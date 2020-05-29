Мистические кошки: правда или вымысел

Во все времена люди были неравнодушны к семейству кошачьих. Египтяне сравнивали кошек с богами, японцы остерегались их, а жители Европы приписывали им дьявольские черты.
Кат Ши — персонаж мифологии кельтов. Выглядит он как черный кот огромных размеров с белым пятнышком на груди. В сказаниях и легендах Кат Ши предстает как ведьма или как лесной большой кот. Шотландцы считали кат ши злой колдуньей, которая может перевоплотиться в черного кота 9 раз. Жители северной части Европы были уверены, что если черная кошка-оборотень подошла к мертвецу, то это означает, что ведьма хочет украсть душу покойного. Вот почему люди дежурили у умершего, не отходя ни на минуту.
Современные ученые предполагают, что кат Ши – это гибрид дикой шотландской кошки келлас и домашней. Больший и диких келлас до сих пор никто не смог приручить.
На диком Западе было другое мифологическое животное, похожее на кошку. Кактусового кота описывали как небольшую рысь, покрытою иглами. Когти у существа как бритва, и оно вскрывает кактусы, чтобы выпить на следующий день из них сок, забродивший на жарком солнце.
Бакэнэко — кошка-оборотень в японской мифологии, демон. Одно из трёх наиболее популярных животных-оборотней в Японии.Японцы верили, что кошка может стать бакэнэко, если достигнет возраста 12 лет, имеет длинный хвост. Суеверные японцы часто отрезали своим домашним котам хвосты, чтобы те не превратились в демона.
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