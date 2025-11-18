Наводим порядок в делах — гороскоп на 19 ноября

28-29 лунные сутки. Этот день больше подходит для наведения порядка и инспекции имеющихся ресурсов, чем для рывка вперед.

Гороскоп на сегодня говорит, что общая обстановка располагает к завершению старых историй, программ и проектов, но еще есть детали, требующие обсуждения. В новых делах также возможны заминки разного рода. Может мешать нехватка информации, привязанность к старым вещам или знакомым местам, зацикленность на прежних правилах или ценностях, зависимость от истинной или мнимой зоны комфорта. Близкое Новолуние может отнимать энергию, затруднять избавление от старых вещей и от изживших себя привычек, держать в плену прошлых чувств.

Овен

На этот день Овнам не стоит планировать важные старты и энергозатратные занятия (тренировки, отправку в путь). Инерция обстановки победит их предприимчивость и вплоть до ночи их рывку вперед будет что-то мешать. Это могут быть старые привычки, психологические или материальные зависимости, сдерживающие их инициативу системы контроля, задержки вестей, навязчивые мысли или всепоглощающие эмоции.

Телец

Сегодня Тельцам сложно игнорировать присутствие важных для себя людей, а также свой имидж и репутацию. На них может сильно влиять поведение супруга, начальника, партнера, друга, клиента, коллеги или объекта любви - либо позиция собеседника, чужой отзыв, вердикт или совет. Многим Тельцам придется подстроиться к чужим нуждам и вкусам, учесть чье-то пристрастное мнение или чувствительное самолюбие.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит игнорировать события на работе, вопросы своего здоровья, ситуации, связанные с выполнением прошлых обязательств и судьбой своих подопечных. Может сыграть роль мнение помощника, коллеги или врача, напомнить о себе неоконченная работа, неприятный нюанс личной жизни, неоформленный документ или недолеченное заболевание. Также может ждать заботы питомец, особенно старый.

Рак

Этот день подарит Ракам ценное подтверждение их прав, чувств, авторитета, творческой концепции или мировоззрения. Им не стоит бояться возвращения к любым разговорам и сюжетам, так как их житейские и духовные позиции в данный момент достаточно сильны. События могут подвести их к некой черте в любви, в общении с ребенком или другим значимым человеком, в делах, связанных с имуществом или жильем.

Лев

Этот день значим для внутренней жизни Львов. В событийной части он особенно важен для них, если они решают жилищный вопрос, занимаются наследством или семейным делом, переживают о своем статусе в семье, браке, любви или закрытой группе. Рубежный характер момента подтвердит некое известие или возврат к трудному разговору. Для многих Львов станет весомой позиция их домочадца или близкого человека.

Дева

Для Дев этот день может быть отмечен важной встречей, интересным интригующим известием или другим нерядовым событием. Возможно, им придется пообщаться с кем-то из прежних знакомых, посетить давно забытые места, овеянные сложными воспоминаниями, или вновь окунуться в омут прошлых чувств. Не все Девы смогут прийти сегодня к нужным для них выводам, но все получат ту или иную пищу для ума и эмоций.

Весы

Сегодня для Весов может получить особое значение конкретный актив, человек или объект. Темой дня может стать важная покупка или сделка, комплекс сложных противоречивых чувств к какой-то персоне. Стоит помнить, что этот день способен усилить инертность и привязчивость, затруднить расставание с привычным. Возможно, захочется поторговаться, сохранить старые вещи или какие-то свидетельства прошлого.

Скорпион

В этот день на первом месте у Скорпионов - они сами: их здоровье, чувства, привычки, потребности, имидж, статус, личные запросы. Для них будет вполне естественным желание продемонстрировать свои таланты и достижения, выразить свои эмоции, укрепить свои позиции или воспользоваться комплексом своих прав. Многие Скорпионы захотят еще раз вернуться к волнующему их разговору и высказать свое мнение.

Стрелец

В этот день звезды советуют Стрельцам сделать акцент на своих личных жизненных «тылах» - в зависимости от ситуации, материальных, семейных или духовных. Это подходящие сутки для того, чтобы укрепить тайную связь со своим источником силы и попробовать осознанно обрубить корни своей скрытой уязвимости (возможно, это не получится сразу из-за цепкости давних привычек и застарелых зависимостей).

Козерог

Сегодня Козерогам важно не пропустить закономерный источник своей удачи, а искать его лучше в прошлом, в мире накопленного опыта, проверенных временем связей или выстраданных жизненных ценностей. Не самой плохой идеей будет сейчас посещение прежней компании, звонок старому другу, оживление забытых личных симпатий, обращение к созданной ранее системе контроля или обмена приватной информацией.

Водолей

Водолеям звезды напоминают, что многие сюжеты сегодня для них судьбоносны и требуют от них дальновидного поведения. Один из рисков этого дня - увязнуть в схемах и ценностях прошлого. Не лишне предвидеть возможные последствия, принимая приглашение или подарок, тратя деньги, поддаваясь чужим чувствам и потакая своим. Стоит тщательнее готовиться к деловым и личным встречам, повторным собеседованиям.

Рыбы

Сегодня у Рыб есть целый день для того, чтобы в чем-то убедиться, подтвердить свою правоту или завершить старую программу. Некоторые детали еще нуждаются в уточнении, но в целом ситуация ясна, а удача ожидаема и закономерна. Большую роль в эти сутки может сыграть далекая любовь, известие из-за рубежа или мнение авторитетного человека. Возможно, еще раз пригодится старый маршрут или канал связи.

