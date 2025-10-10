Занимаемся саморекламой — финансовый гороскоп на 11 октября

Наш гороскоп расскажет, как продвинуться по карьерной лестнице.
Овен
Сегодня Овнам может быть выгоднее находиться в тени и незаметно делать свои дела. Если вы ведете открытый бизнес, то можно попытаться предпринять некоторые шаги для получения налоговых льгот. Неплохие доходы получат те, кто работает в сфере гостиничного, ресторанного и санаторно-курортного бизнеса. Некоторые из вас неожиданно получат помощь и поддержку со стороны тайного покровителя.
Телец
Сегодня Тельцам звезды благоприятствуют в деловых партнерских отношениях. Пригласите партнера для обсуждения планов на будущее в неформальной обстановке и не обязательно в рабочее время. Это поможет обрести надежного помощника и перевести отношения в категорию дружеских. Вместе с тем у бизнесменов могут быть трудности в отношениях с представителями официальной власти.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют прилагать практические усилия для продвижения в карьере. Вашу работу может заметить и оценить начальство. Возможно, вам поручат более ответственное задание. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня у вас могут удачно сложиться поиски новой работы. Это неблагоприятное время для сферы внешней торговли, туризма, издательского и рекламного бизнеса.
Рак
Сегодня для Раков, занятых творческими видами деятельности, может сложиться отличное время. Можно заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных мероприятий не только на местном, но и на международном уровне. Хорошо открывать представительства, центры, а также филиалы зарубежных фирм на местах. Контакты с иностранцами складываются удачно.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сосредоточиться на урегулировании вопросов, связанных с недвижимостью. Можно покупать или продавать объекты недвижимости, вкладывать деньги в капитальный ремонт помещений, заниматься благоустройством. Хорошее время для получения ссуд под строительство и страхования имущества. Можно проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют заняться укреплением и расширением деловых связей. Это та сфера деятельности, в которой вы будете наиболее успешны. Прекрасное время для обмена информации, планирования встреч, проведения переговоров и подписания договоров. Эффективными будут усилия по оптимизации взаимодействия при торгово-закупочной деятельности, на транспорте и в поездках.
Весы
Сегодня у Весов в центре внимания могут оказаться повседневные дела. Постарайтесь не заглядывать слишком далеко в своих делах и сосредоточьте усилия на том, что требует безотлагательных мер. Благодаря хорошим отношениям в коллективе, вы получите выгодные заказы и полное содействие со стороны коллег. Уровень ваших доходов может вырасти вместе с ростом производительности труда.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать в себе желание действовать самостоятельно и инициативно. Наибольших результатов добьются те из вас, кто занят творческими видами деятельности, а также причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений. Хорошо пойдет торговля оптовыми партиями товара — эти финансовые спекуляции могут дать весомую прибавку к бюджету.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов многое в экономической деятельности может решаться в обстановке секретной теневой деятельности. Рекомендуется полагаться на интуицию, которая даст вам подсказки в принятии решений. Можете получить поддержку от влиятельного покровителя и родственников. Успешно развивается семейный бизнес, строительная индустрия, производство и переработка продуктов питания.
Козерог
Сегодня у Козерогов могут успешно пойти дела, связанные с информацией и деловыми связями. Вы сумеете освоить новые информационные технологии в работе с компьютерными программами. Успешно проходят обсуждения планов на будущее вместе с единомышленниками, можно проводить собрания акционеров. В поле вашего зрения могут появиться новые люди с перспективными идеями.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют сосредоточиться на той работе, которая напрямую ведет к росту доходов. Не ищите сами для себя новую работу и заказы — ваша личная инициатива способна увести вас на ложный путь. Вас найдут и предложат новые варианты для заработка. Скорее всего, предложения будут исходить от начальства. Вам могут поручить выполнение ответственной работы с высокой оплатой.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют плотнее заняться раскруткой своего бизнеса и обратить взоры на заграницу. Речь идет о налаживании и развитии делового сотрудничества с иностранными партнерами, а также с партнерами из других регионов. Очень хорошо именно сегодня расширять ассортимент товаров и услуг. Публикация рекламы в СМИ может стать эффективным методом популяризации вашего бизнеса.