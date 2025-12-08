Развиваем проекты — гороскоп на 9 декабря

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве — генератор творческой энергии.

Гороскоп на сегодня говорит, что день дает силы для игры, креатива, занятий спортом и подготовки к праздникам, способствует индивидуальному самовыражению, помогает развитию деловых проектов и личных симпатий, позволяет ловко совмещать несколько направлений. Еще одна полезная функция сегодняшней активности — снятие психологического напряжения, вызванного неожиданной новостью, обидным замечанием или болезненно принятой шуткой. Прогулкой, игрой или тренировкой можно быстро снять стресс от неприятных слов, переключить внимание впечатлительного ребенка или капризного питомца.

Овен

Для Овнов это удачный день. Он сулит им приятные личные отношения, подвижки в творческих проектах и в бизнесе, успехи в спортивных играх и соревнованиях. Любовная гармония или деловой успех могут ждать их за рубежом. Дополнительные преимущества им могут дать ловкость и чувство юмора. У многих Овнов будет возможность совмещать направления, например, ведение бизнеса и романтическое приключение.

Телец

Для Тельцов этот день станет насыщенным и плодотворным, если они склонны к активному поиску приключений, настроены на творчество или романтику, устраивают праздник в своем доме или не прочь повеселиться в гостях, пытаются преобразовать свой дом, любят спорт или игры. Также в течение дня их может ждать неожиданный нервирующий разговор. К вечеру возможна усталость из-за переизбытка впечатлений.

Близнецы

Близнецам этот день несет неоднозначные впечатления. С одной стороны, у них будет возможность весело проводить время, развивать в приятном динамичном ключе личные или деловые отношения. С другой стороны, их могут ждать отдельные негативные неожиданные новости, беседы о неприятных нюансах, сбои связи или проблемы в пути. Звезды советуют воздержаться от целевых командировок и важных переговоров.

Рак

Ракам стоит помнить, что в этот день уместна деловая, любовная и творческая предприимчивость. Энергия, помноженная на креативный импульс, быстрее всего принесет желаемое: деньги, симпатии, нужные услуги, обретение тех или иных полезных навыков. Работу, тренировку, свидание можно отчасти превратить в игру или состязание. Возможны неожиданные известия, особенно в личной жизни и в финансовой сфере.

Лев

Сегодня Львам везет во многих направлениях. При желании, они могут совмещать несколько разных занятий, в каждом преследуя свои интересы или применяя свои таланты. Энергия, предприимчивость и привлекательность будут их сильными сторонами. Сложнее окажется сфера информации и общения. Возможны эксцентричные высказывания, неожиданные нервирующие новости, неприятные моменты в беседах с окружающими.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам аккуратнее вступать в общение и с оглядкой поддерживать разговоры: как деловые, так и личные, как устные, так и письменные. Хорошие стороны этого дня могут быть не в силах перекрыть негативный эффект от нежелательной беседы, обидной шутки, едкой критики или бестактного вопроса. Создать дискомфорт могут специфичные темы и способы общения, неприятные моменты в поездках.

Весы

Весам звезды дарят дополнительный день для активности: игр, творчества, занятий спортом, общения с друзьями и детьми, романтических мероприятий, посещения популярных мест и неформальных групп. Не стоит упускать шанс укрепить отношения с деловыми партнерами через нестандартное общее хобби или совместные развлечения. Оригинальные идеи этого дня чересчур экстравагантны и нуждаются в доработке.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно не сбавлять темп, стремясь к цели. Ее достижение может потребовать не только энергетических, но и других вложений, например, материальных. Может пригодиться умение использовать альтернативу, дар игрока или актера. Сложны ситуации общения: легко взять неверный тон, болезненно отреагировать на вопрос или шутку. Не лучший день для официального совещания или собеседования.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют не мешкать, если в текущих делах они сделали ставку на собственную энергию и активность. Этот день дает им последний (в обозримых временных пределах) шанс проявить себя. Не стоит медлить и реагировать на сплетни за спиной, если есть желание блеснуть спортивной или игровой формой, деловой предприимчивостью, конкурентоспособностью, ловкостью или своим лидерским потенциалом.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам выбирать свободные творческие занятия, но не усердствовать в них и не пытаться угнаться за другими людьми (особенно за теми, кто ресурснее, предприимчивее, выносливее или обладает яркой харизмой). Чтобы хорошо провести этот день, им важно знать свой предел нагрузок и границы возможностей. Также желательно оказаться среди единомышленников, которым можно доверять.

Водолей

Водолеям не стоит пропускать хорошие возможности этого дня по выстраиванию деловых и личных отношений, но в их интересах критичнее воспринимать информацию и следить за своей манерой общения. Не стоит слепо доверять свои собеседникам, игнорировать вопросы с коварным смыслом и обидные шутки, оставлять без внимания подозрительный тон. Лучше не строить общение на обмане, например, ложном дружелюбии.

Рыбы

Этот день может потребовать от Рыб активной позиции: работоспособности, энергии, креативности, деловитости, владения определенными инструментами или умения играть в определенные игры. Рыбам, не обладающим подобными талантами, пригодятся помощники, способные взять выполнение задачи на себя. Это может быть менеджер, посредник, тренер, инструктор, подчиненный, для родителей — воспитатель ребенка.

