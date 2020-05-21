Как перестать бояться одиночества

Не всегда любовные отношения похожи на романтическую сказку.

Иногда они заканчиваются распадом. И тогда наступает момент, когда остаешься один и становится по-настоящему страшно. Кажется, что больше не будет любви и вы навсегда останетесь в одиночестве.

Первые полгода после расставания сознание вновь и вновь возвращает в прошлое. Вы вспоминаете все замечательные моменты, прожитые вместе и корите себя за ошибки и провалы. Этот период надо пережить. Только на самом деле это не ошибки, а бесценный опыт, который дала нам жизнь.

Наиболее важный момент, чтобы двигаться дальше — это осознать свои ошибки и отпустить их. Мысленно поблагодарить бывшего партнера и идти дальше.

Потом вы пытаетесь начать строить новые отношения, но они часто почему-то заканчиваются провалом. В этот момент вы снова корите себя, что недостаточно умны, красивы или что-то не так с фигурой.

На самом деле мы не знаем, когда произойдет встреча с тем самым человеком. Не концентрируйтесь на негативных мыслях. Они опустошают. Лучшее время, чтобы сделать выводы и сосредоточиться на себе - это здесь и сейчас.

Что мы обычно делаем не так, когда ждем любовь.

- представляем в роли мужа каждого встретившегося партнера;

- переживаем плохие эмоции;

- заедаем грусть;

- корим себя;

- ворошим мыслями прошлое;

- бывают периоды веселого настроения творить, действовать и бежать изучать новое, но они быстро исчезают и на смену приходит апатия.

Такой парадокс: когда желание найти любовь есть, а сил и энергии, чтобы познакомиться — нет.

Самый важный этап — вернуться к себе. Замечали ли вы, как часто мы ругаем себя, ни во что не ставим и просто не любим. Если мы все время не довольны собой, то кто это сделает за нас? Мы ждем этого от других, а сами даже не может просто поблагодарить себя.

Очень важно осознать свою ценность, позаботиться о себе, делая массажи, принимая ванну, читая или ухаживая за лицом и телом.

Очень важно проживать каждый день, осознавая, что он неповторим. Не идти за плохими мыслями. Осознавать их и отпускать. Благодарить себя за каждый шаг, который делаешь, даже если он не принес плоды. Наслаждаться приятными моментами.

Важно понять, что вы и есть — главный человек вашей жизни. Отношения с противоположным полом не всегда заканчиваются «хеппи эндом». Зато с собой вы будете жить до конца своих дней и поэтому так важно полюбить именно себя.