Эмоции будут колебаться — любовный гороскоп на 24 октября

Сегодня в любви будет сложно.

В нашем гороскопе отражены основные тенденции дня, советы по отношениям и личному настрою.

Овен

Сегодня Овнов новые впечатления избавят от излишней зацикленности на одной, пусть даже приятной стороне личных отношений (например, сексуальной). Они могут стать более романтичными, позитивными, легкими на подъем или склонными к авантюрам, забыть о своих страстях или взглянуть на них чуть иначе.

Телец

Сегодня у Тельцов день привнесет в разговоры с близким человеком новые нотки, что может показаться им помехой, если их полностью устраивала сложившаяся атмосфера общения, и спасением, если они начали от нее уставать. Любовный диалог сегодня станет менее «душным», более легким, живым и разнообразным.

Близнецы

Сегодня у Близнецов возрастают надежды на новый поворот в личной жизни, который снимет напряжение или развеет скуку. Это может быть неожиданная возможность сменить тему и повернуть ее в другое русло, нестандартное предложение от партнера или чье-то приглашение дружить с романтическим подтекстом.

Рак

Сегодня Ракам звезды намекают, что им будет полезно немного изменить образ действий или сместить фокус своего внимания, иначе за них это сделают обстоятельства. В поддержке гармоничных отношений начнут играть роль те или иные детали, на которые косвенно или прямо укажут события дня.

Лев

Сегодня для Львов будут естественными мысли о любовном будущем и о тех обновлениях, которые можно начать прямо сейчас ради трансформации личных отношений в лучшую сторону. Звезды говорят, что в данный момент конкретика несколько преждевременна, но .. ничто не мешает думать о возможных вариантах.

Дева

Сегодня у Дев в мысли начнут чаще закрадываться неожиданные новые идеи, а некоторые Девы могут принять фантастические планы за почти свершившийся факт. Этот день действительно поможет придать любовному общению больше романтики, но не стоит спешить с быстрыми и далеко идущими выводами.

Весы

Сегодня Весам не стоит удивляться, если им внезапно захочется перемен в привычном ходе любовного общения, например, придет идея сменить тему, место встречи или способ связи. Также им не стоит удивляться нестандартным посланиям личного характера, которые они могут получить неожиданно для себя.

Скорпион

Сегодня Скорпионам ситуации дня напомнят, что в мире есть не только они, их чувства и личные идеалы. Новость, неожиданная идея или изменившаяся обстановка сделают их чуть более гибкими, помогут им адаптироваться к предлагаемым условиям или более естественно подстроиться к нуждам любимого человека.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов настроение не вполне предсказуемо. Можно сказать лишь одно: их день будет не таким, каким был вчера, а их поведение во многом окажется реакцией на нестандартные детали обстановки. Возможно, сделают крутой вираж эмоции партнера или случится какой-то иной сюрприз.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит помнить, что нестабильная обстановка этих суток может мешать исполнению их планов — по крайней мере, в том виде, на который они рассчитывали. Синхронно с внешней картиной событий, в течение дня может переживать колебания их собственное настроение или настроение партнера.

Водолей

Сегодня Водолеи получат шанс отвлечься от сложных сторон своей любовной истории и настроиться на более приятную волну. Свидание (особенно непредвиденное или прошедшее не совсем стандартно) приоткроет им двери в будущее и поможет создать предпосылки для того, чтобы оно было гармоничнее настоящего.

Рыбы

Сегодня у Рыб день не добавит планам и настроениям стабильности. Не исключены колебания эмоций и неожиданные прихоти. Могут измениться условия свидания. В данный момент это не создаст им больших проблем, но им стоит осторожнее строить под влиянием сегодняшних событий прогнозы на будущее.