ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Почему чувство долга важнее сентиментальности — гороскоп на 9 апреля

8 апреля 2026ГороскопыМарианна Басс

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге помогает держать в уме главные цели и подстраивать под них свою тактику.

Почему чувство долга важнее сентиментальности — гороскоп на 9 апреля
Фото: rumbler.ru

В течение дня возможны моменты слабости и сентиментальности, но диктовать линию поведения все же чаще будет чувство долга и необходимости. Придется сконцентрироваться на подготовке к новым ответственным делам – например, к началу цикла работ или вступлению в должность. Будет естественным некоторый страх или сомнение перед новым шагом. Приятные стороны дня нередко будут связаны с материальной стороной событий. Возможно, будет улажен финансовый вопрос или удастся сделать полезные целевые покупки.

Овен

Сегодня Овнам сказочно везет – с их пути самоликвидируются конкуренты, да и препятствия тоже испарятся. Так что можно смело и быстро двигаться вперед – ничто не помешает. Обязательно прилипайте с разговорами к авторитетным людям, они могут заинтересоваться. А в будущем и вовсе стать вашими помощниками. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует не опираться на чужое мнение – у вас своя чуйка будет работать бесперебойно.

Телец

Сегодня Тельцам стоит отложить мелкие дела в долгий ящик и взяться за то, что действительно не может ждать. На покупки не стоит тратиться – радовать они вас долго не будут. Кризис нагрянет в самый неожиданный момент, благо, рядом будут люди, которые не дадут вам пасть духом. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует делиться своими идеями на каждом углу – велик шанс заинтересовать важных личностей.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит больше болтать обо всем и ни о чем. Особенно хорошо пойдут разговоры с влиятельными людьми – есть шанс заинтересовать их своими идеями. А вот шопиться не советуем – новые покупки долго радовать не будут. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов рекомендует не торопиться с важным шагом в любви – стоит немного повременить и потомить чувства.

Рак

Сегодня Ракам сказочно везет – и в карьере, и в личной жизни. Только очень важно встать утром с той самой ноги – приподнятое настроение поможет побеждать во всем. Не скромничайте, рассказывайте на каждом углу о своих талантах – велик риск нарваться на влиятельного помощника. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует не напрягаться слишком сильно – подорвете здоровье.

Лев

Сегодня ко Львам придет муза, которая поможет не только творить, но и с интересом работать. А это не останется незамеченным – босс будет в шоке от ваших идей и действий. Конечно, в хорошем смысле. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует прислушиваться к своей группе поддержки – они подкинут вам только правильные варианты. Ну и, конечно, слушайте интуицию – она тоже будет подсказывать.

Дева

Сегодня Девам просто необходимо принять у себя гостей. Да, придется общаться после работы, но именно с приглашенными к вам в дом придет финансовая энергия и позитивная атмосфера. А это, знаете ли, очень важно. Гороскоп на сегодня для знака Девы говорит, что придется чем-то пожертвовать ради помощи от других. Так что сначала подумайте, согласны ли вы на такой обмен.

Весы

Сегодня Весам будет сказочно везти, но не во всех моментах – какие-то сферы, наоборот, провиснут. Благо, сейчас у вас и сил, и мыслей много, а значит, вы со всем справитесь. Напомните о себе влиятельным людям – их поддержка совсем скоро вам понадобится. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует вспоминать уроки прошлого – они помогут сориентироваться в настоящем.

Скорпион

Сегодня Скорпионам будет сказочно везти – они не только смогут наверстать упущенное, но и рассмотреть шансы даже в самых скучных задачах. Так что своего вы точно не упустите. А вот что не нужно делать, так это тратить деньги – лучше отложить их на черный день. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует напомнить о себе влиятельным людям – их помощь скоро вам понадобится.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов не день, а настоящий праздник – близкие будут только радовать, деньги – преумножаться, а возможности – встречаться на каждом углу. Нагрянет муза – она поможет не только творить, но и работать. А это не останется незамеченным. Босс точно отметит. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует отодвинуть эмоции на задний план, чтобы они лишний раз не мешались.

Козерог

Сегодня к Козерогам придет муза – она поможет не только творить, но и работать. А это точно не останется незамеченным – руководство обратит на вас внимание. Приподнятое настроение будет двигать вперед ваши дела. Так что если даже что-то не получается, не падайте духом. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует прислушиваться к внутренней чуйке – она подскажет, как выпутаться из непростых ситуаций.

Водолей

Сегодня Водолеям можно одним глазком заглянуть в будущее – погадать на картах, например. Но мы вам гарантируем, что ожидают вас только яркие события, а сложностей будет не так уж и много. Напомните о себе авторитетным людям – их помощь скоро вам понадобится. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует провести вечер за разговорами обо всем и ни о чем с друзьями – вдохновитесь на новый рабочий день.

Рыбы

Сегодня Рыбам будет сказочно везти – как на работе, так и дома все будет волшебно. Пользуйтесь возможностями, которые будут рассыпаны на вашем пути. Их будет много. Уделите больше времени проблемам окружающих – без вашей помощи они не справятся. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует затеять маленькое путешествие вечером – новые места зарядят энергией.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Политика конфиденциальностиУсловия использования