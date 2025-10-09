Следим за новостями и трендами – гороскоп на 10 октября

9 октября 2025 Гороскопы Марианна Басс

19-20 лунные сутки. Сегодня соседство Луны и Урана может принести неожиданные настроения, оригинальные мысли и поправки в текущих планах, усилить интерес к новинкам, прогрессу и сценариям будущего.

Гороскоп на сегодня говорит, что может возрасти потребность в переменах или в контактах с друзьями. В центре обсуждений могут оказаться передовые идеи и популярные тенденции. Будет естественным внимание к новым программам, системам связи, сетевым проектам, зарождающимся или трансформирующимся свободным сообществам. Не исключены интуитивные озарения. В то же время, события дня укажут на медленный старт новых тенденций и на необходимость их доработки. Овен Сегодня у Овнов день оживит информационное пространство и может сделать общительнее их самих. Возможно, они решат пообщаться со своими друзьями или соседями, ознакомиться с новыми популярными идеями в социуме или в своем окружении. Многие Овны благодаря этому получат возможность отвлечься от волнующих их в данный момент сложных тем и насущных дел, сбросят таким образом психологическое напряжение. Телец Сегодня Тельцы невольно сместят фокус своего внимания и вектор интересов. Не исключено, что они немного иначе посмотрят на перипетии своих взаимоотношений с людьми (особенно, если посоветуются с друзьями или полистают сетевые страницы, посвященные психологии коммуникаций). Под влиянием сегодняшней обстановки может стать менее формальным их общение с коллегами или руководством. Близнецы Сегодня у Близнецов день усилит интерес ко всему новому, необычному, нетрадиционному и прогрессивному, а также их тягу к свободе. Под влиянием внезапного импульса они могут повести себя непредсказуемо, забросить все свои рутинные дела ради оригинальной идеи, предпочесть контактам с коллегами общение с друзьями, применить нестандартный метод. Особенно вероятны такие порывы у Близнецов, рожденных в мае. Рак Сегодня Ракам звезды советуют обращать внимание на свежие новости и передовые идеи, больше общаться с друзьями или с людьми, обладающими нестандартным мышлением. Это подходящий день для того, чтобы ознакомиться с веяниями прогресса, новыми научными или социальными тенденциями. Возможно, из потока информации удастся почерпнуть что-то полезное для себя и адаптировать общие идеи под свои нужды. Лев Сегодня Львам звезды советуют сделать выбор в пользу свободных дел и неформального общения: это способ отвлечься от текущих дел и связанных с ними нагрузок. Самое время поинтересоваться передовыми идеями, попытаться заглянуть в будущее, пообщаться со старыми друзьями или оценить свои шансы в новой компании. Возможно, удастся провести эксперимент или взглянуть под иным углом на какие-то трудности. Дева Сегодня Девам обстоятельства дня готовят какой-то сюрприз. Он напомнит им о том, что идут обновления и ситуация пока нестабильна. Возможно, в чем-то изменятся их текущие или отдаленные планы, они посмотря иначе на свою предполагаемую компанию, профессию или должность. Неожиданным и нестандартным может оказаться поведение их друга или начальника. Вероятны необычные настроения в семье или коллективе. Весы Сегодня Весам звезды советуют найти минуту для того, чтобы заглянуть «за горизонт» и в будущее. Этот день может подбросить оригинальную идею индивидуального развития или создания коллективного проекта, намекнуть на неожиданные варианты учебы, путешествия или поиска друзей за рубежом. Может оказаться полезным знакомство с передовыми идеями, с новыми маршрутами, программами или средствами связи. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют следить за программными, социальными и иными обновлениями, присматриваться к вероятным новым единомышленникам и к возможностям возобновления старой дружбы. Такой настрой позволит им шагать в ногу с прогрессом и поможет искать ключи к решению их текущих затруднений, а также даст им некоторые важные предупреждения о возможных рисках в отдаленном будущем. Стрелец Сегодня Стрельцам день напомнит, что идущие вокруг них перемены влияют на их привычный круг общения. Может поступить очередной сигнал об изменениях в настроении их друзей, партнеров, соседей или аудитории. Звезды советуют обращать внимание на новые способы связи и формирующиеся социальные тренды, присматриваться к новым собеседникам, не отказываться от приглашения на мероприятие или в компанию. Козерог Сегодня Козерогам события дня напомнят о медленных, но неизбежных и неотвратимых переменах в их повседневных контактах или привычном расписании. Текущие дела все еще можно вести в старом стиле, но планируя будущее, необходимо учитывать новые веяния и создавать себе новые ориентиры - в противном случае, возрастает риск не вписаться в меняющиеся тенденции, не найти работу или растерять часть друзей. Водолей Сегодня Водолеев день настраивает на близкую им волну и напоминает про наиболее удачную часть сложившейся вокруг них ситуации. Он указывает им на те глобальные тенденции, которые уже начали помогать их успеху и раскрытию истинного потенциала, несмотря на серьезные трудности. Может наметиться творческая отдушина в виде хобби или свободная новая деятельность, где минимизированы ловушки и риски. Рыбы Сегодня Рыбам день может принести перемены в привычных взглядах или прежнем укладе – либо подбросить идеи насчет обновлений, возможных в будущем. На подобные мысли их могут навести новости, слова друзей или настроения, витающие в обществе. Звезды напоминают им, что новые идеи способны сделать их существование менее стабильным. Стоит дать себе время на их обдумывание и на завершение старых программ.