Сбрасываем груз прошлого – гороскоп на 20 ноября

1-30 лунные сутки. День насыщен эмоциями, раздумьями и тормозящими факторами.

Гороскоп на сегодня говорит, что может снова прозвучать некий вопрос, стать очевиднее необходимость пересмотреть знания, контакты, маршруты или вернуться к какому-то разговору. Новолуние поможет избавиться от части старого балласта, но не избавит от инерции прошлого, будет трудно пуститься в новый путь налегке и начать игру по новым правилам. Вечером Луна в Стрельце добавит динамики и энергии, но заниматься лучше отдельными задачами, избегая глобальных стартов. Чтобы сбросить эмоциональное напряжение, можно размяться (сходить в спортзал, прогуляться с питомцем).

Овен

Сегодня Овнам не стоит планировать активность на утро, особенно, если речь идет о новых стартах и физических нагрузках. В это время будет трудно отогнать навязчивые мысли, преодолеть инерцию среды и взять нужный темп. Возможно, придется чего-то ждать. Вечер добавит предприимчивости и азарта, но не гарантирует явного рывка вперед: может мешать устаревшая информация, плохая связь или другой фактор.

Телец

В первой половине этого дня для многих Тельцов окажется важным чужое мнение. Возможно, они будут ждать финала диалога, трепетать в ожидании отзыва или вопроса, или усиленно обдумывать информацию, вызвавшую у них знакомые бурные чувства. В случае с конкретным человеком звезды советуют дождаться вечера и посмотреть, последуют ли за его словами действия: возможно, его решение пока не окончательное.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит рассчитывать на исполнение своих желаний, если они хотели быстрого развития событий. Работа, здоровье или старые дела создадут им в этом затяжные помехи, некие неожиданные обстоятельства заставят внести поправки в расписание. Ответственный момент - утро. В это время звезды советуют дождаться вестей, не избегать совещаний и выслушать мнение важного лица (врача, коллеги).

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня для их ключевых дел и планов окажется удачнее первая половина дня. Именно ее им следует использовать максимально плотно, если они хотят закрепить свои успехи или подтвердить права, поговорить о чем-то важном, дать волю своим чувствам, сыграть желаемую роль или потешить законным образом свое самолюбие. На мелкие текущие заботы лучше переключаться вечером.

Лев

Сегодня для Львов обещает стать максимально насыщенной первая половина дня. Именно в это время их ждет продолжение разговора, интенсивное размышление или принятие чернового варианта какого-то ответственного решения (например, связанного с местом жительства или собственным статусом). После напряженного утра и дня вечером есть смысл немного развеяться, не будет лишней легкая физическая разминка.

Дева

Первую половину этого дня Девы рискуют провести в сильной зацикленности на каком-то событии или явлении. Их внимание могут удерживать новости, старые контакты, прежние чувства, волнующие встречи, какие-то исследования, те или иные интригующие знаки. Возможно, их будет интересовать чье-то мнение, образ или статья в Сети. С наступлением вечера их могут позвать домашние или другие насущные дела.

Весы

Начало этого дня требует от Весов особой тщательности, внимания к поступающим данным или к мнению нужных людей. Также возможно, им потребуется отслеживание финансовых процессов или отстаивание своих материальных интересов. Могут появиться дополнительные вопросы по вкладам, долгам, отложенным сделкам, покупкам, налоговым и иным платежам. Вечер поможет отвлечься или заняться другой частью задачи.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что для них важна первая половина этого дня. По возможности, в это время им лучше сосредоточиться на себе. Не стоит откладывать возвращение к разговору или размышлению, ответ на личный вопрос. Полезно привести свои дела в порядок в целом, даже если не все их детали пока ясны. Вечер, не дав забыть о собственных нуждах, напомнит о внешних событиях и текущих делах.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов будет естественным порыв какой-то активности, но звезды советуют им с ней не торопиться. Первую половину дня им лучше провести в уединении или действовать скрытно, это время подготовки, размышлений или выжидания. Ближе к вечеру можно поддаться тому или иному импульсу, но сбавив уровень ожиданий: результат может быть скромным из-за нехватки информации или из-за других помех.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит пропускать дружеский совет и ценную информацию, возможность еще раз вернуться к давнему сюжету: это поможет более уверенно закрывать двери в прошлое. Строить новые планы нелегко, если не ясны детали старых событий, и, возможно, как раз сейчас удастся узнать о них подробности. Вечером стоит стать аккуратнее в мелких делах, исключить большие нагрузки и важные начинания.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям оставаться как можно более аккуратными в своих решениях и реакциях, пока длится первая половина суток. Стоит подумать, прежде чем реагировать на чужие слова или проявления чувств, поддаваться тому или иному приятному искушению, давать обещания, раскрывать свои тайны или планы. Чуть больше свободы можно позволить себе вечером, в другом контексте и иной обстановке.

Рыбы

В первой половине этого дня Рыбам желательно запастись уверенностью в себе, ощущением своей личной правоты и моральной поддержкой, укрепиться в своих чувствах или убеждениях. Возможно, в этом им поможет известие издалека или возврат к какому-то важному для них разговору. Во второй половине дня стабильности станет меньше, а любое целевое действие начнет таить в себе больше потенциальных ошибок.

