Будут проблемы с партнерами – финансовый гороскоп на 20 ноября

Сегодня будет непросто договориться.

Наш гороскоп обозначит ключевые тенденции, которые могут повлиять на настроение, принятие решений и взаимодействие с окружающими.

Овен

Первая половина дня может сложиться напряженно для тех Овнов, которые в своей деятельности связаны с юриспруденцией и внешней торговлей. Вы можете опоздать на работу или не успеть выполнить в срок порученную вам работу. Звезды не советуют вам излишне эмоционально реагировать на текущие трудности в работе. В противном случае не миновать конфликта с кем-то из коллег.

Телец

Не лучший день может сложиться для Тельцов, которые ориентированы на спекулятивный бизнес. Расчет на получение «легких денег» не оправдает себя. Операции с ценными бумагами, акциями и валютой лучше отложить на другой день. Бизнесменам не рекомендуется проводить рекламные кампании, ввиду их малой эффективности в этот день. Рискованно давать и брать деньги взаймы.

Близнецы

Тема недвижимости для Близнецов сегодня может стать весьма проблематичной. Владельцы магазинов, офисов, складов, возможно, вынуждены будут тратить деньги на устранение неполадок в системе коммунального хозяйства. Наиболее уязвимы секторы экономики, относящиеся к строительству, сельскому хозяйству, переработке и продаже продуктов питания, гостиничному и семейному бизнесу.

Рак

Ракам сегодня может быть нелегко справиться с большим потоком информации. Проверка поступающих сведений на предмет достоверности может отнимать много рабочего времени. Сложное время для тех, у кого работа связана с частыми поездками и контактами. Главная опасность этого дня состоит в весьма поспешных и нервных деловых связях. Вам может быть непросто принять взвешенные решения.

Лев

У Львов сегодня работа может валиться из рук. Несмотря на то, что вы настроены на интенсивную работу и желаете повысить уровень доходов, вам будет мешать излишняя поспешность. Эмоциональное напряжение сегодня не способствует качественному выполнению обязанностей. Звезды не рекомендуют делать капиталовложения, закупать оптом товары и оборудование, делать инвестиции.

Дева

Нервно и нестабильно может сложится этот день для Дев. Во многом вы сами можете стать виновниками неудач в делах. Дело в том, что сегодня вы склонны к самостоятельному инициативному поведению не считаясь ни с кем и ни с чем. Обстоятельства, которые вы проигнорируете, могут начать оказывать тормозящее влияние на ваши дела. Особенно это относится к семейному бизнесу и строительству.

Весы

Весы сегодня могут почувствовать ограничения в свободе поведения. Ваши попытки изменить ситуацию и вырваться за круг препятствий могут еще больше усугубить положение. Не рекомендуется заниматься тайной и теневой экономической деятельностью. Доступ к достоверной информации может быть ограничен. Не исключено ухудшение самочувствия и снижение уровня работоспособности.

Скорпион

Это достаточно напряженный день для деловой активности Скорпионов. Чтобы не наломать дров, звезды советуют вам воздерживаться от участия в коллективной работе. Возрастает риск технических аварий с материальными убытками. Нежелательно заниматься планированием на долгосрочную перспективу. Бизнес-план, составленный сегодня, может содержать ошибки и потребует корректировок в дальнейшем.

Стрелец

Неблагоприятно может сложиться этот день для Стрельцов, занимающих руководящие должности или заинтересованных в карьерном росте. Вы рискуете вступить в полемику со своим непосредственным начальством. Если прежде в вас копилось недовольство условиями работы, то сегодня оно может прорваться. Однако пользы этот эмоциональный всплеск не принесет. Не забывайте о дисциплине труда.

Козерог

Козерогам в этот день не рекомендуется заниматься раскруткой бизнеса. Вложение средств в проведение рекламных акций может не дать положительного эффекта и ресурсы могут быть потрачены впустую. Берегите свою деловую репутацию - она может быть поставлена под сомнение. Особенно это относится к тем, кто имеет много долгов и не оплачивает счета за предоставленные услуги.

Водолей

Водолеи сегодня могут почувствовать в себе усиление тяги к рискованным финансовым операциям. Однако звезды советуют вам воздерживаться от любых рисков ввиду высокой вероятности убытков. Возрастает вероятность технических сбоев в электросетях и в производственных цехах. Если вы работаете в составе коллектива, то постарайтесь отложить наиболее важные дела.

Рыбы

В этот день сотрудничество Рыб с деловыми партнерами может быть связано с осложнениями. Ваши планы по совместным действиям, равно как и договорные обязательства, могут быть нарушены в первой половине дня. Звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора о сотрудничестве в это время. Воздержитесь от публичных заявлений. Вторая половина дня пройдет без осложнений.

