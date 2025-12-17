Нам стоит быть сдержаннее — любовный гороскоп на 18 декабря

Сегодня нам будет сложно со второй половинкой. Терпим.

Наш гороскоп поможет спланировать день, принять важные решения и обратить внимание на ключевые события в отношениях.

Овен

Сегодня судьба охотно помогает Овнам поддерживать связь с любимым человеком. Возрастают шансы получить приятное известие, обсудить подробности романтического путешествия. Особенно порадуют события этого дня тех Овнов, которые влюблены в представителя другой культуры или завязали роман за рубежом.

Телец

В этот день для Тельцов будет естественным стремление поддерживать с любимым человеком контакт на любом расстоянии и обсуждать животрепещущие темы момента. Тон общения может быть чуть легкомысленным, но содержание бесед и новостей будет исподволь подталкивать к рубежной черте или важному выводу.

Близнецы

Сегодня звезды создают Близнецам хорошие условия для общения с любимым человеком и советуют им пользоваться сложившейся ситуацией незамедлительно. Диалог обещает быть приятным, во многих вопросах ожидается взаимопонимание, но лучше не ждать идеального результата и полного исполнения всех желаний.

Рак

Сегодня Раки не без удовольствия обсудят с любимым человеком разнообразные мелочи, связанные с тонкостями романтических отношений или с близкими Новогодними праздниками. Самое время поговорить о том, как поддерживать на каникулах связь, куда поехать отдохнуть или на кого оставить общего питомца.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня для приятного общения с любимым человеком у них есть и возможность, и повод, и советуют не упускать такой момент. В этот день высока вероятность получить хорошее предложение или долгожданное известие, а если его не будет, можно проявить собственную инициативу.

Дева

Сегодня влюбленные Девы станут общительнее, а иногда будут чрезмерно болтливыми. Не исключено, что им придется поддерживать связь с любимым человеком весь день (особенно, если тот далеко). Большой интерес может вызвать встреча вдали от дома, гостевой визит, перспектива романтического путешествия.

Весы

Сегодня у Весов есть хорошие возможности для романтических бесед и поиска знакомств. Звезды советуют принять объективные ограничения, с которыми может быть связано общение, и не обращать на них особого внимания. Выставленные рамки ничуть не помешают блеснуть обаянием, эрудицией или красноречием.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам важно оставаться на связи, чтобы вовремя подправлять свои планы. Общительность и гибкость нужны вдвойне, если планируется романтическое путешествие или поддерживается контакт на расстоянии. Может потребоваться готовность не только к общению, но и к приятным расходам.

Стрелец

Сегодня выигрышная черта влюбленных Стрельцов - красноречие. Наряду с обаянием, вкусом или природной красотой, в их пользу будет умение вести приятную беседу, мягко шутить или говорить партнеру комплименты. Общение может стать для них лучшим средством преодолеть страх, скепсис или застенчивость.

Козерог

В этот день Козерогам станет сложнее оставаться равнодушными к известиям от далекого поклонника или бывшего партнера, а также игнорировать знаки внимания от человека другой культуры, гостя или иностранца. Если завяжется разговор, лучше избегать в нем слишком серьезных тем и поддерживать легкий тон.

Водолей

Водолеям не стоит пропускать этот день, если они хотят гармоничного легкого общения с любимым человеком. Даже неудачные высказывания в эти сутки примут мягкую форму или будут восприняты, как шутка. Для свободных Водолеев сегодня возрастает вероятность приятного знакомства в дороге или в компании.

Рыбы

В этот день Рыбы могут получить заманчивое сообщение, предложение или комплимент. Несмотря на большое желание поддаться очарованию момента и общее неравнодушие к романтике, многие Рыбы будут чувствовать в ситуации подвох, часто не без причины. Общительным Рыбам сегодня стоит быть чуть сдержаннее.

