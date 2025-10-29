Держимся от решений подальше — финансовый гороскоп на 30 октября

Сегодня не стоит принимать важные решения.

Наш гороскоп говорит, что этот день способствуют размышлению, планированию и неспешному движению к целям.

Овен

Сегодня для Овнов день может складываться неоднозначно. Утром вы можете столкнуться с некоторыми форс-мажорными обстоятельствами, которые не позволят вам начать ту работу, которую вы ранее планировали. Это может быть связано с техническими поломками. Вторая половина дня гораздо более удачна для деловой активности. Если вы ведете переговоры, то можете подойти к ключевым договоренностям.

Телец

Сегодня для Тельцов день может начаться с осложнений в делах. Звезды советуют вам отложить на вторую половину дня все дела, связанные с урегулированием партнерских отношений и переговорным процессом. Бизнесмены могут столкнуться с препятствиями со стороны представителей официальной власти. Вторая половина дня открывает перспективы для отношений с коллегами по трудовому коллективу.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют держать под контролем свои эмоции при общении с коллегами по трудовому коллективу. Избегайте посторонних разговоров и воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег. Вы можете неправильно понять обращенные к вам слова и допустить ошибку. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто причастен к творческому труду. Хорошо совершенствовать методы работы.

Рак

Сегодня Ракам звезды не советуют делать ставку на получение дохода от спекулятивной деятельности. Прежде всего, речь идет об оптовых закупках товара с целью перепродажи. Вторая половина дня располагает к получению дохода от использования недвижимости. Хорошо заниматься укреплением безопасности бизнеса, нанимать на работу охранников, устанавливать сигнализацию, страховать имущество.

Лев

Сегодня у Львов, работающих в другом городе, утром могут быть неприятности в связи с местом проживания. Арендодатель может резко повысить плату за аренду помещений. Также не исключены проблемы с регистрацией. Если ваш бизнес плотно завязан на партнерство, то звезды советуют воздерживаться от обсуждения с партнером острых вопросов. Удачный день для торговли.

Дева

Сегодня у Дев, чья работа связана с частыми поездками, в начале дня может быть много суеты. Звезды советуют вам не торопиться и воздерживаться от поспешных обещаний. Вы склонны подходить к контактам излишне эмоционально, что не способствует успеху в делах. Вторая половина дня более успешна для деловой активности, особенно для лиц умственного труда. Неплохие доходы получат торговцы.

Весы

Сегодня Весам в первой половине дня звезды не советуют заниматься покупками или вкладывать деньги в разного рода финансовые спекуляции. Это направление деятельности может принести вам убытки. Особенно нежелательно делать оптовые закупки товара с целью перепродажи. Во второй половине дня дела пойдут более успешно. Рекомендуется проявлять инициативу и смекалку.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют не предпринимать никаких инициатив и пустить дела на самотек. Это особенно относится к тем, кто работает в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Из-за спешки и опрометчивости вы можете получить травму. Вторая половина дня может пройти гораздо спокойнее и гармоничнее. Постарайтесь создать себе комфортные условия для углубленной работы.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют воздержаться от деловых поездок. Вам может поступить конфиденциальная информация, которой не следует слепо доверять. Держитесь подальше от лиц, причастных к теневой экономической деятельности. Во второй половине дня наступает удачное время для эффективной работы в составе группы. Обратите особое внимание на технические новинки.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют не слушать советов друзей и поступать только опираясь на собственное мнение. Работа в коллективе может пойти с осложнениями. Намеченные ранее плановые работы могут срываться по независящим от вас причинам. Во второй половине дня ситуация улучшится. Особенно это почувствуют руководящие работники и государственные служащие.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют пересекаться с начальством без крайней производственной необходимости. Если вы сами являетесь руководителем, то воздержитесь в это время от публичных заявлений — это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Гораздо лучше направить свою энергию на общение с единомышленниками или составление бизнес-плана.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды не советуют отправляться в дальние поездки. Вам может поступить информация, которая введет вас в заблуждение. Старайтесь до полудня не принимать никаких важных решений. Вторая половина дня пройдет благоприятно для карьеры. Могут улучшиться отношения с начальством. При необходимости можете рассчитывать на помощь влиятельного покровителя.