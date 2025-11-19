ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Будут проблемы с партнерами – финансовый гороскоп на 20 ноября

19 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня будет непросто договориться.

Будут проблемы с партнерами – финансовый гороскоп на 20 ноября
Фото: prostooleh

Наш гороскоп обозначит ключевые тенденции, которые могут повлиять на настроение, принятие решений и взаимодействие с окружающими.

Овен

Первая половина дня может сложиться напряженно для тех Овнов, которые в своей деятельности связаны с юриспруденцией и внешней торговлей. Вы можете опоздать на работу или не успеть выполнить в срок порученную вам работу. Звезды не советуют вам излишне эмоционально реагировать на текущие трудности в работе. В противном случае не миновать конфликта с кем-то из коллег.

Телец

Не лучший день может сложиться для Тельцов, которые ориентированы на спекулятивный бизнес. Расчет на получение «легких денег» не оправдает себя. Операции с ценными бумагами, акциями и валютой лучше отложить на другой день. Бизнесменам не рекомендуется проводить рекламные кампании, ввиду их малой эффективности в этот день. Рискованно давать и брать деньги взаймы.

Близнецы

Тема недвижимости для Близнецов сегодня может стать весьма проблематичной. Владельцы магазинов, офисов, складов, возможно, вынуждены будут тратить деньги на устранение неполадок в системе коммунального хозяйства. Наиболее уязвимы секторы экономики, относящиеся к строительству, сельскому хозяйству, переработке и продаже продуктов питания, гостиничному и семейному бизнесу.

Рак

Ракам сегодня может быть нелегко справиться с большим потоком информации. Проверка поступающих сведений на предмет достоверности может отнимать много рабочего времени. Сложное время для тех, у кого работа связана с частыми поездками и контактами. Главная опасность этого дня состоит в весьма поспешных и нервных деловых связях. Вам может быть непросто принять взвешенные решения.

Лев

У Львов сегодня работа может валиться из рук. Несмотря на то, что вы настроены на интенсивную работу и желаете повысить уровень доходов, вам будет мешать излишняя поспешность. Эмоциональное напряжение сегодня не способствует качественному выполнению обязанностей. Звезды не рекомендуют делать капиталовложения, закупать оптом товары и оборудование, делать инвестиции.

Дева

Нервно и нестабильно может сложится этот день для Дев. Во многом вы сами можете стать виновниками неудач в делах. Дело в том, что сегодня вы склонны к самостоятельному инициативному поведению не считаясь ни с кем и ни с чем. Обстоятельства, которые вы проигнорируете, могут начать оказывать тормозящее влияние на ваши дела. Особенно это относится к семейному бизнесу и строительству.

Весы

Весы сегодня могут почувствовать ограничения в свободе поведения. Ваши попытки изменить ситуацию и вырваться за круг препятствий могут еще больше усугубить положение. Не рекомендуется заниматься тайной и теневой экономической деятельностью. Доступ к достоверной информации может быть ограничен. Не исключено ухудшение самочувствия и снижение уровня работоспособности.

Скорпион

Это достаточно напряженный день для деловой активности Скорпионов. Чтобы не наломать дров, звезды советуют вам воздерживаться от участия в коллективной работе. Возрастает риск технических аварий с материальными убытками. Нежелательно заниматься планированием на долгосрочную перспективу. Бизнес-план, составленный сегодня, может содержать ошибки и потребует корректировок в дальнейшем.

Стрелец

Неблагоприятно может сложиться этот день для Стрельцов, занимающих руководящие должности или заинтересованных в карьерном росте. Вы рискуете вступить в полемику со своим непосредственным начальством. Если прежде в вас копилось недовольство условиями работы, то сегодня оно может прорваться. Однако пользы этот эмоциональный всплеск не принесет. Не забывайте о дисциплине труда.

Козерог

Козерогам в этот день не рекомендуется заниматься раскруткой бизнеса. Вложение средств в проведение рекламных акций может не дать положительного эффекта и ресурсы могут быть потрачены впустую. Берегите свою деловую репутацию - она может быть поставлена под сомнение. Особенно это относится к тем, кто имеет много долгов и не оплачивает счета за предоставленные услуги.

Водолей

Водолеи сегодня могут почувствовать в себе усиление тяги к рискованным финансовым операциям. Однако звезды советуют вам воздерживаться от любых рисков ввиду высокой вероятности убытков. Возрастает вероятность технических сбоев в электросетях и в производственных цехах. Если вы работаете в составе коллектива, то постарайтесь отложить наиболее важные дела.

Рыбы

В этот день сотрудничество Рыб с деловыми партнерами может быть связано с осложнениями. Ваши планы по совместным действиям, равно как и договорные обязательства, могут быть нарушены в первой половине дня. Звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора о сотрудничестве в это время. Воздержитесь от публичных заявлений. Вторая половина дня пройдет без осложнений.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиКитайский гороскоп для Дракона на 2026 год от нашего астролога Марианны БассФинансовый гороскоп на 20 ноября 2025 годаГороскоп для Скорпионов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп для Скорпионов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для Скорпионов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Соединяемся духовно – любовный гороскоп на 20 ноября
Соединяемся духовно – любовный гороскоп на 20 ноября
Политика конфиденциальностиУсловия использования