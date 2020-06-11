Что расскажет о вашем характере позе тела во время отдыха

Замечали ли вы на то, в какой позе вы спите? Если нет, то спросите об этом у близких. Поза вашего сна о много вам расскажет.

SM News

Поза №1

Вы очень спокойный и уравновешенный человек. Вы не будете суетиться из-за пустяков и вас сложно вывести из состояния равновесия.

Поза №2

Вы весьма мнительная личность и не умеете воспринимать критику. Любое слово или замечание в ваш адрес воспринимается весьма категорично.

Поза №3

Вы интроверт по своей натуре и не терпите шумных компаний, а так же больших скоплений людей. Вам комфортнее находиться в одиночестве наедине со своими мыслями.

Поза №4

Вы торопитесь жить. Всегда пытаетесь всё успеть и ставите перед собой много задач. На работе вы очень исполнительны и любое дело доводите до логического завершения. Не можете сидеть на месте и постоянно стремитесь вперёд.

Сладких сновидений!