Ловим быстрый темп — гороскоп на 12 декабря

21-22 лунные сутки. Этот день обещает оживление коммуникаций, смену темы, известия издалека, открытие путей, новый взгляд на некоторые детали.

Гороскоп на сегодня говорит, что основная часть дня может протекать в попытке преодолеть препятствие, исправить ошибку или выйти из тупика. Пока не настал вечер, высок риск сомнительных приключений, аварийных ситуаций, травм, поломок и нервозности. Возможны помехи в виде иллюзий, устаревших правил или нечестных маневров. Наиболее гармоничен вечер: вступление Луны в знак Весов сделает приятнее общение, начнет склонять к уравновешенности, поможет отвлечься на хорошие моменты или о чем-то договориться.

Овен

Сегодня Овнов ждет продолжение вчерашних событий. Напряженные запутанные ситуации достигнут своего пика, но начнутся и некоторые подвижки, помогающие с ними справиться. Ожидается открытие путей или приток новостей. Может найтись полезная подсказка решения задачи в общедоступном сетевом источнике. Вечером снизятся суета и нервозность, появится шанс договориться, объясниться, восстановить доверие.

Телец

Сегодня Тельцы получат ответы на свои вопросы и найдут подсказки, в каком направлении им следует действовать, но резко сменить курс им не всегда будет под силу. Возможно, они проявят дотошность и захотят проверить полученную информацию (особенно, если она пришла издалека и вызвала сомнения). Не исключено, что лишь в конце дня они смогут настроиться на контакт, поездку или необходимые расходы.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут надеяться на оживление интересующего их диалога или на вести от нужных людей. Возможно, выразит готовность поговорить значимый для них человек, или они сами решат завязать беседу на волнующую их тему. Звезды советуют повременить с установлением обратной связи до вечера: в конце дня общение станет приятнее и продуктивнее, возрастет взаимная лояльность и договороспособность.

Рак

Сегодня Ракам не стоит рассчитывать на рост своего контроля над событиями, но у них останутся небольшие рычаги влияния на обстановку. Также возникнут новые обстоятельства, помогающие им или связанным с ними людям ускорить начатые процессы. Возрастет вероятность вестей, связанных с животрепещущим вопросом о работе, лечении или получении услуг. Восстановятся нужные контакты, например, служебные.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не опережать события и подождать их дальнейшего развития. Вплоть до вечера стоит избегать важных слов, новых шагов и лишних расходов. Уточняющие, ободряющие и открывающие путь известия могут прийти лишь в конце дня, и именно тогда пора налаживать связь (отвечать на приглашения и вопросы, подтверждать договоренности). Вечерние беседы и сообщения обещают быть приятными.

Дева

Девам звезды напоминают, что в сложившейся ситуации им лучше не рисковать и не поддаваться импульсу: есть вероятность ввязаться в сомнительную авантюру, поставив под угрозу свои планы или создав проблемы близким. Подтолкнуть к ложному шагу может известие издалека, семейный или иной разговор. Если утром пришла идея, в конце дня стоит снова ее обсудить, учитывая правовые или иные важные нюансы.

Весы

Сегодня звезды сулят Весам новости, свежие идеи, открытие желаемых путей и линий связи. Но с активным включением в изменившийся ход событий им лучше повременить. Основная часть этого дня для большинства Весов не является благоприятной: возможны недомогания, минуты слабости, осечки при попытке выступить в желаемой роли. Вечер подскажет им нужные слова, добавит гармонии в настроении и самочувствии.

Скорпион

Скорпионам этот день поможет сменить образ мыслей или манеру речи, забыть про свои навязчивые думы или сомнительную идею-фикс. Отвлекающим фактором может послужить внешняя информация, связанная с текущими делами. Могут прийти финансовые и деловые новости, известия, касающиеся здоровья, заработка, учебы, поездок или зарубежных связей. Нужные обсуждения и договоренности лучше перенести на вечер.

Стрелец

Этот день добавит Стрельцам свежих идей или общительности, может принести им новости, связанные с их личными интересами, или побудить их высказаться. Звезды поощряют подобные настроения, но советуют не торопить события, чтобы не оказаться в тупике или неловком положении. Для оживления контактов любого рода подходит вечер, именно в это время желательно налаживать и деловые, и личные коммуникации.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам аккуратнее выбирать линию поведения в любой ситуации и быть особенно внимательными вдали от дома. Не стоит тратить весь запас энергии на случайные авантюры и лишнюю суету, так как вечером может поступить важная информация, заслуживающая осмысления. Возможно, выйдет на связь зарубежный партнер, пришлет распоряжение начальник или что-то сообщит тайный информатор.

Водолей

Основная часть этого дня для Водолеев не очень благоприятна. Даже если события развиваются для них удачно, им лучше не спешить и вплоть до вечера придерживаться осторожной тактики. Не будет лишней аккуратность в работах, сдержанность в чувствах и умеренность в финансовых делах. Налаживать личные и деловые связи (включая зарубежные), а также изучать маршруты и юридические тонкости лучше вечером.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам учитывать все нюансы, если на первом месте у них сотрудничество, переговоры, обмен услугами или устройство на работу. Стоит помнить, что основная часть этого дня не помогает взаимопониманию и иногда ставит на грань личного конфликта. Особая дальновидность нужна при планах на долгосрочные соглашения. Если нужна юридическая консультация, лучше обращаться за ней вечером.