Дела пойдут хорошо – финансовый гороскоп на 27 сентября

Наш гороскоп подскажет каждому знаку зодиака, на что обратить внимание, чтобы день прошёл гармонично и продуктивно.
Овен
Сегодня Овнам, занятым физическим трудом, звезды советуют осторожнее обращаться с острыми и режущими инструментами – возможны как травмы, так и технические поломки. Наибольшую проблему может представлять срывы договоренностей и ненадежные деловые связи. Возможны рекламации и претензии заказчиков к качеству вашей работы. В конце рабочего дня положение в делах может улучшиться.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют воздерживаться от наиболее важных дел. Особенно это относится к повседневным плановым делам. Однако в конце рабочего дня звезды советуют основное внимание уделять рекламной деятельности по раскрутке своего бизнеса. Успеха добьются работники туристических агентств, рекламных бюро, индустрии моды и развлечений. Можно открывать сайты.
Близнецы
Сегодня Близнецы если располагают ресурсом недвижимой собственности, то в середине дня ей может быть нанесен ущерб. Желательно в это время не проводить ремонтных работ в помещениях. Вторая половина дня может сложиться вполне благополучно для тех, кто работает в сельском хозяйстве, строительстве или в семейном бизнесе. Вы сможете улучшить условия своего труда. Старайтесь непременно завершать начатые дела.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется проявить максимум активности при работе с информацией и поиске новых деловых связей – это наиболее удачное направление деятельности. Успешно развивается и укрепляется деловее партнерство. Особенно это касается торгово-закупочной и посреднической деятельности, транспорта, связи, консультаций, индустрии развлечений и моды.
Лев
Сегодня у Львов, специализирующихся на торговле, дела могут пойти в гору. Те из вас, кто работают в сфере услуг, могут рассчитывать на увеличение доходов и получение выгодных заказов. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательные. Хорошо внедряются инженерные решения и рационализаторские предложения. Возможно, вам удастся укрепить и расширить свои деловые связи.
Дева
Сегодня Девы могут почувствовать прилив оптимизма и творческий настрой. Благодаря повышению самооценки вы сможете успешно проявить себя во многих сферах деятельности. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто имеет отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений. Удачное время для спекулятивны оптовых закупок ликвидного товара с целью перепродажи. Так вы сможете заработать крупную сумму денег.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют полагаться только на самих себя и не поддаваться внушению извне. Особое значение приобретает ваша способность доводить до логического конца ранее начатые дела. Наибольших результатов могут добиться индивидуальные предприниматели, которые работают в одиночку или в семейном бизнесе. Особенно это относится к тем, кто занимается надомным трудом.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день пройдет вполне благополучно при условии, если вы будете воздерживаться от секретной и незаконной деятельности. Также вы сможете добиться больших успехов, если проявят дружеское расположение к людям при новых знакомствах. Это благоприятное время, когда вы с легкостью сможете усвоить даже ту информацию, которая раньше вас пугала своей сложностью.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может наступить благоприятное время для любых видов деятельности. Звезды открывают новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице. Если вы работаете на рядовых должностях, то начальство может заметить и оценить по достоинству ваши способности быстро и эффективно решать актуальные практические вопросы. Поэтому старайтесь быть на виду и проявляйте инициативу в работе.
Козерог
Сегодня у Козерогов, имеющих свой бизнес, могут открыться новые перспективы. Звезды советуют в это время подумать о расширении своего бизнеса. Прежде всего, это осуществимо за счет налаживания сотрудничества с иностранными партнерами. Хорошее время для работников туристических агентств, рекламных и дизайнерских студий, менеджмента, издательской деятельности.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, удастся улучшить свое финансовое положение. Хорошо в это время снимать проценты с депозитных вкладов в банке и направлять их на более выгодные инвестиции. Рост финансовых возможностей может позволить досрочно погасить часть кредитов. Направляйте средства на более приоритетные направления – это может привести к значительному улучшению в делах.
Рыбы
Сегодня у Рыб возможны осложнения при сотрудничестве с деловым партнером. Партнер может попасть в сложную ситуацию и потребуется его выручать, за счет дополнительных финансовых расходов. Однако во второй половине дня все вопросы будут урегулированы и дела пойдут хорошо. Звезды советуют вам работать в составе группы, когда существует коллективная ответственность за проделанную работу.