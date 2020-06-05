Топ-5 вещей, которые приносят несчастье в семью

Излучающие плохую энергетику предметы нужно срочно уничтожить или передать в специальные организации на переработку.

Говорить о том, что каждый из нас периодически проживает «чёрную полосу» в жизни особо нет смысла. А вот поговорить о том, как сделать так, чтобы не притягивать её, очень даже нужно. Есть предметы, которые излучают негативную энергию, а если они ещё и хранятся в одном месте, то в жизни их хозяев постоянно что-то случается. Чтобы в жизни было больше белых полос, и удача всегда смотрела в вашу сторону, нужно найти вещи-магниты с плохой энергетикой и навсегда избавиться от них.

Часы

Сломанные часы или те, что не ходят, рекомендуется срочно или отнести в ремонт, или выбросить. Также их можно отдать или продать ювелирам-часовщикам. Мастера точно найдут им применение, а их хозяин избавится от того, что притягивает негативную энергию. В нашей жизни время, это единственный ресурс, который не продаётся и никак не восполняется. Сломанные часы по фэншуй являются магнитом для потоков негативной энергии.

Календарь

В жилье категорически нельзя хранить календари за прошлые годы. Опять же, связано это со временем. Человек должен жить в настоящем, думать о будущем. Прошлое должно остаться в прошлом. Лучше не хранить дома старые календари.

Двери

Как бы красиво чёрные двери не смотрелись в интерьере, их лучше перекрестить. Дверь, это отверстие, которое впускает не только людей в жильё, но и потоки энергии. Чёрные двери открывают портал для неудач и несчастий. Но по фэншуй, всё же есть исключение – чёрные двери можно устанавливать в северную сторону.

Посуда

Посуда со сколами негативно влияет на семейное счастье. Не зря говорят, что разбитую чашу уже не склеить, даже если очень постараться. Если хотите уберечь себя и близких от несчастий, немедленно избавляйтесь от такой кухонной утвари. Даже если она любимая!

Цветы

Засохшие домашние цветы как магнитом притягивают к себе, а значит и к своим хозяевам несчастья. Погибшие с корневой системой цветы способны притягивать смерть. Выбросьте их из своей квартиры и живите спокойно.