Реагируем на проблемы быстро — финансовый гороскоп на 29 ноября

Сегодня нам стоит быть молниеносным и изобретательным.

Наш гороскоп поможет продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

Звезды советуют Овнам воздерживаться от контактов с иностранцами и не совершать дальних поездок. Не рекомендуется отправлять грузы по импортно-экспортным операциям с оформлением таможенных документов. Работники рекламных, фотографических и дизайнерских студий, издательских домов, типографий, туристических агентств могут быть введены в заблуждение их клиентами.

Телец

Чрезвычайно ответственный день может сложиться для деловой активности Тельцов. Банковским служащим следует с большими опасениями и множеством проверок и перепроверок выдавать кредиты физическим лицам. Делая банковский перевод, внимательно вносите реквизиты назначения - сегодня возрастает вероятность допустить ошибку в цифрах и отправить деньги не по назначению.

Близнецы

Близнецы, чья деятельность плотно завязана на деловое партнерство, сегодня могут осознать, что инициатива в делах переходит в руки вашего основного делового партнера. Вы будете вынуждены принимать сложившееся положение вещей, поскольку вам нечего противопоставить. В противном случае ваше дальнейшее сотрудничество может быть поставлено под сомнение.

Рак

У Раков этот день вряд ли можно назвать удачным для бизнеса. Из-за возможного снижения энергетического потенциала и ухудшения самочувствия ваша работоспособность может снизиться. С точки зрения отношений с коллегами по трудовому коллективу день складывается напряженно. Вам начинает казаться, что самую невыгодную и трудоемкую работу коллеги пытаются повесить на вас.

Лев

От Львов творческих профессий звезды сегодня ждут смелых поступков в сочетании с трезвым расчетом. Однако вам может помешать желание как можно скорее реализовать свои замыслы. И тут вы можете столкнуться с серьезными затруднениями. Бизнесменам может помешать несколько авантюрный настрой. Вам будет казаться, что благодаря финансовым спекуляциям вы сумеете повысить доход.

Дева

У Дев, чей бизнес связан с недвижимостью, этот день может сложиться неудачно. Вы много сил можете расходовать на укрепление финансового положения бюджета, однако вынуждены будете тратить деньги в больших размерах для поддержания на плаву. Например, могут вырасти ваши расходы на жилищно-коммунальные услуги в результате технических поломок. Сложное время для семейного бизнеса.

Весы

В зону риска Весов сегодня может попасть работа с информацией, деловые связи и поездки. Напряжение по перечисленным темам весьма велико и вы можете просто не успевать адекватно реагировать на вызовы этого дня. Звезды советуют проявить осторожность в работе с информацией. Не торопитесь обзаводиться новыми знакомствами - они не приведут вас к выгодному сотрудничеству.

Скорпион

Скорпионы в этот день много энергии могут вкладывать в работу. Вам удастся увеличить уровень своих доходов, однако одновременно с этим могут появиться новые статьи расходов. В результате вы можете потратить гораздо больше денег, чем планировали. Это неблагоприятное время для капиталовложений в бизнес. Многие текущие дела вы вполне сможете урегулировать за счет своих деловых связей.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют быть крайне осторожными в проявлении инициативы в бизнесе. Прежде чем начать важное дело, ставьте подробный план действий и попытайтесь продумать последствия от своих шагов. Не поддавайтесь эмоциональному порыву и не забывайте прислушиваться к мнению тех, кто выше вас по профессиональному статусу. Подумайте о завершении начатых ранее проектов.

Козерог

Сегодня звезды ждут от Козерогов инициативного и предприимчивого поведения. Только в этом случае день сложится удачно. Вы должны держать руку на пульсе самых горячих событий, от которых зависит ваше благополучие. Рекомендуется активизировать работу с информацией, обзаводиться новыми контактами, совершать деловые поездки. В противном случае, вы почувствуете некие ограничения.

Водолей

Чтобы у Водолеев этот день сложился удачно, требуется держаться в стороне от коллективной работы. Если вы работаете в группе единомышленников над совместным проектом, то звезды советуют держаться в тени и не навязывать другим свою точку зрения. В противном случае у вас может усилиться непонимание с коллегами и друзьями. Кроме того, в этот день воздержитесь от планирования.

Рыбы

Если Рыбы занимают руководящие должности, то их может ожидать крайне напряженный день. Вам, возможно, придется быстро реагировать на быстро меняющуюся ситуацию в бизнесе и принимать ответственные решения. Велик риск принять слишком поспешное и непродуманное решение - ошибка дорого вам обойдется. Бизнесменам лучше отложить на другое время встречи с представителями властей.