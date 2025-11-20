Время пробных стартов — гороскоп на 21 ноября

1-2 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Марса повышает импульсивность, всплеск энергии требует выхода.

Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит направлять силы на фундаментальное начинание из-за риска фальстарта. Лучше выбрать более скромные мелкие задачи и не рассчитывать в них на многое. День подходит для разминок, тренингов и пробных стартов, обкатки инструментов, техники и снаряжения. Срочные дела этого дня (и осечки в них) можно и нужно рассматривать как полезный урок, напоминание или сигнал о недочетах. Причиной нервозности и суеты могут стать поломки, проблемы коммуникаций, трудности в пути и при взаимодействии с иностранцами.

Овен

Ситуации этого дня пробуждают в Овнах их природную энергию и помогают направить ее туда, где сейчас есть пространство для действий. Может проснуться их предприимчивость, спортивный азарт или страсть к путешествиям. Звезды напоминают, что пока условий для любого старта недостаточно, есть явные ограничения или скрытые препятствия. Лучше ограничиться тренировкой, пробным стартом или разведкой путей.

Телец

Тельцам стоит учитывать, что сегодня возрастает потребность в динамике и разнообразии. День может добавить смелости и активности, повысить интерес к путешествиям и тягу к приключениям, позвать на природу или побудить заняться спортом. Тельцы, не склонные к таким порывам сами, могут столкнуться с ними у других людей. Лучше отложить дела, требующие терпения, усидчивости и дипломатичных переговоров.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут стать свидетелями чужой активности и предприимчивости, но далеко не всегда будут иметь возможность ее подхватить и разделить. Недомогание, незавершенное дело или другое обстоятельство, которое пока сильнее их, способно на время заставить их выбыть из игры, пропустить ход или уступить инициативу. В чужой тактике возможен элемент непоследовательности или нечестного маневра.

Рак

Ракам стоит учитывать, что сегодня их может захватить поток текущих дел, сопровождаемый суетой, приключениями, новыми вопросами и отсрочками планов. Несмотря на прилагаемые усилия, может буксовать производственный, ремонтный, лечебный или другой процесс, капризничать питомец, откладываться прием на работу или получение услуги. Звезды советуют ограничиться подготовкой, обучением, тренировками.

Лев

Этот день благоприятен для Львов, мечтающих отвлечься от сложного для себя разговора или размышления, уставших от психологической атмосферы в своем доме и желающих в качестве отдыха заняться каким-то хобби. Но и Львам, принявшим ситуацию как должное, не помешает немного развеяться. Самое время побыть на природе, поиграть в активные игры с детьми, лишний раз выгулять питомца или посетить спортзал.

Дева

Сегодня у Дев возможны срочные хлопоты. Возможно, придется что-то сделать в доме, заняться машиной или гаражом, уделить внимание нуждам питомца, оперативно решить проблему в бизнесе или на производстве. Не уклоняясь от дел, стоит быть в них аккуратнее: помехи, мелкие сбои и минуты нервозности неизбежны в условиях нехватки данных и поддержки. Лучше не браться за фундаментальные системные задачи.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отвлечься от задач, которые являются или выглядят нерешаемыми, и заняться другой частью своих дел. В ситуациях этого дня возрастет общая динамика событий, за счет этого некоторым процессам удастся придать ускорение, а в некоторых работах станет проще найти помощь. Но не стоит рассчитывать на многое: и в своих, и в чужих планах возможны помехи, поправки и отсрочки.

Скорпион

Скорпионам звезды намекают, что сегодня их внимания ждут какие-то срочные дела. Возможно, им придется отложить значимые для себя размышления или переговоры, чтобы уладить житейскую проблему или оперативно решить неотложный производственный вопрос. В связи с этим возможно небольшое приключение. Ожидается оживление в зарубежных проектах и работах, предполагающих взаимодействие с иностранцами.

Стрелец

Сегодня звезды обещают Стрельцам всплеск энергии и повод для активности, но не гарантируют им полного успеха их маневров и большого поля для действий. Нехватка нужных знаний, недостаток уверенности или другое обстоятельство не дадут набрать желаемый темп и получить идеальный результат. Есть риск ошибок, поломок, мелких травм. Лучше использовать эти сутки для тренировок, а не для важных стартов.

Козерог

Козерогам стоит учитывать вероятность хлопот, которые им может принести этот день, и связанных с ними перегрузок. Даже если задача выглядит простой, нежелательно поддаваться «спортивному азарту», брать слишком быстрый темп и завышать планку достижений, иначе велик риск досадных осечек и обострения хронических недугов. Лучшее, что может дать этот день - полезный урок, тренинг, сигнал о неполадке.

Водолей

Сегодня события сложатся для Водолеев удачно. Этот день не обещает им отсутствия проблем и не гарантирует быстрых больших достижений, но помогает им выйти из-под власти навязанных извне чувств или мыслей, позволяет даже неудачи обернуть себе на пользу. Это подходящий момент для индивидуальных и совместных тренингов, разведывания путей, попытки заново освоить прошлые навыки, приемы или маршруты.

Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам стать осмотрительнее, не поддаваться первому и даже второму импульсу, не спешить подхватывать чужие инициативы, быть осторожнее в случае срочного приказа или экстренной ситуации. В этот день не стоит ждать последовательности и надежности, уповать на слепое везение. Любые акции лучше расценивать, как урок или пробу, учитывая возможные ошибки, нервозность и риски.