Расслабляемся и празднуем — гороскоп на 31 декабря

12-13 лунные сутки. Последний день года лучше начать с проверки материальной базы, забот о гастрономической или финансовой части праздничной программы.

Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит откладывать конкретные практические меры и шаги, к концу дня они могут стать неуместными или невозможными из-за смены настроения или обстановки. Вечером переход Луны в знак Близнецов усилит потребность в компании и общении, но не обещает свежих идей и не сулит идеальной работы линий связи. Беседы могут крутиться вокруг прогнозов, предположений и сплетен. В Новогоднюю ночь нежелательны старты дальних путешествий и попытки открыть новую важную тему.

Овен

Пока не настал вечер, внимание Овнов могут удерживать дела практические. Возможен небольшой сюрприз в связи с финансами или покупками. В конце дня станет вполне естественным желание общения и поддержки контактов, включая дистанционные, но не исключено, что некоторые каналы связи окажутся недоступны. Поздние вечерние часы и Новогоднюю ночь хорошо провести в компании за дружеской общей беседой.

Телец

Последний день уходящего года может принести Тельцам сюрприз или побудить их внезапно кого-то шокировать, но эффект неожиданности будет мнимым: скорее всего, они шли к этому давно или уже предвидели такой вариант. Конкретные новости в Новогоднюю ночь под вопросом, и это дает простор для прогнозов. Возможна потребность повидаться со старыми друзьями для обсуждения вероятных сценариев будущего.

Близнецы

Сегодня Близнецам желательно завершить необходимые практические дела до наступления вечера, учитывая в них вероятность сюрпризов. К концу дня начнет меняться настроение, пригодится чуткость к знакам извне и своим ощущениям. Бой курантов может напомнить об отложенных новых планах, но пока рано загадывать конкретное желание: наступающий год способен многое изменить, включая личные приоритеты.

Рак

В последний день уходящего календарного года для Раков вполне естественны мысли о будущем, но их ошибкой может быть попытка делать прогнозы на основе старых реалий. Звезды советуют не спешить с выстраиванием своих индивидуальных планов, но быть в курсе коллективных тенденций. Сведения из неформальных источников, полученные в Новогоднюю ночь, пригодятся в январских деловых и личных переговорах.

Лев

Первая половина этого дня может удерживать Львов в рабочем ритме или в процессе выполнения каких-то житейских задач. Не повредит контроль, так как покупки, работы и денежные операции могут сопровождаться сюрпризами. Вечер позволит перейти в режим свободного неформального общения, но с оттенком неопределенности: идеи в их старом виде исчерпаны, а уверенно строить новые планы пока преждевременно.

Дева

Последний день уходящего года может быть отмечен для Дев не только приятными эффектами в отдельных делах, но и моментом фундаментальной неопределенности. Может завершиться период размышлений, исследований или переговоров, которые так и не дали им уверенности для выбора новой цели. Не исключено, что в Новогоднюю ночь они будут не строить конкретные планы, а ждать вестей или задаваться вопросами.

Весы

В последний день календарного года Весам может быть трудно полностью абстрагироваться от своих текущих задач. Направление мыслей и темы разговоров им могут диктовать их домашние обстоятельства, деловые ситуации или особенности личных отношений. Не исключено, что вплоть до вечера их внимание будет удерживать нестандартная финансовая ситуация. Лишь в конце дня в приоритет выйдет свободное общение.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит иметь в виду вероятность неожиданных моментов в чужом поведении. Возможен каприз у партнера, друга, любимого человека или у домочадцев. Несмотря на знакомый стиль таких ситуаций, они способны нервировать и портить гармонию. В Новогоднюю ночь под вопросом нужные новости, может быть сказано много интересного, но мало полезного. Не стоит ждать точной конкретной информации.

Стрелец

Пока не настал вечер, у Стрельцов есть время для оставшихся практических дел, но в них им нужно учитывать вероятность сюрприза. Возможно, придется заменить ингредиент в праздничном блюде или как-то иначе подстроиться к ситуации. Новогодняя ночь начнет склонять к общению, но на него не стоит возлагать больших надежд: главное уже сказано, некоторые слова запоздали, а некоторые темы обсуждать рано.

Козерог

Козерогам звезды напоминают, что Новый год способен стать для них аккомпанементом к некой важной ситуации (в бизнесе, любви, самовыражении). Огорчать может невозможность поговорить о том, что волнует: собственная или чужая неготовность высказаться, неподходящая обстановка, заминка связи. Возможно, под бой курантов придется поддерживать семейные беседы, служебные сплетни или случайные разговоры.

Водолей

Утренние и дневные часы для Водолеев сегодня могут быть не очень комфортными. Возможно, им предстоит оставаться там, где им скучно и заниматься тем, что не по душе. Внимания может требовать дом, семья, круг обязанностей или старая надоевшая традиция. Звезды обещают, что к вечеру обстановка станет другой или появится возможность ее сменить. Новогодняя ночь добавит шансов на интересное общение.

Рыбы

Рыбам нечего опасаться утром и в течение дня, но стоит удвоить осмотрительность вечером и в Новогоднюю ночь. Прежде всего, это касается общения, включая домашнее, профессиональное и дружеское. По возможности, лучше не говорить, а слушать, избегать твердых обещаний и лишней откровенности, аккуратнее выбирать тон даже в невинных праздничных поздравлениях. Также стоит избегать вечерних поездок.