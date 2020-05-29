Мистические кошки: правда или вымысел

Во все времена люди были неравнодушны к семейству кошачьих. Египтяне сравнивали кошек с богами, японцы остерегались их, а жители Европы приписывали им дьявольские черты.

1. Кайт ши

Кат Ши — персонаж мифологии кельтов. Выглядит он как черный кот огромных размеров с белым пятнышком на груди. В сказаниях и легендах Кат Ши предстает как ведьма или как лесной большой кот. Шотландцы считали кат ши злой колдуньей, которая может перевоплотиться в черного кота 9 раз. Жители северной части Европы были уверены, что если черная кошка-оборотень подошла к мертвецу, то это означает, что ведьма хочет украсть душу покойного. Вот почему люди дежурили у умершего, не отходя ни на минуту.

Современные ученые предполагают, что кат Ши – это гибрид дикой шотландской кошки келлас и домашней. Больший и диких келлас до сих пор никто не смог приручить.

2. Кактусовые коты

На диком Западе было другое мифологическое животное, похожее на кошку. Кактусового кота описывали как небольшую рысь, покрытою иглами. Когти у существа как бритва, и оно вскрывает кактусы, чтобы выпить на следующий день из них сок, забродивший на жарком солнце.

3. Бакэнэко

Бакэнэко — кошка-оборотень в японской мифологии, демон. Одно из трёх наиболее популярных животных-оборотней в Японии.Японцы верили, что кошка может стать бакэнэко, если достигнет возраста 12 лет, имеет длинный хвост. Суеверные японцы часто отрезали своим домашним котам хвосты, чтобы те не превратились в демона.

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