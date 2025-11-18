Стабильность может рухнуть — финансовый гороскоп на 19 ноября

Сегодня нужно следить за всех.

Наш гороскоп поможет разобраться в деньгах и работе.

Овен

У Овнов творческих профессий в течение дня может быть множеством мелких неурядиц. Несмотря на то, что вы переживаете состояние эмоционального подъема, для вас может быть характерное чувство несобранности, распыления сил, что не способствует успеху в делах. Наибольшие убытки могут понести те, кто причастен к спекулятивному бизнесу. Будьте внимательнее при оформлении денежных переводов.

Телец

Сегодня звезды не рекомендуют Тельцам заниматься регистрацией документов, имеющих отношение к недвижимости. Это день неблагоприятен для надомников, работников агентств по сделкам с недвижимостью, строителей и ремонтников. В семейном бизнесе во второй половине дня могут усилиться разногласия. Если вы арендуете помещение, то вероятен рост материальных издержек.

Близнецы

У Близнецов, вероятно, напряженный информационный фон этого дня может затруднить выполнение текущих обязанностей. Вас могут часто отвлекать от работы посторонними разговорами и телефонными звонками. Сложно будет привести в систему поступающие сведения и принимать верные решения. Звезды советуют проявить повышенную осмотрительность при установлении деловых контактов.

Рак

Главной задачей Раков в этот день звезды считают сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми они располагают. В течение дня может остро встать вопрос о росте финансовых расходов. Напряжение в вашем бюджете возрастет и может не хватить оборотных средств. Рекомендуется воздерживаться от инвестиций, покупки товаров и оборудования.

Лев

Эмоциональная возбудимость у Львов сегодня выйдет за допустимые рамки. Ваше желание поступать самостоятельно, под действием эмоционального импульса, не учитывая интересы деловых партнеров, может спровоцировать возникновение конфликтной ситуации. Также может повредить серьезному деловому партнерству изменение намерений под действием смены настроения. Воздержитесь от инициатив.

Дева

Девы сегодня могут почувствовать ограничения своей деятельности. Кто-то или что-то будет вам мешать свободно проявить себя в работе. Одной из причин этого может стать ухудшение самочувствия - это может негативно отразиться на уровне работоспособности. Также оставляет желать лучшего психологический климат в трудовом коллективе: склоки, закулисные интриги могут нарушить ритм работы.

Весы

Весам сегодня вряд ли стоит рассчитывать на надежность и поддержку со стороны друзей. Их советы не помогут вам справиться с трудностями этого дня и лишь еще больше могут запутать ситуацию. В конце дня могут возникнуть сложности при работе в составе группы единомышленников: проектно-конструкторские разработки, собрания акционеров, составление бизнес-планов. Сосредоточьтесь на текущих делах.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам стараться по мере возможности дистанцироваться от контактов с непосредственным начальством. В противном случае вы рискуете попасть под его «горячую руку» и пострадать от несправедливых замечаний. Бизнесменам не рекомендуется выходить на контакт с представителями официальной власти. Запланированные встречи отложите под благовидным предлогом.

Стрелец

Весьма напряженный день может сложиться в делах у Стрельцов. Вас могут пытаться отвлечь от работы телефонными звонками и предложениями деловой встречи. Не теряйте время понапрасну и не занимайтесь чужими вопросами в свое рабочее время. Иначе вы рискуете не выполнить своевременно свои дела. Трудно придется тем, кто имеет отношение к торговле и транспорту.

Козерог

Для Козерогов этот день может быть сопряжен с финансовыми рисками. Банковским работникам придется нелегко. По мере возможности старайтесь не ввязываться в сомнительные финансовые операции. Инвестиции в бизнес, сделанные вами сегодня, могут не оправдать ожиданий. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств. Нежелательно заниматься оформлением страховки.

Водолей

Водолеям сегодня может быть непросто найти общий язык с основным деловым партнером. Его поведение покажется вам излишне эмоциональным и поспешным. Со своей стороны у вас не будет достаточно четкого понимания сути происходящих вокруг вас событий. В этой ситуации звезды советуют вам воздержаться от принятия ответственных решений. Особенно это касается подписания договоров.

Рыбы

Напряженный день ожидает тех Рыб, которые работают в совместных предприятиях, за границей или на вахте. В трудовом коллективе может сложиться эмоционально нестабильная атмосфера. Отношения с коллегами могут испортиться от одного лишь критического замечания. Владельцы бизнеса могут столкнуться с проблемами во взаимоотношениях с подчиненными.

