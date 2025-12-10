Слушаем партнера — любовный гороскоп на 11 декабря

Сегодня нам стоит идти на разговор, не закрываться.

Наш гороскоп поможет не поругаться лишний раз.

Овен

Ситуации этого дня не способствуют миру и ладу в личных отношениях Овнов. Даже в гармоничных парах могут вспыхивать мелкие разногласия или появляться поводы для нервозности. Звезды не рекомендуют планировать романтическую поездку или долгое свидание из-за большой вероятности досадных внешних помех.

Телец

Сегодня в личной жизни Тельцов возрастает вероятность пауз, помех и поводов для беспокойства. Свойственное им разумное мышление может оказаться бессильно против их романтических порывов. Партнер может менять мнение или быть временно недоступен. Не помешает иметь запасной план и моральную поддержку.

Близнецы

Сегодня у влюбленных Близнецов не исключены трудности с налаживанием личного диалога. Одни Близнецы столкнутся с молчанием партнера, которое заставит их нервничать и подозревать дурное, а другие сами будут не в настроении начинать общение, могут вплоть до ночи быть инертными или нерешительными.

Рак

Сегодня круговорот текущих событий грозит создать в романтических отношениях Раков ненужную турбулентность, иногда из-за серьезных причин, а иногда из-за мелочей. В спешке и суете им вряд ли удастся спокойно насладиться обществом пассии. Более того, в такой обстановке есть риск случайных ссор.

Лев

Сегодня в ситуациях романтического характера Львам не стоит рассчитывать на гармонию. Возможны те или иные помехи, недостаток комфорта. Нежелательно выбирать в этот день подарок любимому человеку, проявлять в любви важную инициативу, активно завязывать новое знакомство и устраивать первое свидание.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам пытаться продолжить разговор с любимым человеком на прежней волне: все важное уже сказано, а если что-то забыто, то наверстывать упущенное поздно. Свидание, назначенное на этот день, усложнит отношения, может обернуться нежелательным приключением или ссорой.

Весы

Обстоятельства этого дня не слишком дружелюбны к романтическим планам Весов и грозят создать им затруднения в личной жизни. Может временно оборваться линия связи, возникнуть недоразумение, появиться какая-то помеха. К счастью, сейчас приключения способны скорее сблизить, а не рассорить влюбленных.

Скорпион

Этот день обещает влюбленным Скорпионам моральную поддержку и умеренно благоприятный общий психологический фон, но найдутся также обстоятельства, которые создадут им в делах сердечных временные препятствия. Возможно, у них больше не будет возможности продолжать разговоры на интересующую тему.

Стрелец

Стрельцам звезды напоминают, что обстановка этих суток не слишком способствует их любовным успехам. Многие Стрельцы, попав по своей вине или по воле судьбы в сложную личную ситуацию, могут оказаться лишены в ней права голоса, им будет нелегко найти нужные слова или они не будут услышаны партнером.

Козерог

В течение этого дня обстоятельства не изменятся для влюбленных Козерогов в лучшую сторону. Если вчера у них возникли затруднения, сегодня они останутся в силе, явно или скрыто напоминая о себе. Дополнительные сложности ожидают Козерогов, завязавших роман в чужих краях, с иностранцем или гостем.

Водолей

Водолеям важно помнить, что сегодня психологической атмосфере в их личном общении не хватает гармонии, да и событийный фон не очень удачен. Инициативы, предпринятые в таких обстоятельствах, грозят навредить будущему счастью. Одной из проблем, портящих отношения, может стать излишняя придирчивость.

Рыбы

Рыбам важно помнить, что ситуации этого дня чреваты любовным разладом, и относиться серьезнее даже к мелким признакам надвигающихся противоречий. Если партнер пытается что-то сказать, еще не поздно его выслушать: возможно, это позволит нейтрализовать потенциально вредные для отношений влияния.