Действуем активно — любовный гороскоп на 9 декабря

Сегодня нам стоит быть инициативнее в романе.

В нашем гороскопе собраны общие рекомендации, которые помогут сохранить внутренний баланс, прислушаться к своим ощущениям и действовать без лишней спешки.

Овен

Сегодня звезды обещают Овнам приятные подвижки в делах сердечных, в том числе, благодаря их собственным талантам и личной инициативе. Но им стоит помнить, что в некоторых ситуациях везение может им изменить. Например, они рискуют попасть в неловкое положение, поддерживая разговоры на интимные темы.

Телец

Сегодня Тельцов радует динамичное развитие любовного романа, его романтичная, праздничная или экзотическая атмосфера. Однако в личном общении их могут ждать и некомфортные моменты. Некоторые слова партнера могут вызвать у них удивление или обиду, заставить поволноваться или навести на размышления.

Близнецы

Сегодня Близнецы получат от романтического свидания больше положительных эмоций, если временно оставят «за бортом» свои тревожные мысли, текущие заботы и неприятные тайны. Важным условием гармонии в отношениях для них будет умение угнаться за настроением, темпами и темпераментом своего партнера.

Рак

Сегодня Раки больше преуспеют в делах сердечных, если будут относиться к ситуации с юмором и активнее пользоваться моментом. Не стоит медлить или делать недовольное лицо, если любимый человек приглашает к игре или просит о помощи. Важно спокойнее относиться к шуткам, не принимая их близко к сердцу.

Лев

Сегодня Львы могут рассчитывать на успехи в любви благодаря своему обаянию, энергии и талантам. Им еще не поздно проявить любовную инициативу. Иногдп они могут нервничать и допускать ошибки в общении — в такие минуты активный шаг с их стороны будет лучшим способом сгладить эффект от неудачных слов.

Дева

Сегодня в общении с представителями другого пола Девы рискуют столкнуться с неприятной деталью, которая создаст им дискомфорт или неожиданно выставит их в неудачном свете. Стоит аккуратнее шутить и реагировать на шутки, с оглядкой обсуждать интимные темы, воздержаться от выставления личного фото.

Весы

Сегодня Весы могут рассчитывать на любовную гармонию, способную успешно противостоять очень многим вредным внешним факторам — в том числе, бестактным сплетням мнимых друзей, коварным вопросам завистников и неожиданным вестям из прошлого, напоминающим о былых приключениях и ошибках в личной жизни.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам стоит помнить, что сегодня они становятся уязвимы в ситуациях, связанных с общением. Их реакция на шутку, вопрос или забавный поворот темы может быть неадекватной. Их может подвести мнительность, побуждающая во всем подозревать подвох. Стоит воздержаться от важного разговора.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше не гасить свой темперамент. Их поступки будут естественным продолжением их чувств и хорошей «визитной карточкой» в случае начала романа. Неотразимые в действии, многие Стрельцы будут проигрывать в ситуациях, требующих деликатного общения с тонкой психологической подоплекой.

Козерог

Сегодня развитие романа требует от Козерогов значительных энергетических вложений и определенной манеры поведения, которая не всегда свойственна им в обычной жизни. Если в этот день начался роман и первое свидание стало праздником, лучше не спешить с выводами и дать себе время на проверку чувств.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня гармоничному развитию их романтических отношений способствуют активные действия, причем с обеих сторон это должна быть честная игра. Более сложный и чреватый страданиями путь — обмен замысловатыми сообщениями с неискренними мотивами и коварным подтекстом.

Рыбы

Рыбам стоит помнить, что сегодня они могут задать своей личной жизни неудачный вектор. Случайный флирт не навредит, но серьезный шаг способен закрепить неподходящий формат любовных отношений, чреватый непредсказуемыми разрушительными последствиями. Не стоит форсировать роман, особенно служебный.

