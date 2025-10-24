Будет масса приятных моментов — гороскоп на 25 октября

4-5 лунные сутки. Первая половина дня обещает приятные моменты, дарит шансы и внушает надежды, но нет гарантии, что сбудутся все мечты.

Гороскоп на сегодня говорит, что ограничивающие тенденции станут ощутимее вечером. Это могут быть как отсрочки, погрешности связи и другие внешние помехи, так и психологические и иные личные причины (недомогание, сомнение, ошибка прошлого). Есть вероятность физического закрытия путей или духовного тупика, разочарования в каких-то ожиданиях или фантазиях. Цель может остаться пока недосягаемой, а оптимизм, внушенный идеалистичной Луной в Стрельце, ложным. Не стоит планировать на вечер важные дела и поездки.

Овен

Сегодня Овнов может сопровождать романтичный и иногда немного авантюрный настрой. Их мечты и ожидания в течение дня будут подпитываться какими-то приятными моментами, например, возможностью наладить отношения или разрешить правовой вопрос. Возможен интерес к далеким краям, виртуальным мирам или духовной жизни. Стоит помнить, что к вечеру возрастет риск иллюзий, разочарований или скрытых помех.

Телец

Сегодня Тельцов день может сделать романтичнее, упорно навевать им мысли о далеких краях или подпитывать их интерес к каким-то экзотическим верованиям. Также их могут посетить тени былых разочарований, всплески грусти о несбывшихся планах или утраченных идеалах. Такой настрой хорошо направить в творчество, но звезды подсказывают, что он может пригодиться и при решении некоторых повседневных задач.

Близнецы

Сегодня для Близнецов возрастет вероятность приятных моментов, получения тех или иных знаков чужого дружелюбия и симпатии. Это поможет им продвинуться в развитии романа, решить житейскую задачу или просто приятно провести время. Им важно помнить, что наиболее гармоничной будет первая половина дня. Чем ближе вечер и ночь, тем чаще будут ощущаться ограничивающие или разочаровывающие тенденции.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют не медлить, если их внимания требуют какие-то мелочи или их планы зависят от общения с иностранцами. В первой половине дня выше вероятность получить приятный результат, столкнувшись с минимумом помех и побочных эффектов. Будет проще найти помощь, решить финансовый или медицинский вопрос, получить услугу благодаря удачному стечению обстоятельств или личной симпатии.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что это подходящий момент для отдыха — желательно за своим любимым занятием, в гармоничной обстановке или приятной компании, в атмосфере любви или вдохновения. Стоит помнить, что наиболее гармонична первая половина дня, вторая может внести в планы ограничивающие поправки. Не стоит откладывать на слишком позднее время свидание, вылазку на природу, общение с детьми.

Дева

Сегодня Девам стоит помнить, что день способен поманить их переменами, для которых у них пока нет прочной почвы и веских оснований. Он может сделать в их глазах более пресными и скучными родные места и привычные идеалы, увлечь их картинами жизни в чужих краях или каким-то экзотическим мировоззрением. Утро подчеркнет приятные грани мечтаний, а вечер намекнет на возможные разочарования и препятствия.

Весы

Сегодня Весам день обещает приятные впечатления и дает время для первичной оценки новых оригинальных идей. Что касается конкретных дел и контактов, они будут удачнее идти в первой половине дня. Именно в это время у Весов будет больше возможности привлечь к себе внимание своим обаянием и красноречием, совершить удачную поездку. Вечером могут появиться сомнения, участиться мелкие помехи и отсрочки.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит иметь в виду, что день может мешать им полностью посвятить себя желаемым делам. Вплоть до вечера будут в силе отвлекающие факторы или просто захочется разнообразия. В эти сутки возможны мелкие денежные и юридические выгоды, небольшие удачные покупки и сделки, но лучше не распоряжаться своими базовыми активами, не делать солидных приобретений и не решать глобальные вопросы.

Стрелец

Сегодня Стрельцы вправе использовать приятные возможности делового и неформального общения с прицелом на будущее. Ничто не мешает им завязывать дружбу с потенциальными партнерами или обмениваться с кем-то симпатией. В то же время, им нужна сдержанность, особенно вечером. Пока не закрыты двери в прошлое с его обязательствами и тайнами, не стоит откровенничать, давать обещания, заключать договор.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют строить большие планы. Он не подходит для важных акций, не обещает бурной энергии и выносливости, может создать вынужденную паузу. Необходимые по ситуации дела и несложные приятные занятия лучше перенести на первую половину суток, поскольку вечером все умеренно положительные тенденции могут быть перекрыты неприятными (недомоганием, сомнениями, помехами).

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит отказывать себе в удовольствии заглянуть в будущее, даже если оно пока выглядит не очень конкретным. Стоит учитывать, что утром и вечером взгляд на многие моменты может оказаться разным. В начале дня внимание могут чаще привлекать приятные детали, а в конце дня вероятнее смещение в сторону сомнений, разочарований, выявления недостатка средств или туманности перспектив.

Рыбы

Сегодня Рыбам желательно найти в важных для себя ситуациях что-то гармоничное, иначе вечером им может быть нечего противопоставить нахлынувшему скепсису и унынию. В конце дня велик риск недомогания, разочарования или тупика. Не стоит принимать в этот день новых решений и ставить себе новые цели, брать на себя новую ответственность, тесно общаться с начальством и старшими по возрасту людьми.