Как задобрить домового

Древние славянские народы верили в домового – существо, которое охраняло дом и благополучие семьи.

Создание, как им казалось, обитало в жилище каждого, только вот могло быть злым или добрым. Семья боялась как-то обидеть домового, ведь в «отместку» он прятал вещи, издавал звуки по ночам и мог навлечь беду. В таком случае им приходилось его задабривать.

Сейчас в домовых верят лишь некоторые, объясняя различные неприятности его проказами. Если вы думаете, что у вас в доме живет этот маленький проказник, проведите обряд, чтобы его задобрить.

В первую очередь, домовые не любят ссоры в семье, ругань и грязь. Поэтому, чтобы расположить его к себе, нужно как можно меньше повышать голос на других членов семьи и сохранять порядок в доме. Проведите генеральную уборку и поговорите с домочадцами.

После того, как вы обустроили комфортное жилище, нужно обеспечить домовому место. Считается, что у него должен быть свой уголок вдали от глаз людей. Это может быть место на шкафу, дальняя полка или любой угол, где его никто не увидит.

Чтобы домовой понял, что в этой квартире его любят и уважают, оставьте ему угощение. Чаще всего домовым рекомендуют оставлять печенье, пряники и конфеты, а также другие сладости, которые не портятся долгое время. Не забудьте про подстилку, чтобы духу тоже было комфортно. Блюдо со сладостями стоит регулярно обновлять.

На ночь нельзя оставлять на видном месте острые предметы: ножи, ножницы, лезвия. Согласно поверьям, все это мешает ему бороться со злыми духами ночью, поэтому он будет прятать эти предметы.

Считается, что не стоит охотиться за домовым и просить у него исполнять ваши желания. Если он действительно близок с семьей, то сам будет приносить благополучие и богатство в дом, а также отгонять злых духов.

Есть некоторые типы людей, которых не любит домовой. В первую очередь, это – неопрятные хозяйки, которые не следят за собой и своим домом. Табачный дым дух тоже не любит, поэтому в помещении лучше не курить. Домовой отворачивается и перестает защищать завистливых людей, ленивых и транжир. Поэтому, если вы хотите задобрить существо, не показывайте ему свои недостатки.

Алевтина Кузнецова

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака.