Идем на разумный риск — финансовый гороскоп на 9 октября

Сегодня стоит быть решительнее.

В нашем гороскопе собраны советы для всех знаков зодиака, чтобы этот день прошёл максимально гармонично и с пользой.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют расширять и укреплять свои деловые партнерские связи. Полезным будет провести встречу в неформальной обстановке и обсудить перспективы сотрудничества. Вы сумеете найти общие точки соприкосновения интересов с единомышленниками. Можно найти компромисс в переговорах на многосторонней основе. Могут быть новые перспективные знакомства.

Телец

Сегодня для Тельцов , которым предстоит работа по упорядочению деловых бумаг, подготовки финансовых и статистических отчетов, хорошо может сложиться этот день. Это прекрасное время для исправления ошибок и возврата к той работе, которую вы не успели завершить. В трудовом коллективе устанавливается гармоничный эмоциональный фон, что может повысить показатели по работе.

Близнецы

Сегодня Близнецам рекомендуется сосредоточить внимание на раскрутке своего бизнеса. Возможно, что для этого вам придется отправиться в дальнюю поездку в другой регион или за границу. Так вы можете открыть выгодные логистические маршруты. Это хорошее время для проведения рекламной кампании, публикации объявления в СМИ —С положительный эффект от этого не заставит себя долго ждать.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют заниматься вопросами недвижимости и усиления безопасности бизнеса. Установка охранной системы безопасности, наблюдения и сигнализации в помещениях магазина, склада, офиса поможет вам сохранить свое имущество в будущем. Успешно могут идти дела в семейном бизнесе, ремонтно-строительном секторе и в коммунально-бытовом хозяйстве.

Лев

Сегодня у Львов день располагает к деятельности по урегулированию вопросов, связанных с оформлением документов. В поле вашего зрения как бы случайно появляются люди, которые принесут вам важные сведения. Инициируйте себя на установление новых деловых связей, совершайте телефонные звонки, короткие поездки и встречи. Работа в сфере информационных технологий может сложиться успешно.

Дева

Сегодня Девам звезды рекомендуют делать покупки для вложений в бизнес. Потраченные сегодня деньги могут стать эффективным капиталовложением. Особенно хорошо делать закупки товара на оптовых базах с целью его дальнейшей продажи в розничной торговой сети. После полудня дела пойдут гораздо быстрее и легче. Если вы имеете отношение к выполнению клиентских услуг, то ждите притока заказчиков.

Весы

Сегодня у Весов прекрасное время для инициативы и творчества. Если вы имеете свободный график работы, то звезды советуют спланировать свое время таким образом, чтобы наиболее ответственные дела пришлись на вторую половину дня. Самым лучшим образом проявят себя дизайнеры, модельеры, работники рекламных агентств, консультанты, спортсмены и тренеры, деятели театра и шоу-бизнеса.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют держаться в тени и не раскрывать никому свои намерения в бизнесе. Удачнее всего у вас будут получаться те дела, которые проходят незаметно от глаз окружающих и требуют глубокого сосредоточения. Могут вырасти доходы у тех, кто имеет возможность получать дополнительные доходы. Также это хорошее время для инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют больше времени проводить в кругу дружеского общения. Так вы можете обзавестись полезными деловыми связями. Не пренебрегайте обсуждением перспективных планов в составе группы единомышленников, особенно во второй половине дня. Информационный фон дня вполне благополучный, некоторые из ваших деловых прежних связей снова активизируются.

Козерог

Сегодня Козерогам , заинтересованным в карьерном росте, звезды советуют набраться терпения и ждать соответствующих позитивных подвижек. Возможно, вам поступит предложение, которое вы уже прежде получали, но обстоятельства поменяются, и вы будете склонны его принять. Вам могут поручить ответственное задание, которое будет очень выгодным с точки зрения финансов.

Водолей

Сегодня Водолеи могут почувствовать прилив энергии и оптимизма. Рекомендуется проявлять инициативу в направлении расширения бизнеса как в точки зрения ассортимента товаров и услуг, так и географически. Удача сопутствует в поиске новых поставщиков и рынков сбыта. Возможно, вы откроете новые, более выгодные, логистические маршруты. Хорошо пойдет работа на вахте.

Рыбы