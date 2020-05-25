Выберите карту и узнайте, что вам приготовила судьба

Довольное простое задание и, чтобы с ним справиться, вам не потребуется ничья помощь.

Всё, что от вас будет необходимо - это 1-2 минуты свободного времени, подумать немного о ближайшем будущем (пара месяцев вперёд), посмотреть на 4 представленных карты таро:

SM News

Думайте недолго - 15-25 секунд вам вполне должно хватить, чтобы выбрать тот вариант, который вам больше всего приглянулся. Важно соблюдать при этом позитивный настрой.

Итак, а теперь пора расшифровывать варианты:

1. Любовные интриги. В вашей личной жизни возможны перемены. Человек, которого вы почти не знаете, может разрушить всё то, что выстраивалось годами. Вам надо постараться этому воспрепятствовать. Постарайтесь поменьше рассказывать о своей личной жизни и выносить какие-то мысли на публику. Лучше даже подругам не рассказывать всё, что связано со спутником жизни.

2. Новый жизненный этап. Будьте готовы к серьёзным переменам, которые могут произойти довольно быстро. Причём ваше присутствие даже не является обязательным. С судьбой лучше не спорить, просто надо так подстроиться под изменившиеся обстоятельства, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду.

3. Стабильность. Пару ближайших месяцев не ждите каких-то перемен. Дела пойдут в гору, темпы оставляют желать лучшего, но самое главное - эти перемены благоприятные. Лучше и дальше продолжать трудиться и тогда успех обязательно придёт.

4. Встреча, которая может изменить судьбу. Знакомство с человеком, который может всё перевернуть с ног на голову. Возможно, что он уже присутствует в вашей жизни. Просто надо присмотреться к своему окружению - вполне возможно, что этот человек уже рядом, но пока вы не обратили на него внимания.

Если вам понравился данный тест, то обязательно покажите его своим друзьям и родственникам. А на какой карте из четырёх предложенных они остановят свой выбор?