Наводим порядок в делах — гороскоп на 2 ноября 2025 года

12-13 лунные сутки. Сегодня лучше перенести на вечер активные предметные контакты и интенсивную интеллектуальную работу.

Гороскоп на сегодня говорит, что до вечера есть время для завершения дел, контроля за тайными процессами, наведения порядка на закрытой территории или во внутреннем мире. В это время могут цепко держать старые иллюзии, вредные привычки, многолетние духовные заблуждения, психологические зависимости, тайные сомнения или страхи. Может иметь место пассивность, мнительность, инертность. Вечером аспект Луны и Меркурия сулит новости, рост общительности, вести из-за рубежа. Может начаться обсуждение обновлений, учебы или путешествий.

Овен

Сегодня у Овнов есть время для завершения необходимых работ. Это подходящий момент, чтобы поставить точку в старом проекте, избавиться от давления прошлых обязательств и связанных с ним переживаний. Новый поворот событий с переключением на более актуальные темы ожидается вечером. Многие Овны вечером станут общительнее, получат известие, начнут обсуждать предстоящую поездку или учебу.

Телец

Сегодня Тельцы будут вынужденно отличаться некоторой ограниченностью кругозора, им будет трудно увидеть вещи свежим взглядом. Тельцам, желающим расширить горизонт планирования, есть смысл дождаться вечера. Вечерние новости или контакты помогут им выйти из порочного круга старых планов и правил, дадут информацию для размышлений. Может прийти известие от друга или сообщение о какой-то новинке.

Близнецы

Сегодня Близнецов основная часть дня способна держать в плену старых целей или прошлых иллюзий. Им может быть трудно выйти из знакомой системы, преодолеть собственные сомнения и страхи или барьеры среды. В конце дня ситуация частично изменится. Вечер намекнет им на близкую свободу, напомнит про ожидающие их новые перспективы и идеи. Может начаться разговор с друзьями, завязаться диалог о будущем.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют не откладывать на вечер необходимые дела, особенно, если они идут к концу и требуют лишь последних штрихов. Первая половина дня позволит сохранять привычный настрой, следовать собственным правилам и идеалам, доверять своему опыту и чутью. В конце дня желательно следить за новостями и почтой: возможно, поступит неожиданное распоряжение или придет важное сообщение.

Лев

Сегодня Львам день не обещает солнечного легкого настроения, повышенного везения, полной уверенности и свободы. Пока не настал вечер, звезды советуют заниматься необходимыми делами, не забывая о системных мерах проверки и подстраховки. В конце дня тот или иной фактор отвлечет от дел. День может завершиться новостью, интересным разговором или предварительным прогнозом на будущее.

Дева

Сегодня Девам не стоит планировать важные контакты, а также любые дела, в которых они хотят получать полноценную обратную связь. Вплоть до вечера ситуация может быть туманной, возможно молчание или отсутствие нужных людей. На исходе дня ожидаются новости, интересные идеи или оживление общения, но не станет яснее будущее, лучше ограничиться предварительными прогнозами и договоренностями.

Весы

Сегодня для Весов основная часть дня может оказаться не очень интересной и не слишком удачной. Может сохраняться их зависимость от людей, обстоятельств или нюансов здоровья. К счастью, ситуация начнет меняться вечером. В это время снимутся ограничения, оживится информационный фон, наладится связь или появится обновление, может прийти неожиданное известие или интересное предварительное предложение.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит медлить, если у них остались неоконченные дела и они оказались в одном шаге от их полного завершения. Звезды советуют не откладывать мероприятия такого рода на вечер и постараться подвести под ними черту в первой половине дня. Вечером не стоит пропускать новости, связанные с работой, здоровьем, финансами, обновлениями, юридическими деталями и зарубежными контактами.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут грустить из-за нехватки общения или информации. Им могут мешать внешние препятствия или их личные внутренние барьеры в виде привычных сомнений или старых иллюзий. К счастью, в конце дня ситуация изменится. Завяжется диалог, объявятся нужные люди, может прийти неожиданное приглашение. Появится повод пустить в ход (сейчас или в скором будущем) свое красноречие.

Козерог

Сегодня для Козерогов обстановка будет в целом знакомой и предсказуемой. Они будут жить в привычной эмоциональной атмосфере по старым правилам, повиноваться глубоко въевшимся в сознание паттернам поведения и действовать по накатанным схемам. С чем-то новым им предстоит столкнуться в конце дня. Возможно, это будет какое-то обновление, известие в связи с домом, работой или здоровьем.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит торопить события, если в их планы входит предметное общение, работа с информацией, научная или иная интеллектуальная деятельность, предварительное прогнозирование будущего и обсуждение новинок. Звезды подсказывают, что нужные для этого условия сложатся вечером. В конце дня ожидается оживление интересных дискуссий, восстановление связи, рождение идей и обновление данных.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут заниматься своими делами или погружаться в свои переживания. Не стоит увлекаться мелочами: это подходящий момент для системного подведения черты под программами своего прошлого и наведения в своей жизни порядка, для сохранения своих базовых ценностей и планомерного сброса балласта. Вечером лучше отвлечься от своих дел, что-то обсудить или ознакомиться с новостями.