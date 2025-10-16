ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Столкнемся с мелкими проблемами — финансовый гороскоп на 17 октября

16 октября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит не бояться трудностей.

Столкнемся с мелкими проблемами — финансовый гороскоп на 17 октября
Фото: KamranAydinov

Наш гороскоп расскажет о том, как лучше распределить силы, а также где стоит проявить осторожность.

Овен

Сегодня Овны могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств для ведения бизнеса. Дело в том, что потребность в расходах резко возрастает, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Звезды не советуют вам вообще сегодня тратить деньги и особенно вкладывать их в закупку оптовых партий товара с целью перепродажи. Купленный товар может оказаться неликвидным.

Телец

Сегодня у Тельцов возросшая эмоциональность может негативно отразиться на деловых качествах. Для вас может быть характерно импульсивное и непоследовательное поведение. Если ваш бизнес плотно завязан на партнерское сотрудничество, то партнер не сможет положиться на вашу надежность. Звезды не советуют вам обсуждать с деловым партнером текущие дела — это может усугубить ситуацию.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут находиться в том состоянии, которое не позволит свободно проявить свои намерения. Вашу активность могут ограничить внешние обстоятельства или конкретные люди. В трудовом коллективе вы можете оказаться в изоляции из-за ухудшения отношений с коллегами. Хотя не исключено, что вы сами будете искать уединения для того, чтобы сосредоточиться на работе.

Рак

Сегодня Ракам звезды не советуют заниматься долгосрочным планированием бизнеса. При работе в составе творческой группы может царить непонимание и неразбериха. Вам будет сложно объединить усилия и интересы разных людей вокруг общего проекта, а обсуждение вопросов может перерасти в конфликт. Рекомендуется ограничить проектно-конструкторские работы и составление бизнес-плана.

Лев

Сегодня Львам может быть нелегко реализовать свои намерения. Это неблагоприятный день для руководящих работников, ведущих менеджеров и учредителей фирм. Что бы вы ни делали, но в течение дня будете ощущать некий тормоз, который мешает вашему движению вперед. Тормозом может стать внутренняя неуверенность, чувство недостаточной опоры в семье или в возможностях своего бюджета.

Дева

Сегодня у Дев наиболее проблемным может стать вопрос о транспорте и деловых связях. Короткие и дальние поездки могут срываться или откладываться на неопределенный срок. То же самое происходит с деловыми контактами. Попытка найти выгодный логистический маршрут может не оправдать ожиданий. Особенно это относится к тем, чей бизнес имеет отношение к внешней торговле и дальним поездкам.

Весы

Сегодня для Весов, специализирующихся на банковской или финансовой деятельности, этот день может сложиться неблагоприятно. Вы можете столкнуться с острой нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Возможно, это будет связано с задержкой поступления финансовых средств на ваши банковские счета от деловых партнеров. Старайтесь минимизировать свои расходы.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов основной проблемой может стать усиление разногласий с деловым партнером. Постарайтесь найти с ним компромиссное решение или отложите принципиальный разговор на другой день. Также могут возникнуть напряжения в отношениях с заказчиками при работе в сфере услуг. Претензии со стороны клиента могут быть вызваны затягиванием сроков выполнения работы.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. В любой момент может вспыхнуть конфликт по самому незначительному поводу. Старайтесь вести себя сдержаннее и не высказывать критических замечаний в адрес коллег. Звезды не рекомендуют ввязываться в тайную секретную деятельность и отвлекаться на разного рода слухи и сплетни.

Козерог

Сегодня у Козерогов может усилиться дух авантюризма и желания получить доход путем финансовых спекуляций, не прилагая к этому особых усилий. Однако именно эти виды деятельности находятся сейчас в зоне риска. Воздержитесь от спекуляций оптовыми партиями товара. Работа по свободному графику может привести к снижению результативности - не откладывайте важные дела на последний момент.

Водолей

Сегодня у Водолеев может сложиться неблагоприятный день для регистрации объектов недвижимой собственности и заключения договоров на аренду помещений. Также это не лучшее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Работы в жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, в строительстве могут идти для вас с тенденцией к снижению результативности.

Рыбы

Сегодня Рыбы, чья работа связана с частыми поездками и оформлением документов, могут столкнуться с множеством мелких, но досадных, препятствий. Затруднена работа с информацией — вам сложно привести в систему поступающие сведения и принять верные решения. Могут быть задержки с поступлением важной информации. На преодоление препятствий может расходоваться много рабочего времени.
