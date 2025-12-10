Кто-то серьезно подведет — гороскоп на 11 декабря

21 лунные сутки. Сегодня не стоит рассчитывать на «полный штиль».

Гороскоп на сегодня говорит, что возрастает вероятность срочных забот, помех и осложнений в работах, проблем с самочувствием, хлопот с питомцами, напряженности в отношениях, спорных моментов при взаимодействии с иностранцами или с нужными службами. Может подвести помощник, инструмент, транспорт. Возможны сбои в работе коммуникаций, отмены поездок, задержки вестей, закрытия путей. Нередко причиной заминки будет влияние Луны в знаке Девы, заставляющее подмечать все критичные мелкие погрешности. Возможно, потребуется ремонт, лечение, профилактика или уточнение каких-то деталей.

Овен

Этот день может стать для Овнов хлопотным и не очень результативным. Возрастет вероятность суеты, мелких поломок, проблем с самочувствием, необходимости обращения в различные службы. Могут возникать небольшие проволочки и паузы (задерживаться письма и переводы, откладываться планы отправки в путь или устройства на работу). На таком фоне станут неровными деловые и личные отношения, возможны ссоры.

Телец

Сегодня практичность и доля везения (например, поддержка семьи) выручают Тельцов в некоторых делах, но не дают им полного контроля над ходом событий. Несмотря на их верные мысли, удача нередко будет от них ускользать. Тревоги может добавить момент неопределенности. Звезды говорят, что риски сейчас есть, и советуют быть настороже. Не стоит планировать на сегодня поездку, перемену темы в разговоре.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня в их текущих делах ожидаются задержки и заминки. Из-за остаточных мыслей о недавних событиях многим Близнецам будет трудно переключиться на новые цели и сменить настрой. Могут не спешить выходить на связь нужные им люди. В личных и деловых отношениях возможна явная или скрытая напряженность. Нежелательно начало переговоров, выступление перед аудиторией.

Рак

Ракам звезды напоминают, что в сложившейся ситуации любое дело может оказаться сопряжено для них и их окружения с трудностями. Возможны приключения в поездке, нервирующие помехи и поломки, моменты суеты, переутомления и напрасных усилий, задержки вестей, ссоры, сбои в связи и навигации. Не стоит пытаться любой ценой ускорить события: что-то помешает и успешно начать работу, и гладко ее завершить.

Лев

Львам звезды подсказывают, что событийный фон этого дня для них не слишком благоприятен и выгоден, так как создает ситуации помех, суеты и ошибок. Возрастает риск неудачно распорядиться деньгами, промахнуться с покупкой, столкнуться с лимитом средств. Стоит повременить со сложной финансовой операцией, новым контактом, высказыванием важной мысли или искренней словесной манифестацией своих чувств.

Дева

Девам стоит помнить, что негативные факторы сегодня нередко берут для них верх. Возрастает риск раздражительности, напряженности в личных и деловых отношениях. Возможен материальный ущерб. Не исключены недомогания, травмы, боли. Могут настигнуть ошибки прошлого. Усложнить картину может закрытие части путей или каналов связи. Лучше отложить инициативу, поездку, старт бизнеса, начало работ в доме.

Весы

Сегодня звезды не готовы обещать Весам гладкий ход событий и полное исполнение желаний. В планы на день может вмешаться серия мешающих факторов или одно, но очень досадное обстоятельство. Велика вероятность осложнений в дороге, текущих делах и взаимодействии с людьми. Не исключено, что будут временно закрыты нужные маршруты и линии связи. Может требоваться мелкий ремонт, техническое обслуживание.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам браться за важные для себя дела, отправляться в целевые командировки и включаться в разговоры на новые темы. Многих Скорпионов в эти сутки подведет инертность мышления, излишняя зацикленность на реально или мнимо значимой проблеме. Им может быть трудно сменить риторику или угол зрения. Также в этот день для них могут быть еще не открыты желаемые маршруты.

Стрелец

Сегодня звезды не спешат радовать Стрельцов прогнозами новых ярких успехов. Цели будут даваться им с трудом, их инициативы не всегда будут приносить желаемые плоды. Не в их пользу окажется напряженная ситуация на службе или в личной жизни. Не стоит устраиваться на работу, открывать бизнес, начинать конкуренцию. Лучше подождать с переходом на новый канал связи и озвучиванием своего личного мнения.

Козерог

Козерогам этот день дает знакомую точку опоры, и на этом его хорошие стороны для многих представителей знака заканчиваются. Им вряд ли удастся ускорить события, повернуть их в нужное для себя русло или полностью избежать проблем. Звезды советуют воздержаться от начала путешествия и лечения, от сотрудничества с людьми издалека. Не стоит восстанавливать против себя авторитетных людей и иностранцев.

Водолей

Сегодня для Водолеев сохраняется риск неприятных ситуаций. Нередко критичными и коварными для них будут мелочи. Звезды рекомендуют им воздержаться от значимых заявлений, как стартовых, так и прощальных (например, при вступлении в новую группу или при увольнении с работы): слова, произнесенные в этот день, могут сыграть не лучшую роль, оставив неприятный след в отношениях или пятно на репутации.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам удвоить внимание к своим отношениям с конкретными людьми. В зависимости от ситуации, на первое место может выйти брачный союз или романтическая история, взаимодействие с важным клиентом, деловым партнером, начальником, заказчиком, посредником, исполнителем договорных работ или поставщиком услуг. В ситуации намечающегося спора стоит заранее проявить дипломатичность.