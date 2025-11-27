Доверяем себе больше — гороскоп на 28 ноября

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах усиливает проницательность и сенситивность, помогает улавливать нужные тенденции момента.

Гороскоп на сегодня говорит, что в знакомых делах можно доверять чутью, ощущениям и приметам. В общении многое будет ясно без слов, а в посланиях многое можно прочесть между строк. Судьба может дать знак об окончании какого-то сюжета. Скрытые риски этого дня заключаются в исподволь растущей под влиянием эмоций импульсивности, которая вечером может принять вид конкретного действия, возможно, тайного. Стоит помнить, что этот порыв может обернуться непредвиденной авантюрой, неудачей, неприятностью или бессонной ночью.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что в течение этого дня возрастает вероятность незаметно оказаться во власти эмоций, фантазий и самообмана, и под их влиянием вечером поддаться какому-то порыву, не имея для него нужных сил и выбрав не лучший момент. Подтолкнуть к несвоевременной авантюре может сентиментальность, романтичная иллюзия, мечта вернуть прошлое или нетерпение, страх упустить свой шанс.

Телец

Сегодня Тельцам начнет невидимо помогать прошлое. Они смогут чаще рассчитывать на старых знакомых, на профессиональный опыт и порожденное им чутье. Также день может напомнить им о духовных ценностях, на которых держится их партнерский союз или основана личная самооценка. Возможно, появится время доработать какие-то детали, получить моральную поддержку от старых друзей, коллег или родственников.

Близнецы

Сегодня звезды намерены напомнить Близнецам об их чувстве долга, все еще актуальных планах и обязанностях, незаконченных лечебных или бюрократических процедурах, ожидающих оформления документах. Именно для этого день и дает дополнительное время. Чтобы эффективнее использовать отпущенный период, важно не отвлекаться на раздражающие факторы, например, игнорировать вызывающее чужое поведение.

Рак

Этот день позволяет Ракам вернуться в старую «систему координат», которая дает им поддержку в духовной, профессиональной, любовной или иной сфере. Он обострит их природное чутье и подскажет им правильные общие ориентиры. В области конкретных начинаний успехи могут быть скромнее - в частности, могут неровно идти дела с иностранцами и возникать помехи при попытке быстро решить юридический вопрос.

Лев

Ситуации этого дня грозят лишить Львов уверенности. Скованность или инерция прошлого могут мешать их смелости и ловкости, вести к осечке, ошибке, травме. Ослабленным Львам сегодня лучше предпочесть пассивный режим, погружение в приватные беседы и размышления. Энергичные Львы смогут проверить границы своих текущих возможностей, отследить свой страх, неверный настрой или психологическую уязвимость.

Дева

Сегодня Девам полезно оценить психологическую атмосферу вокруг: она подскажет, откуда ждать помощи или подвоха. В эти сутки предпочтительнее отказ от вызывающих маневров, энергичного освоения новых территорий, активного включения в сотрудничество или соперничество. Лучше задействовать знакомые проверенные связи. В незнакомой обстановке пора суммировать найденные сведения о новых местах или людях.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отложить чрезмерную внешнюю суету, активность напоказ и новые начинания. Лучше заняться наведением порядка в текущих делах, оценкой достигнутых результатов и, если необходимо, понесенного ущерба. Также не стоит оставлять без внимания состояние своего здоровья, каналы помощи и поддержки (это особенно актуальные пункты, если вскоре предстоят интенсивные разъезды).

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня им больше подойдет отдых или свободный график. Активность любого рода (физические нагрузки, деловые хлопоты, хитроумные маневры, любовные инициативы) желательна лишь по вдохновению, только оно даст шанс на успех. Сильные стороны дня - глубокие эмоции, проницательность, творческое чутье, способность к красноречивому молчанию или доверительному разговору.

Стрелец

Ситуации этого дня проверят Стрельцов на эмоциональную устойчивость, а также на некоторые другие качества, например, на последовательность и терпение, на способность быть деликатными, осторожными или аккуратными в быту. Наиболее темпераментные представители знака рискуют провалить тест из-за своей горячности, авантюрных наклонностей, стремления продемонстрировать свои таланты или стать лидерами.

Козерог

Козерогам звезды намекают, что сегодня им лучше ориентироваться на свои прежние привычки и внутренний голос, а также на свои старые каналы связи и закрытые источники данных. Но не стоит игнорировать и внешние сигналы, чтобы не усложнить себе путь приключением или вынужденным маневром. Важно не дать вовлечь себя в чужие авантюры и лишнюю суету, оставить за собой право проверить любую информацию.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что им не помешает привести в порядок свои личные ресурсы: список полезных контактов, вещи, финансовые дела, необходимые документы. Не будет лишней и попытка оценить свое эмоциональное состояние. От новых стартов желательно воздерживаться из-за риска совершить авантюру, есть риск начать дело на сомнительной духовной основе или без достаточной материальной поддержки.

Рыбы

Сегодня очевидный факт или смутное чутье подсказывает Рыбам, что идет к концу их работа с программами прошлого, но им стоит помнить, что пока это не означает успеха и полной свободы на ниве новых проектов. Поддавшись импульсу, есть риск столкнуться с осечкой, помехой или конфликтом. Звезды советуют контролировать свои эмоции и энтузиазм, оставить себе время на последние проверки и уточнения.

