Общение откроет многие двери — финансовый гороскоп на 18 декабря

Овен

Для Овнов этот день может начаться на позитивной волне. Дела идут хорошо. Отношения с начальством и коллегами по трудовому коллективу складываются конструктивно. Особенно удачно поработают руководящие работники, менеджеры и управленцы. Вы сможете принять взвешенные организационные и управленческие решения. Хорошо обновлять кадровый состав в фирме.

Телец

От Тельцов в этот день звезды ждут творческого подхода к своему делу. Постарайтесь взглянуть на привычную работу по-новому. Этому будет способствовать посещение научно-технической выставки или знакомство с зарубежным опытом работы. Можно искать новые подходы, экспериментировать, пытаться что-то усовершенствовать. Успешно проходят рекламные акции и дальние поездки.

Близнецы

Близнецам звезды советуют сегодня укреплять свой бюджет за счет активизации партнерского сотрудничества. В первой половине дня могут вырасти финансовые поступления от деловых партнерских соглашений. Можно подписывать договор на аренду помещений. Однако поторопитесь решить вопросы, поскольку во второй половине дня положение в делах может начать ухудшаться.

Рак

У Раков в первой половине дня может быть хорошее время для наращивания деловых связей. Вы можете совершенно случайно познакомиться с человеком, который в дальнейшем станет для вас выгодным деловым партнером. Обязательно инициируйте себя на новые знакомства, поездки. Работа с информацией идет легко. Во второй половине дня могут начать усиливаться тормозящие влияния.

Лев

Если Львы возьмутся за дело с утра пораньше, то день может сложиться вполне успешно. В начале дня все дела у вас пойдут без осложнений. Вы сможете увеличить доходы, получить и выполнить выгодные заказы. Текущие дела идут великолепно. Однако во второй половине дня ситуация может ухудшиться. Если вы планировали на это время финансовые расходы, то платить придется больше, чем вы предполагали.

Дева

Чем инициативнее и бодрее Девы начнут этот трудовой день, тем он успешнее сложится. Особенно это касается творческих работников и тех, кто причастен к индустрии моды, шоу-бизнеса, отдыха и развлечений. Могут вырасти продажи у консультантов сетевого маркетинга. Успешно проходят эксперименты в поисках более совершенных методов. В конце дня могут ухудшиться отношения с деловым партнером.

Весы

У Весов этот день располагает к тихой и спокойной исследовательской работе в уединенной обстановке. Хорошо проявят себя ученые, программисты, криминалисты. Многие вопросы вы сможете решить методами тайной дипломатии, в кулуарных переговорах. При необходимости можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя. Также неплохо пойдут дела у строителей.

Скорпион

Скорпионы в первой половине дня могут найти полное понимание и поддержку у своих единомышленников и друзей. Коллективная работа принесет вам удовлетворение. Ваши интеллектуальные способности в это время находятся в прекрасной форме. Работа со сложной информацией идет легко. Можно отправляться в короткие поездки, назначать деловые свидания, заключать торговые сделки.

Стрелец

Для Стрельцов первая половина дня благоприятна в плане карьерного продвижения. Причем, чем раньше вы предпримите определенные шаги в этом направлении, тем успешнее сложится весь день. Также это хорошее время для работников умственного труда и ведущих менеджеров. Ваши управленческие решения будут эффективными. Вместе с тем в конце дня могут усилиться тормозящие влияния.

Козерог

Если работа Козерогов связана с внешней торговлей, дальними перевозками грузов, рекламой, дизайном, Интернетом, туризмом или издательским бизнесом, то поспешите браться за дела как можно раньше. Все эти сферы деятельности у вас пойдут успешно в первой половине дня. Хорошо заниматься раскруткой бизнеса, Во второй половине дня в деловых связях начнет нарастать напряжение.

Водолей

У Водолеев этот день может быть связан с разумным риском при совершении финансовой деятельности. Работа кассиром и оператором в банке, равно как и бухгалтером может принести рост дохода. Можно открывать новые счета, делать переводы денег за границу, брать и давать взаймы. Если были проблемы с законом, то сегодня вы сможете урегулировать многие деликатные вопросы.

Рыбы

У Рыб этот день может быть связан с успешным развитием делового партнерства. В первой половине дня складываются благоприятные условия для перевода чисто деловых отношений в более доверительные и дружеские. Если ваша работа связана с оказанием услуг в Интернете и в сфере информационных технологий, то дела пойдут вполне успешно. Количество заказов может вырасти.

