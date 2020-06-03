5 цветов для привлечения денег: начните их носить сейчас

Считается, что у каждого оттенка – своя уникальная энергия и аура.

Удачные цветовые решения могут привлекать даже любовь и улучшать здоровье. Чтобы избежать встречи с финансовыми проблемами, при подборе одежды и аксессуаров сделайте акцент на цвете. Давайте узнаем, в чем же их секрет.

1. Коричневый

Коричневый – нейтральный цвет. Кажется, он не очень сильный и яркий. Но на самом деле этот оттенок с большой энергией, идеально подходящий для укрепления стабильности и экономической безопасности. Коричневый цвет - это цвет Земли. Если вы носите коричневую одежду или в офисе есть что-то коричневое, он поможет вам обеспечить себе доход, чтобы быть уверенным в будущем.

2. Красный

Красный – цвет силы, лидерства, смелости. Его хорошо использовать, когда вы сталкиваетесь с денежными проблемами. Китайцы считают, что это цвет изобилия и богатства. Не зря все китайские мероприятия и торжества украшены красными тонами. Красные драгоценные камни повышают энтузиазм и обеспечивают защиту от страхов и беспокойств. Этот цвет является мощным, решительным, восторженным и агрессивным. Его следует применять довольно сбалансировано.

3. Желтый

Если вы хотите привлечь деньги, желтый также является одним из цветов с хорошей энергией для этой цели. Желтая палитра стимулирует творчество и общение, активирует ум и память. Это цвет, который привлекает возможности, облегчая достижение ваших задач. Он также представляет стойкость, оптимизм, дружелюбие, надежность. Считается, что желтые драгоценные камни повышают концентрацию и помогают избавиться от паники, нервозности или истощения.

4. Золотой

Цвет золота - это цвет экстравагантности, величия и процветания. Эти оттенки тесно связаны с просветлением, состраданием, мудростью. Идеально подходит для привлечения признания и продвижения в бизнесе. При выборе золотого в одежде вы будете готовы найти решение, чтобы положить конец вашим долговым обязательства. Золотые украшения создают успех, помогают в здоровье и благополучии. Кроме того, вы можете использовать золотые предметы, чтобы украсить свой дом, или положить их рядом с местом, где вы храните деньги, а также в своем кошельке.

5. Оранжевый

Оранжевый представляет собой смесь энергии, связанной с красным, и тепла, связанного с желтым. Оранжевые оттенки в одежде влияют на вашу активность и рост личностной самооценки, что немаловажно при достижении финансовых целей. Это цвет свободы, самовыражения и удовольствия. Также оранжевые оттенки помогают оправиться от разочарований и израненного сердца.

Цветовая палитра оказывает огромное влияние на наши эмоции, наше восприятие и наше благополучие. Выбираете ли вы правильные цвета?