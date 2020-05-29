Китайская метафизика о здоровье в июне

В июне Звезда Болезни Тянь Жуй окажется в северо-восточном доме.

В такой позиции звезда будет достаточно сильна и ей будет свойственно проявляться неожиданно и скоро. Поэтому с активным северо-востоком в доме вы можете не успеть опомниться и вовремя профилактически отреагировать, как уже наживете себе какие-то неприятности, связанные с физиологией.

Врата Великолепия, которые находятся в одном доме со звездой, предупреждают об опасности, связанной с огнем, жаром, слишком высокой активностью и скоростью, высокой температурой чего бы то ни было и вообще высоким градусом, элементами красивой жизни, играми и развлечениями.

На месячном столкновении воды и огня прежде всего стоит опасаться перепадов давления, проблем с сердечно-сосудистой и мочеполовой системами, эмоциональной несдержанности, вероятности получить тепловой (и не только) удар, обгореть или обжечься, утонуть, отравиться, а также повредить зрение.

Кроме того, комбинация звезд фэн-шуй на северо-востоке предупреждает об опасности быть укушенным животным.

Проявляйте осторожность во всем и со всем вышеупомянутым.

Если в вашей квартире сильно проявлен северо-восток (например, ваша спальня находится на северо-востоке), поставьте в секторе средство коррекции фэн-шуй – большой стеклянный сосуд с водой. Еще лучше с тремя-четырьмя веточками бамбука или любых других растений.

Особенно внимательными следует быть людям, в раскладах которых присутствуют знаки Лошади и Крысы, а также родившимся в годы, оканчивающиеся на 1, 2, 4, 6 и 9.

Да и всем остальным в месяц столкновения годовой и месячной энергий стоит воздерживаться от слишком экстремального времяпрепровождения, ненужного выяснения отношений, необдуманных рисков и желания, что называется, «полетать».

В смысле фэн-шуй, кроме северо-востока, очень неприятным сектором будет восток. Больным и старым людям здесь спать нежелательно.

Из хорошего стоит отметить, что июнь – удачный месяц для того, чтобы обратиться к врачу традиционной медицины за лечением. Позиция врача в месячной карте Ци Мень Дун Цзя такова, что приемы лечения действительно могут оказаться эффективными и дать положительные результаты.

Другая хорошая новость заключается в том, что на болезнях в июне можно будет неплохо заработать. А также на всем, что связано с заботой о физиологии и здоровом росте не только людей, но и животных.

А потому самое время запустить правильную рекламу о медицинских, уходовых и ветеринарных услугах, оздоровительных санаториях, массаже и т.п.

С пожеланием доброго здоровья и эффективного лечения, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)

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