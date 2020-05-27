Что нужно выращивать на даче для защиты дома

Дачный сезон в этом году особенно актуален из-за закрытия границ.

Многие люди проведут свои отпуска в деревнях и поселках в России. Большое внимание уделяется тому, что дачники выращивают на своем участке. Существуют различные растения. Одни привлекают в дом любовь, другие – деньги, а третьи могут защитить дом от злых духов и недоброжелателей.

Нарциссы

Многие дачники считают эти цветы надоевшими и банальными, но на самом деле они нужны не столько для красоты, сколько для защиты дома. Они могут отпугнуть злых духов и защитить членов семьи от порчи и сглаза, так как обладают сильной энергией. Существует один минус – нарциссы нужно высаживать в сентябре, а цветут они весной.

Розы

Эти красивые растения только кажутся безобидными на первый взгляд. Они обманчивы тем, что на своих стеблях имеют острые шипы, способные поранить. Розы помогают жителям дома вовремя распознать опасность. Так, растения защитят семью от заговоров и сглаза. Также они отпугивают злых соседей и завистников. Цвет растения не зависит от его магических свойств, но не стоит выбирать сорта роз без шипов или срезать их, именно в этом свойстве и заключаются магические способности цветов.

Люпины

Эти необычные растения будут радовать глаза проходящих мимо вашего сада. Однако, они смогут не только украсить дом, но и защитить семью от болезней. Летний сезон считается безопасным в плане вирусов и простуд, но даже в эту пору можно заболеть. Так, люпины будут отгонять беды от тех, кто живет в дачном домике и летом, и зимой. Если в вашей семье уже случилось горе и человек заболел тяжелой болезнью – посадите розовые цветы, а если вы хотите уберечь домочадцев – выбирайте фиолетовые.

Пионы

Эти растения очень прихотливы и им нужен соответствующий уход, но это того стоит. Они притягивают в дом любовь и благополучие в личной жизни, поэтому, если у вас не ладится с противоположным полом, попробуйте посадить дома пионы. Они подойдут как для женщин, так и для мужчин. Цвет растения стоит выбирать в зависимости от возраста. Чем старше человек, который ищет любовь, тем ярче должны быть цветы.

Алевтина Кузнецова

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