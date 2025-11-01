Отдыхаем по полной — финансовый гороскоп на 2 ноября

Сегодня стоит махнуть рукой на работу.

Наш гороскоп поможет провести день отлично.

Овен

Сегодня для Овнов день может быть связан с нарушением планов и сбоями в сложившемся ритме работы. Не рекомендуется отправляться в дальние командировки и проводить переговоры о сотрудничестве с иностранными партнерами. Неформальные отношения в бизнесе, не закрепленные документально, могут дать осечку.

Телец

Сегодня Тельцам не рекомендуется что-то менять в привычном укладе работы, проводить реформы. Этот день может в наибольшей степени затронуть Тельцов, занимающих руководящие должности. Ваши планы относительно карьеры неожиданно могут нарушиться из-за изменений во внешних обстоятельствах. Не рекомендуется решать организационные вопросы, и что-то серьезно менять в сложившейся структуре управления. Не следует заниматься инвестициями в рискованные финансовые проекты.

Близнецы

Сегодня для Близнецов день может негативно отразиться на деловой репутации и деловых партнерских отношениях. Нежелательно проводить переговоры с партнерами из других стран и регионов. Возможны напряжения по линии партнерства из-за несоблюдения договорных обязательств. Не рекомендуется проводить рекламные акции и заниматься публичной деятельностью. Старайтесь своевременно оплачивать счета.

Рак

Сегодня для Раков день может запомниться частыми сбоями в ритме повседневной работы. Особенно это касается тех, кто работает в реальном секторе экономики, в промышленном производстве или в ремонтных мастерских — звезды советуют обратить внимание на соблюдение техники безопасности (возможны травмы). Также может быть нанесен ущерб имуществу или сломается дорогостоящий инструмент.

Лев

Сегодня для Львов творческих профессий складывается не лучший день. Публичная деятельность может быть сопряжена с трудностями. Вам будет нелегко получить поддержку своим инициативам. Однако, старайтесь не поддаваться сиюминутному настроению и делать скоропалительные выводы. Важно сохранять стабильность. Нарушения условий и сроков договорных обязательств может привести к неприятностям.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют быть осмотрительнее в любой деятельности, так или иначе связанной с темой недвижимости. Недвижимой собственности может быть нанесен ущерб. Желательно в это время не проводить ремонтных работ в помещениях. В противном случае вы во время ремонта рискуете сломать что-то ценное. Работники коммунальных служб, строительной индустрии могут столкнуться с неполадками.

Весы

Сегодня Весам не рекомендуется заниматься рискованными финансовыми инвестициями. Оптовые закупки товара с целью перепродажи могут привести к убыткам — купленный товар может оказаться неликвидный и не будет востребован. Не лучше обстоят дела у тех, кто причастен к ресторанному бизнесу, индустрии развлечений, моды и отдыха. Работа по свободному графику может не оправдать ожиданий.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов наиболее проблемная сфера деятельности — заключение договоров на аренду помещений. Нежелательно также заниматься организацией филиалов, дочерних предприятий, открытием офисов, магазинов, складов. Финансовому состоянию семейного бизнеса, равно как и имуществу, может быть нанесен ущерб. Не лучшее время для подготовки бухгалтерских и статистических отчетов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют воздерживаться от инициатив в бизнесе. Особенно это относится к установлению деловых связей, поездкам и информационному обмену. Вероятны сбои в ритме работы из-за несогласованности действий и ошибочной информации. Это один из тех дней, когда вы сами, ваша инициатива, может пойти во вред. Торговые работники могут ощутить снижение спроса на товары.

Козерог

Сегодня Козероги могут почувствовать в себе усиление эмоциональности, что может привести к снижению результативности в работе. Звезды советуют вам воздержаться в это время от покупок, и держать наличные деньги в надежном месте. Возрастает риск утери денег или кражи при совершении покупок. Не рекомендуется входить к контакт с сомнительными людьми. Любая тайная деятельность может привести к неприятностям.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют работать в составе группы единомышленников, когда существует коллективная ответственность, но нет индивидуальной ответственности за результаты труда. Попытки привлечь инвесторов в ваши проекты могут не увенчаться успехом. В целом звезды советуют вам с самого начала настроиться на то, что этот день может быть связан с форс-мажорными обстоятельствами.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют по мере возможности стараться дистанцироваться от контактов с начальством. Тайные недоброжелатели могут попытаться нанести ущерб вашей деловой репутации, поставив в известности перед начальством. Попытка объясниться тет-а-тет не приведет вас к восстановлению доверия. Руководителям будет сложно принимать правильные решения ввиду того, что вы можете не располагать достоверной информацией.