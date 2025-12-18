Обрастем полезными связями — финансовый гороскоп на 19 декабря

Сегодня на работе стоит быть общительнее.

Наш гороскоп предлагает спокойный и уравновешенный взгляд на предстоящий день.

Овен

Овнам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на утро. В вас будет достаточно энергии и целеустремленности для достижения положительных результатов практически в любом виде деятельности. Те, кто ищут работу, также найдут приемлемый вариант. Вам могут предложить повышение в должности на основной работе. Однако к концу дня ситуация может осложниться.

Телец

Утром у Тельцов творческих профессий может наблюдаться эмоциональный подъем. Возможно, издалека вам придет какое-то радостное известие. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, конкурсов, семинаров, аукционов и конференций, а также у торговцев оптовыми партиями товара. Вторая половина дня может привести к снижению результативности.

Близнецы

Утром звезды советуют Близнецам сосредоточить усилия на укреплении безопасности бизнеса и страховании недвижимого имущества. Складывается благоприятная ситуация для инвестиций в недвижимость. Хорошее время для получения ссуд под строительство и покупку недвижимости. Растут доходы у тех, кто связан с семейным бизнесом, строительством, коммунальным и сельским хозяйством.

Рак

У Раков может сложиться насыщенный в информационном плане день. Наиболее удачное время для бизнеса будет утром. Вам удастся значительно укрепить и расширить свои деловые связи и взаимодействие. Все необходимые переговоры, поездки, деловые встречи, телефонные звонки, оформления бумаг, лучше сделать до полудня. Особенно это относится к тем, кто занимается торговлей.

Лев

Благоприятно может сложиться первая половина дня у Львов, которые зарабатывают деньги своим собственным трудом. Особенно это почувствуют индивидуальные предприниматели и те, круг ответственности которых органичен служебными обязанностями. Вы можете получить выгодную работу, заказы, и сможете повысить доходы. В трудовом коллективе складывается доброжелательная обстановка.

Дева

Если у Дев на этот день запланированы важные дела, в которых многое будет решать личная инициатива, то звезды советуют вам развивать максимум активности в утренние часы. Благодаря заряду оптимистической энергии вы сможете продвинуться вперед по широкому спектру вопросов. Это особенно почувствуют творческие работники и те, кто работает по свободному графику. В конце дня могут быть осложнения.

Весы

Утренние часы сегодня могут складываться благоприятно для Весов, чья работа связана с исследованиями, изучением и ремонтом сложных механизмов. Вам могут предложить работу по совместительству или на полставки. Хорошо проявят себя практиканты и стажеры - вы сможете приобрести много полезных навыков в обращении с техникой и инструментами. Негативные новости могут поступить в конце дня.

Скорпион

У Скорпионов исключительно удачное утро для работы в составе группы над творческими проектами. Приходят хорошие новости, активизируются деловые поездки и встречи. Друзья дадут вам очень ценные советы. Успешно идет профессиональная учеба, освоение информационных компьютерных технологий. Вторая половина дня может быть связана с незапланированными финансовыми расходами.

Стрелец

В первой половине дня звезды открывают для Стрельцов новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице. В это время вам рекомендуется смелее добиваться поставленных целей. Однако не стоит рассчитывать на долгосрочный успех. Вторая половина дня может сопровождаться откатом на прежние позиции. Если утром ваша инициатива получала поддержку, то сейчас вы можете столкнуться с сопротивлением.

Козерог

Козерогам звезды советуют сосредоточиться на раскрутке своего бизнеса в первой половине дня. В это время успешно проходит рекламная кампания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами. Дополнительные доходы могут поступить тем, кто причастен к дизайнерским студиям по созданию сайтов. В конце дня строго выполняйте нормы закона.

Водолей

У Водолеев в начале дня может складываться отличное время для урегулирования деликатных проблем путем тайной дипломатии. У бизнесменов удачное время для кратковременных финансовых вложений. Работники правоохранительных органов могут провести успешные расследования и получить повышение по службе. Однако во второй половине дня ситуация в делах может осложниться.

Рыбы

В утренние часы Рыбы имеют хорошие шансы для обзаведения новыми полезными деловыми связями. Звезды советуют в это время проводить совещания, собрания, планерки, а также обмениваться мнениями с единомышленниками относительно дальнейших планов. Не пренебрегайте советами друзей - они подадут вам ряд ценных идей. Однако во второй половине дня ситуация может ухудшиться.

