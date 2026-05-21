Общаемся налево и направо — гороскоп на 22 мая

Также можно обсудить ошибки и риски в только что начатых делах, пока они не завели слишком далеко и не стали причиной острых ситуаций. Луна в знаке Льва призывает избегать скуки и полной предсказуемости, обращает внимание на цвет и свет, яркость и контрастность, приветствует нешаблонные идеи и новые методы коммуникаций. Уместны юмор и игра – в частности, интеллектуальные игры, в которых задействованы «таланты» виртуальных помощников и искусственного интеллекта.

Сегодня у Овнов есть дополнительное время для отдыха или действий по собственному плану. У Овнов-родителей будет возможность укрепить контакт с детьми. Вплоть до вечера в приоритете будут творческие занятия, подразумевающие изучение нового и обмен информацией. Целевые беседы эффективнее утром. Если есть проблема в практической материально-технической части, лучше отложить ее решение на завтра.

Сегодня одна из задач Тельцов – не усугубить те проблемы, которые могли появиться из-за их активных стартовых действий. Если наметилась острая ситуация, звезды советуют не доводить до роковой черты и перейти в режим обсуждения, так как он обещает быть наиболее безопасным. В делах, подразумевающих большую энергоотдачу, уместна пауза до завтра, особенно, если они требуют практичности и дотошности.

Сегодня ничто не мешает Близнецам еще немного продвинуться по своему новому пути. Сейчас важны не причины его выбора (влияние друзей, желание шагать в ногу со временем, потребность в свободе и переменах, случайный каприз), а первый личный опыт, который подскажет им, стоит ли двигаться дальше. Если хочется высказаться по конкретному поводу или ближе с кем-то познакомиться, не стоит ждать вечера.

Сегодня у Раков остается поле для финансовой, любовной или иной игры, для спонтанной легкой импровизации или заранее запланированного эксперимента. Звезды рекомендуют не откладывать шопинг и обсуждение сопутствующих ему деталей, если в программе покупок значатся товары для отпуска и летнего отдыха, нешаблонного хобби или детских нужд, а также подарки, игрушки и яркие необычные новые вещи.

Львам звезды напоминают, что сегодня их сила заключается в дружелюбном общении, чаще импровизированном и свободном, но иногда и заранее спланированном. Наиболее рискованными в этот день остаются активные прямые целевые действия. Стоит воздерживаться от лишнего усердия и настойчивости, от попытки применить нажим, придать делу желаемое ускорение или срочно исправить допущенную на старте ошибку.

Сегодня Девам предстоит сочетать в своем поведении целеустремленность, чувство долга или требуемые лидерские качества с другими чертами: демократичностью, дружелюбием, чувством юмора, прогрессивным мышлением, открытостью новым видам связи, лояльностью к творчеству и импровизации. Может оказаться не очень уместной роль классического строгого руководителя или скучного предсказуемого исполнителя.

Сегодня звезды советуют Весам сохранять фокус своего внимания на прорывном будущем. Время расширения возможностей еще не настало, но можно и нужно строить планы, обдумывать и обсуждать варианты возможных сценариев. Среди тем, способных вызвать дополнительный интерес – нужды детей, прогрессивные творческие и деловые проекты, новые направления учебы, научной работы, рекламы, игр или путешествий.

Скорпионам звезды напоминают, что в этот день нейтральное дружелюбное общение остается для них наиболее безопасным способом взаимодействия с людьми (особенно, если речь идет о выстраивании долгосрочных контактов). Попытка целевого предметного сотрудничества или вызов на соперничество может дать неожиданный интересный результат и полезный опыт, если получится удержаться в рамках игры по правилам.

Сегодня звезды помогут Стрельцам оставаться на позитивной и перспективной творческой волне, преимущественно благодаря интересному общению. Они смогут поддерживать новые контакты с оригинально мыслящими собеседниками – своими потенциальными консультантами, друзьями, попутчиками или партнерами. Другие пути пока могут быть закрыты, но надежду терять не стоит, время положительных перемен все ближе.

Сегодня Козерогам не стоит полностью отказываться от элементов игры, риска и творчества, но увлекаться подобным стилем действия звезды не советуют. Перейдя черту, легко получить вместо неожиданного, но положительного результата отрицательный. Если производятся те или иные обновления, не помешает иметь инструкцию и источник информации, либо дружелюбного помощника и советчика (можно виртуального).

Сегодня звезды советуют Водолеям быть сдержаннее в части активных конкретных действий и в проведении определенных практических прикладных работ, но не ограничивать себя в части креативного мышления и дружеского общения. Полезно создавать новые связи на основе своих личных интересов или популярных трендов в своей области, оценивать степень совместимости с возможными будущими друзьями и партнерами.

В ситуациях этого дня для Рыб может иметься доля неудобства или зависимости – но в качестве полезной компенсации они получат канал творческого вдохновения или возможность на мелочах адаптироваться к новым веяниям. Это подходящий момент для того, чтобы освоить мелкие обновления в привычном укладе, а также начать приучать к ним детей или «братьев меньших», используя элементы игры и вознаграждения.

