Как устанавливать личные границы

Как часто вы идете навстречу близким, при этом ущемляя свои интересы?

Почему так происходит? Как научиться отстаивать себя? О небольших премудростях установления личных границ, которые сослужат вам хорошую службу, поговорим далее.

«Иди, обними тетю Лиду! Да это он стесняется, прячется за маму, ха-ха!»

«Отдай мальчику машинку, надо делиться!»

«Почему у меня нет твоего пароля? Я должна знать, с кем ты там общаешься».

Знакомо? Тогда, вероятно, ваши личные границы пытались нарушить как минимум раз в жизни. Дискомфорт, злость на себя и других, растущее чувство вины и следующий за ним стресс зачастую связаны именно с этим.

Порой нам крайне сложно понять, что вообще произошло, что границы действительно нарушены. Нам становится ясно постфактум, когда «уже случилось», и, кажется, остается только развести руками: ну, что ж…

Как же научиться устанавливать и отстаивать личные границы так, чтобы было комфортно жить и вам, и окружающим?Самый популярный совет, который дают психологи: научиться говорить «нет».

Может показаться странным, но многие не умеют этого до сих пор. Потом внезапно обнаруживают себя поздно вечером в офисе над чужими отчетами или же в 4 утра в авто по дороге в аэропорт, потому что едут забрать сына маминой подруги. Спросите себя, когда соглашаетесь: будет ли мне комфортно? Есть ли у меня на это время и силы? Это ли самая важная задача на момент?Задавайте себе эти вопросы, прежде чем махнуть рукой на полноценный сон, приятный ужин с подругой, любимую книгу вечером.

И учитесь говорить «нет», если вам неудобно.

Также важно научиться объяснять, что вам нравится, что — нет, и почему.

Объяснять себе, разумеется, окружающим вы объяснять ничего не обязаны (только если сами захотите).

— «Дорогой, что ты будешь к мясу: рис или картошку?»— «Не знаю, мне все равно, реши сама».

Наверняка хотя бы раз в жизни у вас был похожий диалог. И у меня был. Я долгое время думала, что правда не знаю, и мне все равно. Без разницы: рис или картошка, красное платье или черное. Но дьявол кроется в деталях: со временем я перестала вообще хотеть, перестала выбирать. А когда в голове стирается граница собственного «хочу», мы становимся такими удобными всем вокруг. И неудобными себе.

Поэтому ловите себя в момент, когда надо принять решение, пусть и самое пустяковое, достаньте его, покрутите, поймите, почему именно вы, именно сейчас хотите именно это, а не иное.Как только вы сможете объяснить это себе, для других зазвучите более уверенно, устойчиво, понятно.

С малого начинается, но по прошествии времени диалог:

— «Мы завтра едем к моим родителям, надо им на даче помочь».— «Нет, я хотела бы выходные провести иначе».

Не будет вызывать неловкость, страх, неудобство. Вы открыто сможете сказать, что желанно, а на что не готовы тратить свой ресурс (а всего-то надо было спросить себя, какой гарнир более аппетитный).

Упражнение

Чтобы лучше понять, как работает личное пространство и по какому принципу вы можете выстраивать отношения с окружающими, представьте свою жизнь как дом, в котором вам комфортно, нравится каждая деталь.Все люди в вашей жизни (друзья, коллеги, родственники) — гости в этом доме. Кто-то из них желанный гость, кто-то — нет.

Нормально, что с течением жизни эта роль меняется. В какую комнату, скажем, можно пройти родителям? А лучшую подругу пустите в свою спальню, например, или же постелите в гостиной? А бывшей однокурснице, которая сплетничала за спиной про вас, дальше коридора дадите пройти или даже на порог не пустите?

Такое упражнение научит более четко понимать взаимодействия в категориях «свой-чужой» и поможет в установлении личных границ и необходимой дистанции.

Не бойтесь говорить «нет» и устанавливать дистанцию, если вам некомфортно сближаться с кем-то, если тяготит лишнее внимание или пользование вашими ресурсами. Также будьте внимательны и к границам других людей.

Заботьтесь о себе и будьте счастливы!

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