Работаем в команде — финансовый гороскоп на 21 ноября

Овен

Овнам звезды советуют посвятить этот день выполнению своих повседневных текущих обязанностей. Благодаря возросшей работоспособности и методичности вы сможете выполнить объем дел больше обычного. Особенно это относится к офисным служащим. С коллегами по работе лучше придерживаться конструктивного и доброжелательного стиля поведения. Не позволяйте отвлечь себя от дел.

Телец

У Тельцов этот день может складываться неоднозначно для деловой активности. Основным условием успеха в делах является ваше умение правильно распределить свое рабочее время. Если вы являетесь творческим работником или имеете свободный график работы, то ваши шансы на удачу в делах значительно возрастают. Особенно это касается тех, кто работает в индустрии отдыха, развлечений и моды.

Близнецы

Близнецам звезды советуют подготавливать финансовые и статистические отчеты. Это хорошее время для подведения итогов работы за предыдущий период. Если некоторые дела подходят к своему завершению, то не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Наиболее продуктивное время будет в конце рабочего дня. В это время можно закладывать фундамент под будущие проекты.

Рак

У Раков достаточно напряженный день в плане интенсивности работы с информацией. Большую часть дня вы, возможно, будете склонны излишне эмоционально реагировать на любые контакты с людьми. Однако в конце рабочего дня вам удастся сконцентрироваться на наиболее важном направлении деятельности. Именно на это время звезды советуют вам запланировать деловые поездки и встречи.

Лев

Деньги и уровень доходов - вот что больше всего может волновать сегодня Львов. И день сложится успешно для тех, кто работает на себя или является индивидуальным предпринимателем. Если вы собирались сделать крупное приобретение, то звезды советуют запланировать покупку на вторую половину дня. В этом случае вы можете быть уверены, что эти деньги потрачены не напрасно.

Дева

Девы сегодня могут быть в состоянии самостоятельно решить свои дела. Не ищите поддержки у деловых партнеров - они только могут мешать вам сегодня и сбивать с рабочего ритма. Рассчитывайте только на себя и у вас все получится. Наиболее благоприятное время будет в конце рабочего дня. Именно в этот период вы способны сконцентрироваться на наиболее важном направлении и преуспеть.

Весы

Весам звезды советуют отказаться от интенсивного темпа работы по жесткому графику. Пусть интуиция и внутреннее чутье сами ведут вас в делах. предпочтительнее плыть по течению и решать вопросы по мере их поступления. Этот день станет успешным для тех, кто работает в уединении и решает сложные и запутанные задачи. Удачно складываются дела у работников ресторанов и гостиниц.

Скорпион

Ключ к успеху в делах для Скорпионов сегодня находится в вашем умении работать в составе группы. Именно от того, насколько вы гармонично построите свои отношения в коллективе, зависит результат. Очень важен сейчас обмен мнениями и информация, полученная от дружеского окружения. Хорошо заниматься проектно-конструкторскими разработками, составлением бизнес-плана на длительную перспективу.

Стрелец

У Стрельцов сегодня прекрасное время для решения материальных проблем за счет укрепления связей с вышестоящим руководством. Ваши доходы могут находиться в прямой зависимости от вашего профессионального статуса. Чем выше занимаемая должность, тем выше уровень доходов. Бизнесменам рекомендуется вступать в контакт с представителями официальной власти для решения актуальных вопросов.

Козерог

Сегодня звезды ждут от Козерогов смелых инициатив. Используйте этот день для учебы и личностного развития. Ваши начинания могут получить необходимую поддержку и развитие. Рекомендуется расширять ассортимент предлагаемых услуг и географию бизнеса. Успешно развивается внешнеэкономическая деятельность. Хорошо пойдут дела у тех, кто создает сайты в вэб-студии.

Водолей

Разумный риск в финансовых сделках для Водолеев сегодня может быть вполне допустимым. Вы сумеете добиться успеха, если запланируете наиболее ответственные дела на конец рабочего дня. Ваши прибыль возрастет как за счет успешной деятельности вашего основного делового партнера, так и за счет уменьшения налогового бремени - видимо часть доходов не будет облагаться налогами.

Рыбы

Благополучие Рыб сегодня может прирастать за счет выгодного партнерского сотрудничества. Это тем более верно, если с основным деловым партнером у вас установились дружеские отношения. Важно также умение работать в составе группы, понимать интересы общего дела. Даже если подобная работа не несет вам прямой выгоды, ею стоит заниматься, поскольку так вы закладываете себе перспективу на будущее развитие бизнеса.

