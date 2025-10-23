ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Время сюрпризов и помех — гороскоп на 24 октября

23 октября 2025ГороскопыМарианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодняшнее утро может начаться с новости или внезапной нестандартной идеи.

Время сюрпризов и помех — гороскоп на 24 октября
Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что вступление Луны в знак Стрельца пригласит отвлечься от текущих дел и вызванных ими переживаний. Может усилиться интерес к перемене мест, далеким краям и обновлениям, открывающим в этой части новые возможности (например, новым видам коммуникаций). Мотивируя на свободу и расширение горизонтов, день может создать помехи и сюрпризы в конкретных начинаниях из-за общего переходного характера ситуации, в том числе, в сфере путешествий и зарубежных контактов. Есть риск обрыва связи, изменений в маршрутах, переноса рейсов.

Овен

Сегодня у Овнов день внесет в настроение немного другие ноты. Многим представителям знака захочется отвлечься от перегружающих их в данный момент сложностей и переживаний, сменить местопребывание, направление внимания или круг общения. Будет естественным желание «заглянуть за горизонт», унестись мысленно из родных мест в чужие края или окунуться в сказочный мир фантазий вместо суровой реальности.

Телец

Сегодня Тельцов ждет перемена общей атмосферы или новый оттенок в настроении других людей. Может снизиться чужая концентрация на важном для них совместном деле, но ослабеет также психологическое давление, с которым они рисковали столкнуться, и чужая зацикленность на себе. В диалогах начнет обсуждаться более широкий круг тем, включая новинки, далекие края, путешествия, убеждения или природу.

Близнецы

Сегодня Близнецов может ждать неожиданный поворот событий, который затрагивает их интересы и помогает им оживить интересующие их темы. Возрастет вероятность новостей, неожиданных предложений, сюрпризов в виде приветов от далеких знакомых или известий из чужих краев. Многие представители знака с радостью ухватятся за появившийся шанс отвлечься от не слишком приятных для себя занятий и контактов.

Рак

Сегодня Раков что-то начнет отвлекать от дел, в которые они погрузились всей душой и от которых начали получать весьма обнадеживающую отдачу. Возможно, это будут какие-то мелочи, связанные с работой, здоровьем, учебой или бытом. Звезды советуют не спорить с логикой событий и не сетовать на отвлекающие факторы: они тоже могут быть важными пазлами, из которых складывается картина личного успеха.

Лев

Сегодня Львов день вряд ли избавит от стоящих перед ними в данный момент непростых задач, но позволит им взять передышку, чтобы отдохнуть и посмотреть на сложившуюся ситуацию под немного иным углом. Звезды советуют рассматривать свои текущие дела и связанные с ними возможные затруднения не только с позиций прошлого и настоящего: в данные сутки будет не менее полезной попытка «взгляда из будущего».

Дева

Сегодня у Дев внимание могут начать чаше привлекать домашние дела в их прошлом, текущем и будущем вариантах. День может навеять мысли о переменах и экспериментах в этой сфере: новом доме, далеких краях, реализации давней экзотической мечты. Попутно, могут оживиться надежды, связанные с дружбой, браком или работой. Важно учитывать еще не снятые препятствия и недостаточную предсказуемость перспектив.

Весы

Сегодня для Весов возрастает вероятность новостей и предложений, в том числе из чужих краев. Звезды советуют не оставлять информацию этих суток без внимания: следуя ей, есть надежда открыть для себя новые горизонты и обрести новых друзей. В данный момент рано строить конкретные планы, однако есть смысл расширять список возможных контактов и сохранять в заметках многообещающие оригинальные идеи.

Скорпион

Сегодня Скорпионов тот или иной неожиданный поворот обстоятельств отвлечет от дел и идей, которыми они основательно и обоснованно заняты, а также заставит их отвлечься от концентрации на своих личных драмах и обратить внимание на окружающую обстановку. Возможно, к этому их подтолкнет непредвиденное известие, частично меняющее их взгляды и планы, или интересная информация о какой-то новинке.

Стрелец

Сегодня Стрельцы проснутся не в том настроении, в каком были вчера, и начнут смотреть на многое иначе. Возможно, новый импульс им даст необычное событие, свежая новость, неожиданное предложение или приглашение. Не исключено, что в течение дня они изменят свои текущие планы, внезапно окажутся на вечеринке или на неформальном мероприятии, будут активно обсуждать какие-то изменения с друзьями.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют сделать акцент на занятиях, связанных с общением, обучением, знакомстве с новинками и попытках своей адаптации к ним. Стоит учитывать непредсказуемый характер событий (особенно в первой половине дня) и избегать точных планов. Также желательно учитывать вероятность перепадов своего и чужого настроения и самочувствия, странных и нетипичных симптомов недомоганий.

Водолей

Сегодня Водолеям день поможет переключить внимание с текущих событий, чреватых для них той или иной степенью психологического напряжения и риска, на открывшиеся впереди горизонты. Несмотря на предварительную фазу идей и проектов, многие Водолеи будут интуитивно предвидеть будущее и свое законное место в нем. В эти сутки хорошо изучать новинки, общаться с друзьями, посещать неформальные мероприятия.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит учитывать, что их положение становится более шатким. События и настроения этого дня мало повлияют на знакомые области и завершаемые проекты, но желательно быть осторожнее, когда речь заходит о будущем, о переменах и обновлениях. Звезды советуют не торопиться с планами насчет нового дома или новой дружбы, не спешить с необратимыми изменениями в быту, семье, статусе и карьере.

