или общего вектора личной жизни. Многие Тельцы ощутят пресыщение бьющими через край яркими эмоциями и легкомысленной любовной игрой, внезапно (или закономерно) захотят вернуться к более спокойному и разумному формату отношений.
Близнецы
Сегодня Близнецам день прояснит общее направление событий в их личной жизни на ближайшее время, но отдельные нюансы останутся для них открытыми. Звезды советуют им пока не строить планов и не исключать вероятность сюрприза (в том числе неожиданного виража в своих собственных мыслях и чувствах).
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что в сложившихся обстоятельствах легко стать жертвой дезинформации. Ее причиной может быть как естественная непредсказуемость обстановки, порождающая вопросы и загадки, так и намеренный обман. Не стоит спешить с ответом на сообщение или предложение, возможен подвох.
Лев
Сегодня Львы окончательно убедятся в новых оттенках своих чувств или переменах в своем романе. Случайные непрочные симпатии, реализовавшиеся в виде легкого флирта, могут уйти в прошлое. Сюрпризы и загадки в этот день может преподнести связь, возможны задержки писем и туманные странные сообщения.
Дева
Сегодня Девам стоит учитывать, что они все еще пребывают в переходной фазе своих чувств и любовных намерений. Даже если им кажется, что они определились со своими симпатиями и целями, все может быстро измениться (возможно, уже этим вечером или завтра). Лучшее решение — промолчать, выдержать паузу.
Весы
Сегодня Весам стоит помнить, что их слова и намерения могут быть истолкованы партнером превратно. Также в течение дня есть вероятность других обескураживающих моментов, не добавляющих отношениям комфорта. Возможно, любимый человек уйдет от ответа, поверит сплетням или позволит себе нечестность.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит отнестись скептично к новым средствам связи с любимым человеком и к информационному фону вокруг своего романа: сейчас это факторы, способные добавить им дискомфорта. Возрастает риск оказаться заложником ненадежной линии коммуникаций, дать повод для обсуждений, сплетен и слухов.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть огорчены ходом событий в своем романе — например, завершением в нем какой-то гармоничной полосы. Вместо продолжения праздника любви их может вновь ждать суровая житейская проза. Звезды советуют временно смириться и верить в лучшее, и однажды оно непременно наступит.
Козерог
Сегодня для Козерогов возрастает вероятность столкнуться с трудностями связи, ложными сообщениями, неправильными ориентирами, сплетнями и слухами. Звезды советуют меньше полагаться в делах сердечных на внешние источники информации и больше на личное чутье. Не стоит спешить с разговорами о важном.
Водолей
Сегодня Водолеи могут заметить в поведении своей пассии изменения, побуждающие их задуматься, или получат о ней новости, вызывающие вопросы. Но им не стоит давать на этой почве волю своей подозрительности: многие странности и сюрпризы сейчас вызваны обстановкой, а не обманом или угасанием чувств.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит быть внимательнее к нюансам обстановки, деталям чужого поведения и настроения. Не стоит слепо верить новой риторике партнера, его предложениям, намерениям и обещаниям: нестабильная обстановка уже завтра может преподнести сюрприз и заставить увидеть происходящее в другом свете.