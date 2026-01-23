Рискуем выйти за рамки — любовный гороскоп на 24 января

Сегодня стоит быть осторожнее в любви.

Наш гороскоп предлагает читателю краткий и спокойный обзор астрологических тенденций на этот день.

Овен

Сегодня Овны подчиняются своей импульсивной натуре, склонны быть немного недальновидными, увлекающимися и доверчивыми. Многие представители знака готовы поверить романтическим обещаниям, могут принять дружеский интерес за любовь или первые приятные минуты знакомства за гарантию будущего счастья.

Телец

Сегодня Тельцам невыгодно накалять обстановку в любовных отношениях со своей стороны, но и демонстрировать полное безразличие им нежелательно (а часто и нереально: страсти кипят, интрига закручена). Возможно, лучшей тактикой будет отшутиться. Не исключено, что именно так будет вести себя партнер.

Близнецы

Сегодня звезды держат для Близнецов открытыми те пути, что способствуют обновлению их чувств и личной жизни. Недостатков и ограничений в сложившейся ситуации не так уж много. Не исключена склонность немного забегать вперед, забывая о материальных или иных оставшихся препятствиях к полной свободе.

Рак

Сегодня Раки склонны действовать в порыве страстей или любовного идеализма, иногда путая эти две мотивации и искренне принимая одну за другую. Кроме того, к романтическим чувствам некоторых Раков примешаются сознательные или неосознанные практические мотивы (например, честолюбие или жажда реванша).

Лев

Сегодня звезды советуют Львам смелее участвовать в развитии романтических отношений со своей стороны и без опаски принимать чужие знаки внимания. Ситуации этого дня помогут сближению напрямую или дадут почву для него в будущем (например, наведут на мысли о совместной поездке или общем бизнесе).

Дева

В этот день влюбленным Девам придется быстрее реагировать на вызовы момента и учиться новым путям поддержки отношений. Ускоренный ритм событий может не оставить им времени на оценку сиюминутных или отсроченных побочных эффектов от их маневров. Звезды советуют остерегаться двойственных ситуаций.

Весы

Сегодня Весам не стоит бояться любовной невзаимности, но следует быть чуткими к настроениям партнера. Это день ловкой подстройки и искусного уравновешивания интересов. Он может стать очень увлекательным, если происходит что-то новое, например, завязывается роман или отношения входят в другую стадию.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня гармоничное развитие романтических отношений требует от них оперативности. Если нужны какие-то меры, действовать следует сразу, невзирая на возможные трудности и непривычную обстановку. Не время для масштабных подвигов, проявить себя можно и в мелочах.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны реагировать на приятную часть своих отношений с представителями противоположного пола, а также на те элементы интриги, необычности и новизны, которые могут появиться в любовной игре. Увлеченные этой гранью ситуации, они могут создать себе в ней иллюзию полной свободы.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что сегодня их эмоциональное состояние недостаточно устойчиво, что в неблагоприятных условиях чревато моментами разлада с близким человеком. Хорошим знаком будет готовность принимать с юмором мелкие идейные и бытовые разногласия в паре, плохим - «раздувание из мухи слона».

Водолей

Сегодня звезды не советуют влюбленным Водолеям ускорять события, но и пропускать ходы не в их интересах. Не стоит медлить, если есть симпатия, завязался флирт, возникло влечение. Сознательная или стихийная магия, которой сейчас не чужды все Водолеи, позволит им направить ход игры в нужное русло.

Рыбы

Рыбам стоит помнить, что в этот день легко потерять чувство меры и выйти за знакомые границы, что сейчас равносильно выходу в открытый космос без скафандра. В любви это может выражаться через излишне щедрые жесты, приступы эмоциональной экзальтированности или необоснованный подъем планки запросов.

