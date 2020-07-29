5 приёмов, чтобы нравиться окружающим и получать желаемое

Создано множество книг о влиянии на других людей и способах создать приятное первое впечатление. Здесь краткое их обобщение.

Улыбка

Как бы банально не звучало, улыбаясь мы передаём положительный импульс. Сигнализируем о добрых намерениях и располагаем человека к себе.

Помогает при заведении новых знакомств. Улыбайтесь всем и каждому!

Слушайте

Всегда уделяйте должное время рассказам собеседника. Даже если тема не кажется впечатляющей, если ваш компаньон загорелся-создайте видимость интереса. Слегка кивайте головой, задавайте вопросы.

Люди любят себя , внимание, им нравится, когда ими заинтересованны.

Не спорьте

Если вы оказались в конфликтной ситуации на работе и вам надо чего нибудь добиться, поссорились со второй половинкой и не знаете как донести свою правоту. Остановитесь. Выдохните. Согласитесь с вашим оппонентом, а потом плавно перетяните одеяло на себя.

«Я с Вами полностью согласен и прекрасно понимаю вашу позицию, видимо я действительно был не прав, хотя мне казалось моя версия убедительна и неплоха».

Отступите на шаг назад и делайте два вперёд.

Хвалите

Каждый человек имеете страстное желание получить признание. Когда вы хвалите человека за заслуги, вы пробираетесь в часть его души навсегда.

Потребность осознания своей значимости очень важна для каждого.

Думайте о выгоде других

Если хотите что-либо заполучить, не старайтесь кричать «Мне надо!» во все горло. Подумайте о человеке , который это предлагает.

Этот метод знающие используют при трудоустройстве на работу.

Когда вы говорите не почему вам нужна работа, а почему компании нужен такой сотрудник, как вы.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.