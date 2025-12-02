Слушаем интуицию — любовный гороскоп на 3 декабря

Сегодня нам стоит прислушиваться к внутреннему голосу.

Наш гороскоп мягко описывает эмоциональный фон, возможные события и тенденции.

Овен

Сегодня для Овнов сохранится вероятность помех в личных делах, но препятствия не обязательно будут иметь грозный оттенок — скорее, станут одним из естественных испытаний на пути к счастью. Возможно, придется уладить материальный вопрос, мешающий свободному движению влюбленных навстречу друг другу.

Телец

Сегодня для Тельцов может получить большое значение разговор с любимым человеком, известие от него или поиск сведений о нем через третьих лиц. Необычная обстановка или задевшая за живое тема добавит им волнений. Возможно, они отреагируют на происходящее нетипично или не так, как предполагали сами.

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно быть услышанными любимым человеком. Взаимопониманию могут мешать детали самочувствия, нюансы обстановки или особенности используемых коммуникаций, но возможна и другая причина: партнер, пребывающий на другой психологической волне, попросту не станет вникать в их проблемы.

Рак

Ракам звезды напоминают, что подходящим способом разрешения противоречий в делах сердечных для них сегодня остается разговор или поиск информации. Многим Ракам в эти сутки поможет беседа с пассией в неформальной обстановке или пригодится дружеский совет. Особый интерес могут вызвать темы будущего.

Лев

Сегодня не в интересах Львов заводить важные личные разговоры и делиться подробностями своего романа с другими людьми, но есть ситуации-исключения. Звезды рекомендуют не уходить от диалога, помогающего поставить точку в сложном разговоре, и прислушаться к советам друзей и родни, пусть и неприятным.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам бороться с обстоятельствами, если те вдруг начнут ломать их любовные планы. Все в этот день происходит к лучшему, даже если кажется, что дело обстоит наоборот. Не стоит паниковать, если неожиданно окажется закрыт желаемый путь или в последний миг возникнет сюрприз.

Весы

В ситуациях этого дня любовная удача нередко покидает Весов, а сюрпризы, наоборот, сыплются на них довольно часто и в изобилии. Многим Весам такие моменты послужат полезным напоминанием о былых приключениях, волнениях и тупиковых путях, намекая, что дважды попадать в одну и ту же ловушку неразумно.

Скорпион

Сегодня не в интересах Скорпионов отмалчиваться, отказываться от предложенной личной встречи или беседы: возможность высказаться и услышать мнение любимого человека может оказаться последней. Налаживанию диалога может помочь нестандартная ситуация (или необычный настрой партнера, его каприз).

Стрелец

Стрельцам стоит помнить, что сегодня нештатные обстоятельства способны мешать их любовным порывам, причем самым неожиданным нервирующим образом. Часть энергии, предназначенной для дел сердечных, непременно уйдет на подстройку к внезапной необычной ситуации или на попытку героически ее преодолеть.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам бросает спасательный круг их любовное прошлое или их держат на плаву сформированные нестандартные взгляды на любовь. Некоторым Козерогам помогут советы старых друзей. Для многих Козерогов окажутся очень полезными сегодняшние мысли, сообщения, озарения и предупреждения.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня для них длится фаза эмоциональной или бытовой нестабильности, которая вряд ли будет способствовать гармоничному развитию романа. Именно из-за нее может оказаться неудачным финал хорошо задуманного свидания и окончиться сюрпризом важный личный разговор.

Рыбы

На событиях этого дня Рыбы смогут проверить свои выводы или прогнозы, убедиться в силе своей интуиции или в благосклонности своей любовной фортуны. Собственное озарение, неожиданный разговор или внезапное известие убережет их от опрометчивого романтического порыва или даст им полезные подсказки.

